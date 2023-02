A placa-mãe é um dos componentes principais de um computador, já que ela é a peça que conecta todos os dispositivos e garante o funcionamento do PC. Marcas como Asus e Gigabyte oferecem opções compatíveis com memória RAM DDR4, que é um formato aceito pela grande maioria dos processadores atuais. Os preços partem de R$ 559 , como é o caso da H510M, da Gigabyte, que possui suporte para processadores Intel e duas portas USB 3.2. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Outra opção é a Asus Prime A520M-E, que conta com duas entradas para memória RAM DDR4, soquete AM4, para processadores AMD e é vista por aproximadamente R$ 617. Já a B550M Aorus, da Gigabyte, vem com quatro slots de memória RAM, que permitem expandir a memória para até 128 GB e pode ser encontrada por cerca de R$ 1.064. Veja a lista com seis modelos de placa-mãe para comprar no Brasil.

1 de 1 Placa-mãe DDR4: 6 modelos para montar seu computador — Foto: Filipe Garrett/TechTudo Placa-mãe DDR4: 6 modelos para montar seu computador — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

Quanto custa um PC gamer? Tire suas dúvidas do Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Gigabyte H510M – a partir de R$ 559

A H510M, da Gigabyte, pode ser uma opção em conta para quem está montando um PC. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo vem com chipset H510 Express e soquete LGA 1200, que suporta os processadores Intel Core i3, i5, i7 e i9, de 10ª geração e 11ª geração. Além disso, a placa-mãe também dispõe de quatro conectores SATA para HDs e dois slots para memória RAM DDR4, que suporta até 64 GB. O item está disponível a partir de R$ 559.

O modelo também conta com seis portas USB, sendo quatro tradicionais e duas 3.2, uma entrada PS2, para mouse ou teclado, uma entrada HDMI, uma saída para cabo LAN, além de conectores para cabo VGA, fones de ouvido e microfone. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e os compradores afirmam que a placa é satisfatória para as tarefas básicas. Porém, alguns usuários relataram dificuldade em configurar a BIOS.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pode ser muito básica para tarefas mais avançadas

Produto desta matéria | TechTudo PLACA DE ENTRADA Gigabyte H510M R$ 559 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte H510M × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PLACA DE ENTRADA Gigabyte H510M R$ 559 IR À LOJA

2. Asus TUF Gaming H310M-Plus – a partir de R$ 586

Outra opção abaixo dos R$ 600 é a Asus TUF Gaming H310M-Plus. Este modelo dispõe de um chipset Intel H310 e soquete LGA 1151, compatíveis com processadores Intel de 8ª geração. A placa-mãe também possui dois slots de memória RAM DDR4, que operam em uma velocidade de clock de 2.666 MHz, permitindo expansão de até 32 GB. O produto é visto a partir de R$ 586.

A marca também destaca que o modelo conta com duas portas USB 3.1 e quatro USB tradicionais, uma entrada HDMI, além de conectores para entrada VGA e de áudio. O item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores a classificam como um bom custo-benefício. Porém, alguns consumidores relatam que ela carece de mais variedades de entradas multimídia.

Prós: atende a proposta de uma placa-mãe de entrada

atende a proposta de uma placa-mãe de entrada Contras: diferente do item anterior, está só permite expandir a memória RAM para até 32 GB

Produto desta matéria | TechTudo ATÉ 32 GB Asus TUF Gaming H310M-Plus R$ 587 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus TUF Gaming H310M-Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ATÉ 32 GB Asus TUF Gaming H310M-Plus R$ 587 IR À LOJA

3. Asus Prime A520M-E – a partir de R$ 617

Esta placa-mãe da Asus é mais uma opção para computadores de entrada. O modelo vem com chipset AMD A520 e soquete AM4, compatível com processadores AMD Ryzen de 3ª geração. A peça também conta com dois slots para memória RAM DDR4, que suportam pentes de até 4600 MHz, permitindo expansão máxima de 64 GB. O item está acessível a partir de R$ 617.

Diferente dos itens anteriores, este vem com quatro portas USB 3.2, que garante maior velocidade na leitura e gravação de arquivos. Ela também dispõe de duas portas USB tradicionais, além de conectores para HDMI, VGA e DVI. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e os compradores elogiam a qualidade da placa-mãe. Contudo, alguns alegam que a BIOS não veio atualizada.

Prós: possui quatro portas USB 3.2

possui quatro portas USB 3.2 Contras: alguns consumidores apontam que receberam a placa-mãe com a BIOS desatualizada

Produto desta matéria | TechTudo CUSTO-BENEFÍCIO Asus Prime - A520M-E R$ 549 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus Prime - A520M-E × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Asus Prime - A520M-E R$ 549 IR À LOJA

Este modelo da Gigabyte é mais uma opção para usuários da Intel. Segundo a fabricante, o modelo dispõe de um chipset H610, com soquete LGA 1700, que oferece suporte a linha de processadores Intel de 12ª e 13ª geração. Assim como os itens anteriores, este também dispõe de dois slots para memória RAM DDR4, com suporte a pentes de até 3200 MHz, o que permite expandir até 64 GB. A placa-mãe é vendida por aproximadamente R$ 629.

A peça também oferece quatro portas USB tradicionais e duas USB 3.2. Também estão disponíveis duas entradas PS2, para conectar mouse e teclado, além dos conectores VGA, HDMI e LAN. O produto é avaliado com 4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que a qualidade é compatível com o preço cobrado.

Prós: compatível com as gerações atuais de processadores

compatível com as gerações atuais de processadores Contras: quantidade de portas USB 3.2 é inferior às do item anterior

Produto desta matéria | TechTudo CUSTO-BENEFÍCIO Gigabyte H610M R$ 629 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte H610M × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Gigabyte H610M R$ 629 IR À LOJA

5. Asus TUF Gaming B460M-Plus – a partir de R$ 785

A Asus TUF Gaming B460M-Plus pode ser uma alternativa para quem busca um modelo mais robusto. De acordo com a marca, a placa-mãe conta com chipset B460, com soquete LGA 1200, compatível com a linha de processadores de 10ª geração da Intel. Diferente dos itens anteriores, este vem com quatro slots de memória RAM DDR4, que permite pentes de até 2.933 MHz e expansão máxima de 128 GB. O item é comercializado por cerca de R$ 785.

O modelo também vem equipado com quatro portas USB 3.2 e duas USB tradicionais; uma conexão PS2; entradas de vídeo HDMI e DVI, um conector para cabo LAN, além de entradas de fone de ouvido, microfone e caixas de som. Na Amazon, o item é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente o fato de ela ter quatro slots de memória RAM e comentam que receberam o equipamento com a BIOS atualizada. Porém, alguns se queixam que ela só suporta processadores da 10ª geração da Intel.

Prós: possui quatro slots para memória RAM DDR4, permitindo expansão para até 128 GB

possui quatro slots para memória RAM DDR4, permitindo expansão para até 128 GB Contras: compatível apenas com a 10ª geração de processadores da Intel

Produto desta matéria | TechTudo 128 GB DE RAM Asus TUF Gaming B460M-Plus R$ 776 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus TUF Gaming B460M-Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 128 GB DE RAM Asus TUF Gaming B460M-Plus R$ 776 IR À LOJA

6. Gigabyte B550M Aorus – a partir de R$ 1.064

A Gigabyte B550M Aorus é o modelo mais caro desta lista. O item conta com chipset AMD B550 e Soquete AM4, compatível com a linha de processadores AMD Ryzen série 5000, 4000 e 3000. Assim como o modelo anterior, este também dispõe de quatro slots de memória RAM DDR4, com suporte a pentes de frequência de 4733 MHz e expansão máxima de 128 GB. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.064.

A parte traseira da placa-mãe dispõe de quatro portas USB 3.2, quatro portas USB tradicionais, uma entrada HDMI e outra DVI para o vídeo, três conexões de áudio para microfone, fones de ouvido e caixas de som; uma entrada PS2 para mouse e teclado, e uma porta para cabo LAN. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a qualidade da peça e a velocidade na hora da entrega. Por outro lado, alguns relatam que ela não vem com a BIOS atualizada para os processadores Ryzen série 5000.

Prós: uma opção robusta para usuários da AMD

uma opção robusta para usuários da AMD Contras: preço elevado

Produto desta matéria | TechTudo SOQUETE AM4 Gigabyte B550M Aorus R$ 1.064 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte B550M Aorus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SOQUETE AM4 Gigabyte B550M Aorus R$ 1.064 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?