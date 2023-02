PS VR2: veja 8 jogos disponíveis para curtir já no lançamento

1 de 9 O visor de realidade virtual PS VR2 traz jogos com aventuras imersivas desde o lançamento — Foto: Reprodução/PS Store O visor de realidade virtual PS VR2 traz jogos com aventuras imersivas desde o lançamento — Foto: Reprodução/PS Store

👉 GTA 6 será compatível com realidade virtual? Descubra no Fórum do TechTudo

Oitavo jogo da série da Capcom, Resident Evil Village segue Ethan Winters em sua busca para resgatar a filha. Agora, o jogador terá a oportunidade de ficar cara a cara com a Lady Dimitrescu de uma maneira bem diferente. Isso porque o game, publicado em 2021, está recebendo uma atualização gratuita para a versão de PS5 com suporte ao PlayStation VR2 a partir do dia do lançamento do visor.

Com isso, o título — que custa R$ 184,50 — traz a campanha inteira em uma perspectiva hiper-realista em primeira pessoa, com recursos avançados como visuais HDR em 4K, rastreamento ocular e áudio em 3D. Os controles Sense também exibem novos recursos de jogabilidade, como bloquear ataques levantando os braços e usar armas de empunhadura dupla.

Prepare-se para enfrentar horrores desconhecidos em Resident Evil Village — Foto: Divulgação/Capcom

Gran Turismo 7 (2022) se passa em um emocionante mundo de pilotagem para todos os entusiastas de corrida. Com mais de 450 carros e circuitos à disposição, jogadores podem experimentar a sensação de dirigir em velocidades impressionantes, aproveitando ao máximo os recursos do headset, incluindo a detecção de movimento dos olhos e a renderização pelo campo de visão.

Exceto as corridas de 2 players em tela dividida, todas as modalidades, incluindo as online, estão inclusas no PS VR2. O jogo criado pela Polyphony Digital está disponível por R$ 349,90, e uma atualização faz com que os usuários que já tenham o game possam ter a experiência de realidade virtual sem custos extras.

Corra em pistas icônicas e experimente a emoção da velocidade em Gran Turismo 7 para PS VR2 — Foto: Divulgação/Sony

3. Swordsman VR

Lançado originalmente em 2020 para PlayStation VR e PC, Swordsman VR é um game de duelo de espadas com combate em primeira pessoa. Nele, é possível personalizar seu personagem e lutar em arenas dinâmicas para desbloquear a batalha contra o chefe final. Com física realista, ataques e defesas desafiadoras, o título exige estratégia e habilidade para poder vencer os oponentes.

Quem já possui a versão de PS VR pode atualizá-la gratuitamente para jogar no PS VR 2. Desenvolvido pela Sinn Studio, o jogo está disponível por R$ 104,90, entregando um ótimo custo-benefício para os fãs de simuladores de realidade virtual.

Com Swordsman VR, jogadores experimentam a ação intensa de espada em realidade virtual — Foto: Reprodução/Steam

4. Jurassic World Aftermath Collection

Em Jurassic World Aftermath, a imersão proporcionada pela tecnologia PS5 e PlayStation VR2, os visuais 4K a 90 quadros por segundo e o áudio 3D criam uma aventura de sobrevivência envolvente. Lançado pela Coatsink inicialmente para Nintendo Switch, o game conta com uma trama que se passa entre os filmes Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros e Jurassic World: Reino Ameaçado.

Na história, após uma aterrissagem forçada na Ilha Nublar, o usuário é levado a uma instalação de pesquisa abandonada e precisa explorar o parque deserto, solucionando quebra-cabeças e evitando encontros com dinossauros ferozes, incluindo velociraptors e o tiranossauro.

Jurassic World Aftermath Collection é um jogo de sobrevivência em VR repleto de dinossauros — Foto: Reprodução/PS Store

Horizon Call of the Mountain é a grande novidade da Guerrilla Games e da Firesprite para o PlayStation VR2, senod um dos títulos mais aguardados pelo público. No papel de Ryas, um ex-soldado habilidoso em escalada e arco, o jogador deve viajar até o Solar para desvendar um mistério das Máquinas e salvar seu povo, conhecendo Aloy e novos personagens no caminho.

Ambientado no mesmo futuro distópico dos demais jogos da franquia, Horizon: Call of the Mountain está disponível exclusivamente para o novo headset por R$ 299,90, com direito a rastreamento ocular inteligente e campo de visão ultra amplo.

Horizon Call of the Mountain se passa no mesmo mundo de Horizon Zero Dawn e Forbidden West — Foto: Reprodução/PS Store

6. Moss e Moss: Book II

Distribuída pela Polyarc desde 2018, a franquia Moss já é altamente aclamada, com dois games que seguem a jornada da ratinha Quill, que pretende acabar com o domínio dos Arcanos e devolver a paz a Moss. A série tem como foco a resolução enigmas de ação e aventura, que requerem soluções criativas. Assim, ela combina personagens envolventes, combate e exploração com as vantagens da realidade virtual.

Assim como Resident Evil Village, o jogo chega ao novo headset PS VR2 no dia do lançamento do aparelho. A edição dispõe de melhorias visuais, feedback tátil e suporte de gatilho adaptável, bem como respostas táteis para sentir ataques e movimentos. Caso queira, é possível comprar um pacote com ambos os títulos por R$ 214,90 na PS Store.

Moss e Moss: Book II chegam ao PS VR2 no dia do lançamento do visor — Foto: Reprodução/PS Store

The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 - Retribution (Skydance Interactive) é a continuação da história da protagonista Turista, que segue sua jornada por uma Nova Orleans tomada por zumbis. Nessa sequência, o jogador precisa investigar as ameaças que surgiram na cidade e enfrentar Axeman e a Torre, impedindo-os de assumir o controle. O título apresenta uma série de lugares inéditos, bem como armas e equipamentos para ajudar na luta contra os mortos-vivos.

Vale dizer que o áudio 3D ajuda a criar uma sensação de estar realmente em um mundo pós-apocalíptico. Outro ponto de destaque é que a atualização para a nova versão é grátis para os proprietários da obra original no PS VR. O game está disponível por R$ 214,90 na PS Store.

No segundo capítulo de The Walking Dead: Saints & Sinners, você enfrenta zumbis em um mundo pós-apocalíptico — Foto: Reprodução/PS Store

No Man's Sky (2016) permite visitar um universo quase infinito, uma vez que dá para viajar por diferentes sistemas estelares em busca de materiais raros e pistas sobre a existência de tudo. Durante a gameplay, você e seus amigos podem construir frotas de naves, bases habitáveis e armas, além de batalhar contra piratas espaciais e fauna alienígena. O game inclui trilhões de planetas para se visitar e os players conseguem melhorar e expandir seu próprio cargueiro interestelar.

Proprietários do jogo da Hello Games no PS5 não precisam comprá-lo novamente, uma vez que ele está sendo atualizado de graça. Para novos players, ele custa R$ 299,90, mas está saindo por R$ 224,92 até 2 de março. Além disso, assinantes da PS Plus podem adquiri-lo por R$ 149,94 durante o período.