Qual é a foto mais comentada do Instagram? Veja as 10 mais populares

Qual é a foto mais comentada do Instagram ? Ao contrário do que se pensa, as principais da lista não pertencem somente a grandes celebridades na rede social. Entre as postagens com mais comentários, há, por exemplo, um youtuber grego ocupando sozinho três posições nesse ranking. A famosa foto do ovo, que já foi a mais curtida do Instagram, também aparece no ranking, mas quem ocupa o primeiro lugar é o influencer Alexandros Kopsialis. A seguir, veja quais são as dez publicações que têm mais comentários no Instagram.

2 de 2 Veja a lista das 10 fotos mais comentadas do Instagram — Foto: Aline Batista/TechTudo Veja a lista das 10 fotos mais comentadas do Instagram — Foto: Aline Batista/TechTudo

1. Alexandros Kopsialis – 43,2 milhões de comentários

O primeiro lugar da lista pertence a uma sequência de fotos em carrossel de um sorteio feito pelo youtuber grego Alexandros Kopsialis, em parceria com uma marca de produtos de beleza. Os prêmios foram o atrativo dos comentários, já que foram sorteados um carro, um iPhone 12 Pro e um Playstation 5, além de cosméticos da marca.

Postada em outubro de 2020, a foto possui mais de 43 milhões de comentários - quase o dobro da quantidade de comentários da segunda colocada. Apesar de ter apenas um milhão de seguidores, Alexandros Kopsialis aparece três vezes na lista dos 10 posts mais comentados do Instagram, passando na frente de grandes nomes como One Direction.

2. Bizarrap and Paulolondra – 23,2 milhões de comentários

O DJ e produtor musical argentino Bizarrap, em uma parceira com o rapper argentino Paulo Londra, postou uma foto conjunta na rede social. Com isso, eles conseguiram o segundo lugar da lista. Na legenda, há uma promessa de lançar uma música juntos caso o post chegasse a 23 milhões de comentários. No dia seguinte, os rappers lançaram Music Sessions #23 no Youtube.

3. Alexandros Kopsialis – 15 milhões de comentários

O terceiro lugar também pertence ao influencer Alexandros Kopsialis, novamente com um sorteio. Dessa vez, a parceria foi com uma empresa especializada em rosas, e o sorteio contou com prêmio de 10 mil euros, estadias em hotéis de luxo, um carro e uma moto, produtos da marca, além de dispositivos da Apple, como iPhone, Apple Watch e AirPods Pro.

Para participar, o usuário do Instagram deveria curtir a foto, seguir #GIVEAWAY e o perfil da loja de rosas, além de deixar o nome de três pessoas nos comentários. Quanto mais comentários as pessoas deixassem na publicação, maiores seriam as chances de ganhar os prêmios do sorteio.

4. XXXTentacion – 10,8 milhões de comentários

Com 20 milhões de seguidores e uma única foto no Instagram, o rapper americano XXXTentacion ocupa o quarto lugar com quase 11 milhões de comentários. O post foi feito em maio de 2018, e foi o último post antes dele ser assassinado, tendo sido feito cerca de um mês antes da tragédia.

O rapper, que tinha apenas 20 anos, estava no auge da carreira, e suas músicas chegaram a alcançar o primeiro lugar na Billboard dos Estados Unidos e Canadá, além de serem bem ranqueadas em outros países como Dinamarca e Suécia. A publicação ainda recebe comentários de fãs todos os dias.

5. Alexandros Kopsialis – 10,2 milhões de comentários

O primeiro colocado volta para a lista com mais um sorteio. O youtuber Alexandros Kopsialisis, dessa vez em parceria com uma marca de sapatos, distribuiu duas motos, iPhone 12, AirPods e produtos da empresa parceira. Seus fãs continuam comentando na publicação mesmo dois anos após o anúncio dos sorteados.

6. Andrea Stramaccioni – 9,6 milhões de comentários

A primeira e única foto do Instagram do treinador italiano, Andrea Stramaccioni, foi publicada em 2019 e rendeu 9.5 milhões de comentários. A legenda diz “Sejam bem-vindos à minha conta oficial”, sendo a única frase do ex-jogador no Instagram e que gerou um alto efeito de engajamento. Uma curiosidade é que o treinador possui menos de 400 mil seguidores, mas ainda assim aparece aparece em sexto lugar na lista das fotos mais comentadas do Instagram até hoje.

7. Sidhu Moose Wala – 4,7 milhões de comentários

Uma foto do rapper indiano Sidhu Moose Wala ocupa o sétimo lugar. No post, ele promete soltar o teaser de um novo álbum se a sua foto alcançar cinco milhões de comentários. Apesar de não ter chegado na meta, ao bater o recorde de três milhões de comentários em 24 horas, o rapper compartilhou o teaser do álbum Moose Tape.

A publicação é de 2021, mas continua recebendo diversos comentários dos fãs, especialmente após seu assassinato, em maio de 2022. Sua conta no Instagram ainda está ativa e é administrada por seus familiares.

8. The World Record Egg – 3,8 milhões de comentários

A conta @world_record_egg nasceu em janeiro de 2019 no Instagram com um só propósito: ultrapassar o número de likes da foto do anúncio da segunda gravidez da Kylie Jenner – a foto mais curtida no Instagram até aquele momento.

O perfil com uma única foto de um ovo marrom tem 5 milhões de seguidores, e a imagem possui mais de 56 milhões de likes e 3,88 milhões de comentários. O post é o segundo mais curtida da rede, tendo sido ultrapassado por Leonel Messi recentemente, com sua foto erguendo a taça da Copa do Mundo de 2022.

9. Alexander Sørloth- 3,3 milhões de comentários

Outra estrela do futebol que entra na lista das fotos mais comentadas do Instagram é o jogador norueguês Alexander Sørloth. A imagem do jogador em campo treinando com o time espanhol Real Sociedad, no qual joga atualmente, rendeu 3,5 milhões de comentários na rede social. Entre os comentários, muitos fãs do esporte pediam para o jogador ir atuar nos times pelos quais eles torcem.

10.One Direction – 3,2 milhões de comentários

O último lugar da lista é ocupado por um post da ex-boyband One Direction, onde anunciam a colaboração em um episódio da série de desenho animado americano Family Guy. Na imagem, o personagem Stewie Griffin está sentado com os quatro integrantes da banda em volta de uma fogueira. Apesar de ter sido publicada em maio de 2016, mais de seis anos depois, os fãs da banda ainda deixam comentários na postagem.

