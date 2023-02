Escolher o melhor horário para publicar no Instagram é um jeito simples de garantir maior engajamento na rede social, disponível para Android e iPhone ( iOS ). Os momentos que podem proporcionar mais interação pelo app variam de acordo com o dia da semana, mas estudos apontam que um período específico (quarta-feira, durante a manhã) pode ser o ideal para fazer os seus posts. Ainda, outras dicas como produzir conteúdo relevante e postar com regularidade podem ajudar a aumentar o seu engajamento na rede social. O TechTudo reuniu sete truques que vão te ajudar a engajar mais no Instagram. Confira quais são a seguir e saiba usá-los.

1 de 8 Qual é a melhor hora para postar no Instagram? 7 dicas para engajar mais

1. Crie conteúdos relevantes

Criar conteúdos valiosos e úteis para ajudar outras pessoas é uma dica de ouro para turbinar o seu engajamento no Instagram. Isso porque esses posts utilitários costumam ser muito compartilhados e salvos pelos usuários, o que gera mais interação com o seu perfil. Produzir infográficos e publicações em formato de carrossel, por exemplo, são uma forma de organizar esse conteúdo relevante. Esse método ainda é interessante porque pode ser facilmente republicado nos stories.

Para uma publicação com muitas informações, o ideal é fazer em formato de carrossel para facilitar o entendimento do conteúdo

2. Poste com regularidade

A constância de conteúdos também aumenta o engajamento na rede social, seja no feed ou nos Stories, porque a plataforma valoriza contas que mantenham uma regularidade de publicação. Vale destacar, no entanto, que é importante existir um equilíbrio: postar apenas uma vez por semana não é o ideal, mas fazer postagens em excesso em um mesmo dia também não é a melhor saída.

Assim, a dica aqui é fazer pelo menos um post diário, utilizando também aqueles que chamam para alguma interação - como enquetes ou caixinhas de pergunta. Vale dizer que esse engajamento também varia de acordo com o perfil. Por isso, é importante testar diferentes frequências para ver qual se adapta melhor a você, aos seus seguidores e ao algoritmo do Instagram. Entenda mais sobre engajamento em posts aqui.

Tenha o costume de postar com regularidade para não deixar o engajamento cair

3. Criar vídeos originais para Reels

Compartilhar vídeos é outra opção interessante para alavancar o seu perfil, principalmente se você utilizar as ferramentas disponibilizadas no Reels. Isso acontece porque o próprio Instagram incentiva esses vídeos curtos no estilo do TikTok, oferecendo uma aba de navegação apenas com vídeos aleatórios da ferramenta para serem descobertos.

Uma observação importante é que, quando o conteúdo é repostado com a marca d’água do TikTok, o vídeo é menos distribuído - e isso, por sua vez, gera menos engajamento. O ideal, portanto, é ser criativo e fazer vídeos próprios para o Instagram.

Faça vídeos em formato de Reels para atingir um público maior

Para fazer um reels, toque o símbolo de “+” na parte superior e depois, na parte inferior, busque por “REELS”. Aqui, você pode conferir algumas dicas para produzir esse tipo de vídeo.

4. Utilize todas as ferramentas que o Instagram oferece

Além dos Reels, usar outras ferramentas nativas do Instagram também pode aumentar a sua audiência. É importante combinar essas funções da plataforma, como utilizar o formato de carrossel e também aproveitar os diversos adesivos nos Stories, como enquetes, perguntas e até mesmo as contagens regressivas.

Para fazer último, basta ir na aba “Seu Story”, tirar uma foto ou gravar um vídeo e, em seguida, clicar na figura de adesivo, na parte superior da tela. Feito isso, toque no adesivo que deseja aplicar para começar a sua interação com o seu público. Isso é importante porque estimula o usuário a interagir com você.

Utilize as diversas figurinhas que o Instagram disponibiliza para aumentar as suas visualizações

5. Pesquise o melhor horário para posts

Fazer publicações em certos horários faz toda a diferença para que seu conteúdo alcance um número maior de seguidores. O indicado aqui é postar quando a maioria do seu público estiver online. Para saber qual o melhor horário para postar no Instagram, você pode pesquisar no seu navegador por alguns estudos feitos por diferentes organizações e que indicam o melhor horário geral para postar em cada dia da semana.

Em geral, esses estudos apontam que o horário mais favorável de todos é às 11h de quarta-feira, já que as pessoas ficam mais favoráveis a interagir no Instagram durante o horário de trabalho, no meio do dia e no meio da semana. Outros horários podem variar de acordo com o dia, mas uma coisa é conhecimento geral: os finais de semana são os piores dias para se publicar, já que a maioria das pessoas está ocupada com seus afazeres.

Procure entender o seu público para descobrir o melhor horário para realizar postagens

Por fim, vale recordar que cada público do Instagram é único e pode divergir desses estudos. Por isso, é importante você, acima de tudo, entender quem são os seus seguidores antes de decidir os horários das suas publicações.

6. Preze por uma boa estética no seu perfil

Optar por uma padronização de designs em seu perfil e por uma paleta de cores são dicas que funcionam bem para conquistar novos seguidores e também manter os antigos. Isso porque, além da plataforma ser voltada ao imagético, manter esse rigor ajuda a organizar o perfil visualmente, facilitando que as pessoas encontrem o que procuram em sua conta.

Por isso, é válido, por exemplo, utilizar um padrão nos seus destaques e também no seu feed. Separe os diferentes modelos de carrossel que você deseja fazer, e desenvolva uma aparência para cada um deles. Veja aqui algumas dicas de papel de parede para usar nos destaques do Instagram.

Faça uma padronização das suas postagens, isso vai ajudar a deixar o visual do perfil agradável em seu feed

7. Encontre e utilize hashtags relevantes

A hashtag ainda é uma grande arma para a divulgação porque ajuda a distribuir melhor o seu conteúdo. Como o Instagram permite que usuários sigam tags de interesse, é possível que seu post chegue também ao feed de diferentes pessoas mesmo que elas não te sigam. Portanto, é importante se certificar do tipo de hashtag para atingir seu público-alvo.

Algumas dicas para usar hashtags no Instagram envolvem não ser muito amplo na hora de escolher o assunto do seu post e escrever as iniciais de termos para pesquisar as mais utilizadas. Com as sugestões, procure usar as que tem entre 5 mil e 500 mil postagens. Você também pode usar tags por localização.

Busque por hashtags utilizando a barra de pesquisa

