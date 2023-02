Resident Evil: relembre todos os jogos da franquia em ordem cronológica

Resident Evil é uma franquia de jogos de ação e aventura com elementos de survival horror, desenvolvida pela Capcom . O primeiro game da saga foi lançado em 1996 para PlayStation , e logo se tornou um sucesso ao redor do mundo. Por tal recepção, o enredo foi adaptado para vários outros tipos de mídia, como filmes, séries, animações e quadrinhos, levando a temática zumbi para um público ainda maior. Assim, a empresa decidiu lançar diversas continuações do jogo ao longo dos anos, seguindo a mesma base, mas inovando em gameplay, gráficos e perspectiva.

Até então, Resident Evil conta com 10 títulos, que apresentam personagens icônicos como Leon Kennedy, Chris Redfield, Jill Valentine, Ethan Winters e mais. Porém, em meio a tantos games, pode ser difícil entender a sucessão de eventos da história. Por isso, confira, a seguir, uma lista com todos os jogos da franquia Resident Evil em ordem cronológica.

1. Resident Evil Zero (2002)

O primeiro game na linha cronológica foi lançado em 2002 e se passa no dia 23 de julho de 1998. Na história, os cidadãos de Raccoon City começam a exigir que o Departamento de Polícia dê respostas sobre os assassinatos nas Montanhas Arklay, fora da cidade. Assim, a S.T.A.R.S. Bravo é designada para ir até lá e entender o que está acontecendo. Aqui, conhecemos a Umbrella Corporation, responsável por criar todos os problemas que estão acontecendo na região.

O pesquisador da corporação, William Birken e seu agente, Albert Wesker, foram enviados para destruir as evidências que incriminavam a Umbrella, sendo obrigados a eliminar os membros do esquadrão Bravo. Lançado originalmente para GameCube, o jogo foi muito elogiado em seu lançamento, mesmo sem ter inovado muito no quesito gameplay, já que apresenta a enigmática origem de toda a trama.

2. Resident Evil (1996)

Aqui temos o game em que tudo começou. O primeiro Resident Evil foi lançado em 1996 para PlayStation e trouxe um estilo de gameplay inovador para a época, inserindo uma temática de horror que impactou todos que o jogaram. Basicamente, os gráficos consistiam em objetos poligonais 3D sobrepostos a um cenário pré-renderizado, com ângulos de câmera fixos.

A história se passa um dia após os acontecimentos de RE0, em 24 de julho de 1998, quando a polícia de Raccoon City manda a S.T.A.R.S. Alpha para descobrir o que aconteceu com Bravo e continuar investigando o local. Logo, Chris Redfield, Jill Valentine e Barry Burton chegam nas montanhas e encontram Rebecca Chambers. Porém, acabam descobrindo que o centro de pesquisa da Umbrella estava repleto de zumbis.

3. Resident Evil 3: Nemesis (1999)

RE3 foi lançado também para PlayStation e se passa no dia 28 de setembro, quatro dias após os acontecimentos do primeiro jogo. No game, os infectados chegam à cidade, causando um enorme surto, ao mesmo tempo, a Umbrella criou Nemesis, uma enorme e perigosa criatura para matar os membros restantes do S.T.A.R.S e impedir que o mundo saiba que foi a empresa quem criou o vírus.

Jill Valentine é a única protagonista e personagem principal controlável do jogo, com outro personagem também podendo ser controlado por um breve período. Aqui, é mantida a mesma base de gameplay, no entanto, tendo um nível de dificuldade maior graças a presença constante de Nemesis como o inimigo principal.

4. Resident Evil 2 (1998)

Um dia depois, em 29 de setembro, Claire Redfield chega em Raccoon City à procura de seu irmão Chris, enquanto Leon Kennedy está prestes a começar seu primeiro dia de trabalho como policial no Departamento de Polícia de Raccoon. Porém, pelo fato de ter acordado atrasado, Leon não se expõe ao terror que chegou à cidade e precisa correr contra o tempo para entender o que está acontecendo.

Lançado para PlayStation e contendo uma história envolvente, RE2 foi muito bem recebido pelo público, sendo um dos grandes títulos de 1998. Nele, vemos a primeira aparição de Leon, que se consagrou como um dos maiores e mais carismáticos protagonistas da história dos jogos.

5. Resident Evil Code: Veronica X (2001)

Lançado em 2001 para Dreamcast, Code: Veronica X se passa no dia 30 de dezembro de 1998 e nos mostra a continuação da jornada de Claire Redfield em busca de seu irmão, desta vez em Paris. O que ela não esperava, no entanto, era que a Umbrella a achasse primeiro e a fizesse de prisioneira em uma ilha chamada Rockfort.

Este game traz consigo todos os elementos que deram certo na franquia até aquele momento, sem inovar muito. Isso acabou desagradando boa parte dos fãs, que alegaram que a saga estava ficando cansativa e sem graça. Porém, vale dizer que ele foi o primeiro da série a utilizar princípios de fundo 3D, mesmo mantendo o estilo de câmera fixa.

Em 2005, tudo mudou com o lançamento de Resident Evil 4. Na história da vez, vemos Leon Kennedy no ano de 2004 trabalhando para o governo dos EUA em uma missão secreta para resgatar a filha sequestrada do presidente, Ashley. Os jogadores são enviados, portanto, para uma vila na Espanha, onde encontram cultistas infectados com o parasita Las Plagas, liderados por um homem chamado Osmund Saddler.

Este Parasita não tem nenhuma relação com os jogos anteriores, fazendo com que RE4 seja um título pouco relevante para a história principal. Ainda assim, é um excelente jogo devido às drásticas e positivas mudanças na jogabilidade, como uma perspectiva em terceira pessoa que permite controlar a câmera livremente.

Devido ao enorme sucesso de Resident 4, o próximo jogo precisava seguir a mesma linha e foi isso que aconteceu. Com poucas mudanças na gameplay e avanço gráfico considerável, RE5 se inicia em 2008, no país africano Kijuju. Nele, controlamos Chris Redfield, irmão de Claire, que agora trabalha para a BSAA junto de sua parceira, Sheva Alomar.

Juntos, os dois precisam lutar contra a população local, infectada com Las Plagas, enquanto têm a missão de capturar Ricardo Irving, que tentava traficar uma arma misteriosa no mercado negro. Irving dá informações que os fazem descobrir flores que contêm o vírus original que a Umbrella criou no primeiro jogo da franquia. RE5 foi lançado originalmente para PlayStation 3 e Xbox 360 e fez muito sucesso.

Resident Evil 6 foi lançado em 2012 para PlayStation 3 e Xbox 360 e nos apresenta quatro histórias simultâneas. Assim, vemos as perspectivas de Chris Redfield, que falhou em sua missão; Leon Kennedy, que sobreviveu aos acontecimentos anteriores; Jake Muller, filho ilegítimo de Albert Wesker; e Ada Wong, uma agente solitária com ligações aos ataques bio-terroristas pela Neo-Umbrella.

Levando a tensão a níveis globais, RE6 evoluiu muito em relação aos games lançados até aquele momento. Logo, mesmo tendo momentos em que o enredo fica confuso, a fluidez e o nível de detalhes faz com que o jogo seja elogiado até hoje. O game também trouxe um modo cooperativo muito divertido, disponível para até dois players.

Devido ao descontentamento de boa parte dos fãs pelo rumo que a franquia havia tomando, em 2017 a Capcom decidiu mudar mais uma vez e lançou para PlayStation 4, Xbox One e PC, Resident Evil 7: Biohazard. O game apresenta a trama com uma visão em primeira pessoa, com elementos muito mais fortes de horror, relembrando as origens dos primeiros jogo da saga.

Começando em 2014, RE7 nos apresenta a um novo protagonista, Ethan Winters, que sai em busca de sua esposa desaparecida, Mia, em Dulvey, Louisiana, após receber uma mensagem da mesma. Isso o leva a uma velha mansão onde uma família insana tenta capturá-lo a todo o custo e fazê-lo de prisioneiro.

O último jogo lançado pela franquia até então foi disponibilizado para PlayStation 4, Playstation 5, Google Stadia, Xbox One, Xbox Series X e PC. No enredo, acompanhamos a continuação da história dos Winters, com Mia sendo morta por Chris Redfield, e sua filha, Rosemary, sendo levada pelo mesmo. Após sofrer um acidente ao tentar ir atrás do agente, Ethan acorda em uma misteriosa vila no leste europeu. Então, ele precisa entender como sair de lá e encontrar Rose.

Mantendo a base e engine de RE7, Village foi muito elogiado pela crítica e público, que alegaram que o jogo conseguiu apresentar vilões cheios de personalidade e carisma, como Dimitrescu, Beneviento, Mãe Miranda, Moreau e Heisenberg. Outro ponto muito elogiado foi o fato de terem transformado Ethan em um protagonista marcante para a saga.

