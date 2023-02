Roteador com 4 antenas: 5 opções para melhorar a internet

Roteadores com quatro antenas podem garantir um sinal mais eficiente e rápido. Empresas como TP-Link , D-Link e Mercusys oferecem modelos por preços a partir de R$ 189 , como é o caso do TP-Link Archer Wisp, que conta com uma porta WAN e três portas LAN. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o Mercusys MR70X apresenta protocolo WPA3 e tecnologia Beamforming por valores que partem de R$ 297. Outra opção é o D-Link DIR-X186, que traz tecnologia dual-band e velocidade máxima de até 1.800 Mb/s (Megabits por segundo) por cerca de R$ 414. Confira a seguir cinco roteadores de quatro antenas para comprar no Brasil.

1. TP-Link Archer Wisp - a partir de R$ 189

O Archer Wisp é um roteador da série AC1200 dual-band de 1,2 Gb/s (827 Mb/s na banda de 5 GHz e 300 Mb/s na banda de 2,4 GHz). O modelo tem quatro antenas externas de 5 dBi e suporte IPTV (IGMP Proxy / Snooping, Bridge e Tag VLAN para otimizar streaming de IPTV). Ele ainda conta com uma porta WAN e três portas LAN para conexões com cabo. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 189.

Um destaque é o protocolo IPV6 que melhora a segurança e o processamento dos dados. Na Amazon foi avaliado com nota 4,7 de 5, com elogios a qualidade do sinal e facilidade de instalação.

Prós: boa velocidade e fácil instalação

boa velocidade e fácil instalação Contras: não possui a função WDS (repetidor de sinal)

O D-Link é o DIR-853, um roteador Dual-Band de 1300 Mb/s, sendo 400 Mb/s na frequência 2,4 GHz e 866 Mb/s no 5 GHz. As quatro antenas são de 7 dBi com alcance de até 200 m². O item tem mecanismos como QoS, que garante o melhor desempenho para streaming e jogos, o Smart Connect, que aloca dispositivos na rede menos lotada. O modelo é visto por valores a partir de R$ 285.

A configuração é fácil e pelo aplicativo. Para a segurança conta com os protocolos WPA/WPA2 que asseguram a criptografia da rede e Controle dos Pais. Ainda tem o botão WPS. Na Amazon foi avaliado com nota 4,1 de 5, com elogios ao alcance da rede e reclamações de que o produto não cumpre o que promete.

Prós: alcance em até 200 m²

alcance em até 200 m² Contras: relatos de que o produto não cumpre o que promete

3. Tenda AC10 - a partir de R$ 297

O roteador Tenda AC10 é um modelo dual-band com as frequências 2,4 GHz e 5 GHz. Suas quatro antenas externas são de 5 dBi e o padrão da conexão sem fio é de ‎802.11ac. Para a conectividade, conta com três portas LAN e uma porta WAN. A fonte de alimentação é do tipo AC/DC com voltagem de 240 Volts. O modelo pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 297.

Tem as medidas de ‎22 x 14.1 x 4.9 cm e um peso de 350 g. Compradores avaliaram o produto com nota 4,5 de 5, com elogios a facilidade de instalação e relatos de que o tempo de resposta pode ser demorado dependendo do número de pessoas utilizando a rede.

Prós: dual-band

dual-band Contras: relatos de problemas no tempo de resposta

4. Mercusys MR70X - a partir de R$ 297

O Mercusys MR70X é um roteador da geração 6, que promete uma rede mais eficiente. O item atinge a velocidade de 1,8 Gbps, sendo 1201 Mbps na banda de 5 GHz e 574 Mbps na banda de 2.4 GHz. As quatro antenas multidirecionais de 5 dBi são de alto ganho com Beamforming que permite conexões estáveis e sinal de Wi-Fi forte em todo o ambiente. Também garante a melhora da transmissão uma vez que conta com mecanismos MU-MIMO e OFDMA. O produto é vendido por valores a partir de R$ 297.

Para a segurança conta com protocolo WPA3. Um destaque é que é possível programar o horário de ligar/desligar e assim economizar energia. Para a conectividade conta com três portas LAN e uma porta WAN. Ele recebeu nota 4,5 de 5, com elogios a qualidade do sinal mesmo com muitos aparelhos conectados e relatos de problemas no sinal em relação a interferências de paredes e poucas opções de configuração de segurança.

Prós: possibilidade de programação de horários para economia de energia

possibilidade de programação de horários para economia de energia Contras: poucas opções de segurança

O D-Link DIR-X186 é um roteador da geração 6 com tecnologia dual-band. Sua velocidade máxima é de 1.800 Mb/s, sendo 1.200 Mb/s em 5 GHz e 574 Mb/s em 2,4 GHz. Tem ainda OFDMA e MU-MIMO que comunicam mais dados para mais dispositivos. Outro destaque é o BSS Coloring que elimina interferências de outras redes Wi-Fi. O modelo é visto por valores a partir de R$ 414.

Para a conectividade conta com quatro portas LAN e uma porta WAN. Também traz botões WPS, Resert e Liga/Desliga. As avaliações dão nota 4,7 de 5, com comentários sobre o produto entregar tudo o que promete.

Prós: elimina interferências de outras redes

elimina interferências de outras redes Contras: preço elevado

Com informações de TP-Link, D-Link e Mercusys

