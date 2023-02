Roteador Intelbras: 5 modelos para distribuir internet pela casa

A Intelbras conta com um vasto catálogo de opções em roteadores no mercado. O modelo mais barato da lista é o Intelbras RF 301K, que traz banda dupla e configuração descomplicada por preços a partir de R$ 121 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o Intelbras W5-1200F conta com quatro portas Fast Ethernet e sistema de priorização do uso da rede por valores que partem de R$ 186. Outra opção é o Twibi Giga+, que apresenta conexão Mesh e traz duas unidades para cobrir uma área de até 180m² em cada unidade do conjunto por cerca de R$ 688. Veja a seguir cinco roteadores da Intelbras para comprar no Brasil.

1 de 2 Roteadores Twibi da Intelbras têm tecnologia mesh e levam Wi-Fi para a casa toda — Foto: Divulgação/Intelbras Roteadores Twibi da Intelbras têm tecnologia mesh e levam Wi-Fi para a casa toda — Foto: Divulgação/Intelbras

O que fazer quando o login do roteador não funciona? Veja dicas e soluções no Fórum do TechTudo.

1. Intelbras RF 301K - a partir de R$ 121

O Intelbras RF 301K é um roteador para quem busca uma alternativa econômica para o dia a dia. O modelo entrega banda dupla, interface de configuração descomplicada e modo repetidor de sinal, ideal para levar a conexão de pacotes de até 100 Mb/s para todos os cantos da casa. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 121.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações e se destaca por sua facilidade de instalação e estabilidade no sinal.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: modelo de entrada

Produto desta matéria | TechTudo MODO REPETIDOR Intelbras RF 301K R$ 118 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras RF 301K × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MODO REPETIDOR Intelbras RF 301K R$ 118 IR À LOJA

2. Intelbras RF 1200 - a partir de R$ 185

O Intelbras RF 1200 é um roteador interessante para quem quer mais velocidade e estabilidade no dia a dia. O item entrega banda dupla e velocidades de até 300 Mb/s na frequência de 2,4 GHz e 867 Mb/s na frequência de 5 GHz, além de configuração descomplicada por meio do app Wi-Fi Control Home e controle parental, ideal para o uso doméstico de pacotes de até 100 Mb/s. Ele é visto por cifras a partir de R$ 185.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 84% de suas avaliações, se destacando principalmente por seu excelente custo benefício.

Prós: modelo de excelente velocidade

modelo de excelente velocidade Contras: focado apenas em uso domiciliar

Produto desta matéria | TechTudo COM BANDA DUPLA Intelbras RF 1200 R$ 186 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras RF 1200 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM BANDA DUPLA Intelbras RF 1200 R$ 186 IR À LOJA

O Intelbras W5-1200F é a escolha ideal para quem deseja maior controle de sua rede sem gastar muito. O modelo conta com quatro portas Fast Ethernet, que entregam taxa de transferência de até 100 Mb/s. Além disso, o produto entrega ainda banda dupla, com velocidades de 300 Mb/s na banda de 2,4 GHz e 867 Mb/s na banda de 5 GHz, configuração descomplicada por meio do app Meu Wi-Fi Intelbras e sistema de priorização do uso da rede, podendo direcionar ou limitar a velocidade consumida por cada dispositivo conectado.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações e recebe destaque para sua estabilidade no sinal e facilidade de instalação. Ele é visto por cerca de R$ 186.

Prós: conexão estável e de boa velocidade

conexão estável e de boa velocidade Contras: portas Fast Ethernet, modelo robusto, mas de padrão antigo

Produto desta matéria | TechTudo 2,4 GHZ OU 5 GHZ Intelbras W5-1200F R$ 185 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras W5-1200F × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 2,4 GHZ OU 5 GHZ Intelbras W5-1200F R$ 185 IR À LOJA

4. Intelbras RX 1500 - a partir de R$ 340

O Intelbras RX 1500 é uma boa opção para quem busca conexão de qualidade para múltiplos dispositivos. O modelo entrega banda dupla, com velocidades de até 300 Mb/s na frequência de 2,4 GHz e 1/200 Mb/s na frequência de 5 GHz, além de MU-MIMO bidirecional e o Beamforming para um melhor gerenciamento de sinal e tecnologia que proporciona maior eficiência para downloads e uploads simultâneos, configurações ideais para redes de até 600 Mb/s e área de cobertura de até 140m².

Avaliado com a excelente nota de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo conta com ótima recepção do público e nota máxima em 100% de suas avaliações, se destacando por sua facilidade de instalação, estabilidade no sinal e custo-benefício atrativo. Ele é visto por cifras a partir de R$ 340.

Prós: MU-MIMO bidirecional e o Beamforming

MU-MIMO bidirecional e o Beamforming Contras: modelo com boas configurações, mas velocidade baixa na banda de 2,4 GHz

Produto desta matéria | TechTudo FÁCIL INSTALAÇÃO Intelbras RX 1500 R$ 329 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras RX 1500 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FÁCIL INSTALAÇÃO Intelbras RX 1500 R$ 329 IR À LOJA

5. Kit Roteador Wi-Fi Mesh com 2 Unidades Twibi Giga+ - a partir de R$ 688

2 de 2 Intelbras Twibi tem corpo robusto e vem em kit com duas unidades — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras Twibi tem corpo robusto e vem em kit com duas unidades — Foto: Divulgação/Intelbras

O kit de roteadores Wi-Fi Mesh com duas Unidades Twibi Giga+ é ideal para quem precisa de conexão estável em grandes ambientes. Com uma cobertura de até 180m² em cada unidade do conjunto, os itens contam com banda dupla, conexão simultânea de até 60 dispositivos e controle e configuração descomplicados por meio do app Wi-Fi Control Home, sendo o conjunto ideal para pacotes a partir de 100 Mb/s.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações e se destaca por sua precisão no sinal, na instalação e na qualidade de seu suporte técnico. Os interessados precisam desembolsar R$ 688 para comprar o produto.

Prós: cobertura ampla

cobertura ampla Contras: valor elevado

Produto desta matéria | TechTudo COBRE ATÉ 360 M² Intelbras Twibi Giga+ 2 Unidades R$ 599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras Twibi Giga+ 2 Unidades × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COBRE ATÉ 360 M² Intelbras Twibi Giga+ 2 Unidades R$ 599 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?