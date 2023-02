O roteador é um equipamento fundamental para distribuir o sinal Wi-Fi em uma residência ou em uma empresa. A Mercusys possui opções que podem ser indicadas para diversos tipos de ambientes e são compatíveis com diferentes velocidades de internet. Os preços partem de R$ 90 , como é o caso do modelo MW301R, que vem com duas antenas de 5 decibéis (dBi) e opera a uma frequência de 2,4 GHz. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o Mercusys MR50G vem com duas portas para cabo LAN, seis antenas de 5 dBi e pode ser encontrado por cerca de R$ 273. Outra alternativa é o modelo Halo S12, roteador Mesh que vem com duas unidades, promete oferecer uma cobertura de sinal de até 260 m² e é visto por aproximadamente R$ 279. Veja a lista com seis roteadores da Mercusys disponíveis no Brasil.

1 de 5 Roteador Mercusys: 6 modelos para comprar em 2023 — Foto: Divulgação/Mercusys Roteador Mercusys: 6 modelos para comprar em 2023 — Foto: Divulgação/Mercusys

O que fazer quando o login do roteador não funciona? Veja dicas e soluções no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Mercusys MW301R – a partir de R$ 90

O MW301R pode ser uma opção para quem busca um modelo em conta da Mercusys. De acordo com a fabricante, o equipamento conta com duas antenas de 5 dBi, opera em uma frequência de 2,4 GHz e possui uma taxa de transmissão Wi-Fi de 300 Mb/s, que visa garantir a estabilidade do sinal em jogos online e streaming de vídeos na qualidade HD. O roteador está disponível a partir de R$ 90.

O item também vem com uma entrada WAN, duas portas para cabo LAN e é compatível com quatro padrões de conexão sem fio: 802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11g. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores elogiam a praticidade na hora de configurar e o valor cobrado. Porém, alguns reclamam do alcance do sinal.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns usuários reclamam do alcance do sinal

Produto desta matéria | TechTudo AMPLA COBERTURA Mercusys MW301R R$ 75 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mercusys MW301R × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. AMPLA COBERTURA Mercusys MW301R R$ 75 IR À LOJA

2. Mercusys MR30G – a partir de R$ 225

2 de 5 Mercusys MR30G é uma alternativa para quem busca um roteador mais potente — Foto: Divulgação/Mercusys Mercusys MR30G é uma alternativa para quem busca um roteador mais potente — Foto: Divulgação/Mercusys

O Mercusys MR30G é uma alternativa para quem busca um roteador mais potente. Segundo as especificações da marca, este modelo possui quatro antenas de 5 dBi, que promete distribuir o sinal Wi-Fi de maneira estável para toda a residência. Além disso, o item pode alcançar velocidades de 867 Mb/s em 5 GHz e 300 Mb/s em 2,4 GHz. O equipamento é vendido a partir de R$ 225.

A fabricante destaca que o roteador possui compatibilidade com o protocolo IPv6, que promete oferecer mais segurança e agilidade na navegação. O equipamento também dispõe de uma entrada WAN e duas portas para cabo LAN. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores descrevem que ele distribui o sinal de maneira satisfatória.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: pode não ser ideal para ambientes corporativos com muitos dispositivos conectados à internet

Produto desta matéria | TechTudo MUITA VELOCIDADE Mercusys MR30G R$ 225 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mercusys MR30G × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MUITA VELOCIDADE Mercusys MR30G R$ 225 IR À LOJA

3. Mercusys MR70X – a partir de R$ 248

3 de 5 Mercusys MR70X utiliza o padrão de segurança WPA3 — Foto: Divulgação/Mercusys Mercusys MR70X utiliza o padrão de segurança WPA3 — Foto: Divulgação/Mercusys

O Mercusys MR70Xdispõe de quatro antenas para auxiliar na distribuição do sinal, uma porta WAN e três entradas para cabo LAN. O equipamento consegue alcançar velocidades de até 1201 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz. É possível adquiri-lo por cerca de R$ 248.

O roteador também utiliza o padrão de segurança WPA3, que visa proteger a senha do Wi-Fi e manter os dados de navegação seguros. No site da Amazon, o aparelho é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente o alcance do sinal e afirmam que ele mantém a velocidade da internet. No entanto, alguns relatam que a conexão fica lenta na frequência de 2,4 GHz e que o WPA3 pode causar problemas de incompatibilidade em aparelhos antigos.

Prós: modelo consegue um desempenho satisfatório na velocidade de 5 GHz

modelo consegue um desempenho satisfatório na velocidade de 5 GHz Contras: alguns usuários apontam lentidão na frequência de 2,4 GHz

Produto desta matéria | TechTudo BEAMFORMING Mercusys MR70X R$ 248 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mercusys MR70X × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BEAMFORMING Mercusys MR70X R$ 248 IR À LOJA

4. Mercusys AC12G – a partir de R$ 263

4 de 5 Mercusys AC12G oferece quatro portas Gigabit — Foto: Divulgação/Mercusys Mercusys AC12G oferece quatro portas Gigabit — Foto: Divulgação/Mercusys

O AC12G, é outra opção de roteador da Mercusys. Assim como alguns itens desta lista, este também dispõe de quatro antenas de de 5 dBi, que prometem distribuir o sinal para toda a residência. Segundo as especificações, o aparelho suporta até 60 dispositivos conectados simultaneamente, e pode atingir a velocidade de 300 Mb/s em 2,4 GHz e 867 Mb/s em 5 GHz. O equipamento é ofertado por aproximadamente R$ 263.

A fabricante destaca que o roteador vem com uma porta WAN e mais três entradas para cabo LAN, para conectar computadores, videogames e outros aparelhos que utilizam internet com fio. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores ressaltam que ele é de fácil instalação, oferece boa qualidade de Wi-Fi e possui um preço acessível.

Prós: alcança um bom nível de velocidade em 2,4 GHz

alcança um bom nível de velocidade em 2,4 GHz Contras: velocidade em 5 GHz é inferior à do item anterior

Produto desta matéria | TechTudo FULL GIGABIT Mercusys AC12G R$ 263 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mercusys AC12G × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FULL GIGABIT Mercusys AC12G R$ 263 IR À LOJA

5. Mercusys MR50G – a partir de R$ 273

Outra alternativa é o Mercusys MR50G. Diferente de outros modelos desta lista, este oferece seis antenas, o que pode amplificar ainda mais o sinal do Wi-Fi em uma residência ou empresa. De acordo com a fabricante, o roteador é capaz de alcançar velocidades de 1300 Mb/s em 5 GHz e 600 Mb/s em 2,4 GHz. O aparelho é visto por cerca de R$ 273.

Na parte traseira, o equipamento dispõe de uma entrada WAN e mais duas portas para cabo LAN. Além disso, ele possui tecnologia Smart Connect, que visa distribuir apenas a potência de sinal necessária para cada dispositivo. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores apontam que o aparelho é eficiente no que se propõe a fazer. No entanto, alguns reclamam que o roteador só possui duas portas para cabo LAN.

Prós: roteador vem com seis antenas, que visa auxiliar na distribuição do sinal

roteador vem com seis antenas, que visa auxiliar na distribuição do sinal Contras: possui apenas duas portas LAN, diferentes de outros modelos que vem com três

Produto desta matéria | TechTudo DUAL BAND Mercusys MR50G R$ 273 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mercusys MR50G × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DUAL BAND Mercusys MR50G R$ 273 IR À LOJA

6. Mercusys Halo S12 – a partir de R$ 279

5 de 5 O Mercusys Halo S12 oferta 1200 Mbps divididos entre 300 Mbps na banda de 2,4 GHz e 867 Mbps na banda de 5 GHz — Foto: Divulgação/Mercusys O Mercusys Halo S12 oferta 1200 Mbps divididos entre 300 Mbps na banda de 2,4 GHz e 867 Mbps na banda de 5 GHz — Foto: Divulgação/Mercusys

O Mercusys Halo S12 é um roteador Mesh que pode ser uma alternativa para quem busca uma distribuição de sinal mais precisa. Este kit acompanha duas unidades, com duas portas LAN cada, que prometem cobrir uma área de 260 m². Além disso, o aparelho vem com a função de controle parental, que permite aos pais liberarem ou bloquear a internet em horários programados. O conjunto é oferecido por preços que partem de R$ 279.

A marca ressalta que o roteador é indicado para internets de até 1.167 Mb/s e possui uma taxa de sinal que varia de 300 Mb/s em 2,4 GHz e 867 Mb/s em 5 GHz. O produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com o funcionamento do equipamento. Por outro lado, alguns reclamam do processo para configurar o aparelho e afirmam que é diferente do que é mostrado no manual de instruções.

Prós: cobertura de até 260 m²

cobertura de até 260 m² Contras: velocidades em 2,4 GHz e 5 GHz poderia ser maior

Produto desta matéria | TechTudo SEAMLESS ROAMING Mercusys Halo S12 R$ 279 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mercusys Halo S12 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEAMLESS ROAMING Mercusys Halo S12 R$ 279 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?