Roteador Mesh: 7 modelos para ter internet na casa toda

Os roteadores com tecnologia Mesh podem ser uma opção para amplificar o alcance do Wi-Fi no lar, pois visam manter a potência do sinal e garantir uma navegação mais ágil. Marcas como Positivo , Mercusys, D-Link , TP-Link , Intelbras , Huawei e Google oferecem modelos por valores a partir de R$ 229 , como é o caso do Positivo Smart Roteador, que possui três portas e é indicado para velocidades de até 1000 MB.

Outra opção é o Huawei Mesh 3, que promete cobrir uma área de até 200 m², oferece três conexões Gigabit Ethernet é visto por aproximadamente R$ 799. Já o Google Wi-Fi Mesh acompanha três unidades, visa cobrir até 110 metros por ponto e está acessível por cerca de R$ 1.639. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

1 de 5 Roteador Mesh: acompanha a lista com sete opções disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/TP-Link Roteador Mesh: acompanha a lista com sete opções disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/TP-Link

1. Positivo Smart Mesh Gigabit Ethernet – a partir de R$ 229

A opção mais barata da lista é o modelo da Positivo Casa Inteligente. De acordo com a fabricante, o item pode distribuir o sinal do Wi-Fi em uma área de até 200 m², possui três portas LAN, suporta até 64 dispositivos simultâneos com conexão sem fio, como celulares, tablets ou notebooks, e é indicado para conexões de até 1.000 MB. O modelo também oferece controle parental, que permite liberar ou limitar o acesso à internet para os filhos. O roteador pode ser adquirido por valores a partir de R$ 229.

A marca destaca que as funções do aparelho podem ser gerenciadas por meio do aplicativo Positivo Casa Inteligente, disponível no Google Play Store e na App Store. Ainda, é possível priorizar quais dispositivos do lar receberão a melhor qualidade do sinal. O modelo é avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores elogiam a fácil instalação e afirmam que ele atende as expectativas. No entanto, alguns relatam que o alcance do sinal pode deixar a desejar.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns usuários se queixam do alcance do sinal

2. Mercusys Halo S12 – a partir de R$ 279

Outra alternativa abaixo dos R$ 300 é o Halo S12, da Mercusys, que acompanha duas unidades e visa oferecer uma cobertura de sinal de até 260 m². Segundo a fabricante, o item conta com duas portas LAN, velocidade de 1.167 Mbps e taxa de sinal que varia de 300 Mbps em 2.4 GHz a 867 Mbps em 5 GHz. O kit é disponibilizado a partir de R$ 279.

Assim como o item anterior, este também vem com a função de controle parental, que permite liberar ou bloquear o sinal de internet, além de restringir o acesso a determinados tipos de conteúdo. No site da Amazon, o roteador é avaliado com 4,3 de 5 estrelas, e os compradores comentam que ele cumpre com a proposta de ampliar a potência do Wi-Fi. Entretanto, alguns reclamam que o processo para configurá-lo não condiz com o que é descrito no manual de instruções.

Prós: cobertura de até 260 m²

cobertura de até 260 m² Contras: apenas duas LAN portas por unidade

O COVR-1102, da D-Link, é mais uma escolha para quem deseja implementar a tecnologia Mesh no lar. De acordo com as especificações da marca, o item é indicado para os que possuem velocidade de conexão superior a 100 MB. Ele também conta com duas portas LAN e visa cobrir uma área de até 325 m². O dispositivo pode ser adquirido em um kit com duas unidades por valores a partir de R$ 569.

Outra característica é que o roteador pode ser gerenciado via comando de voz, por meio dos sistemas de inteligência artificial Google Assistente e Alexa. Além disso, as configurações podem ser realizadas pelo aplicativo D-Link Wi-Fi, disponível no Google Play Store e na App Store. O item é avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam positivamente o funcionamento do aparelho. Contudo, alguns apontam que ele é de difícil instalação e outros reclamam que a cobertura de sinal pode deixar a desejar em residências maiores.

Prós: aparelho indicado para internets com velocidades acima de 100 MB

aparelho indicado para internets com velocidades acima de 100 MB Contras: alguns compradores reclamam de dificuldades na hora da instalação

4. TP-Link Deco M4 – a partir de R$ 599

2 de 5 Deco M4 é um roteador mesh da TP-Link — Foto: Divulgação/TP-Link Deco M4 é um roteador mesh da TP-Link — Foto: Divulgação/TP-Link

O Deco M4, da TP-Link, é mais uma alternativa para os que possuem um plano de internet acima de 100 MB. Segundo a fabricante, o kit com dois dispositivos é capaz de cobrir uma área de até 260 m², suporta até 100 aparelhos conectados na rede Wi-Fi e opera em uma frequência de 5 GHz a 867 Mbps, ou 2.4 GHz a 300 Mbps. O modelo é vendido por aproximadamente R$ 599.

Cada unidade vem equipada com duas portas LAN e o dispositivo deve ser configurado por meio do aplicativo Deco, da TP-Link, disponível no Google Play Store e na App Store. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas, e os compradores relatam que o roteador é funcional e elogiam a praticidade na hora da instalação. No entanto, alguns reclamam da quantidade de portas disponíveis.

Prós: oferece suporte até 100 aparelhos simultâneos na rede Wi-Fi

oferece suporte até 100 aparelhos simultâneos na rede Wi-Fi Contras: área de cobertura é inferior ao item anterior

5. Intelbras Twibi Giga+ - a partir de R$ 688

3 de 5 Twibi Giga promete um grande alcance mesmo com seu tamanho reduzido — Foto: Divulgação/ Intelbras Twibi Giga promete um grande alcance mesmo com seu tamanho reduzido — Foto: Divulgação/ Intelbras

Outra opção para implementar a tecnologia Mesh no lar é o kit com dois roteadores Twibi Giga+, da Intelbras. De acordo com a fabricante, o produto é recomendado para os que possuem planos de internet de até 400 MB. Ele pode cobrir uma área de até 360 m² e comporta 60 dispositivos simultâneos. A dupla de aparelhos é comercializada por cerca de R$ 688.

Assim como outros itens da lista, este também dispõe de duas portas LAN e possui recursos como controle parental, que podem ser gerenciados por meio do aplicativo Wi-Fi Control Home. O kit é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores destacam positivamente a potência do sinal e a facilidade de instalação. Por outro lado, alguns casos apontam que o dispositivo limita um pouco a velocidade máxima da internet.

Prós: aparelho cobre uma área de 360 m², a maior desta lista

aparelho cobre uma área de 360 m², a maior desta lista Contras: outros modelos suportam mais aparelhos simultaneamente

6. Huawei Mesh 3 – a partir de R$ 799

4 de 5 Usuário pode conectar um celular no Huawei WiFi Mesh 3 via NFC — Foto: Divulgação/Huawei Usuário pode conectar um celular no Huawei WiFi Mesh 3 via NFC — Foto: Divulgação/Huawei

Mais uma escolha que oferece tecnologia Mesh é o modelo da Huawei. Segundo as especificações da fabricante, o item pode manter a estabilidade da conexão durante o streaming de vídeos em 4K e também em partidas de jogos online. O aparelho possui velocidade de 3.000 Mbps e uma torre é capaz de distribuir o sinal em até 200 m². A unidade é disponibilizada pela economia de R$ 799.

O dispositivo permite até 85 dispositivos conectados na rede Wi-Fi simultaneamente. Além disso, ele vem com uma função que permite conectar um celular à internet apenas encostando o aparelho no roteador, sem a necessidade de inserir informações como usuário e senha. O modelo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores apontam que ele oferece uma boa potência de sinal. No entanto, alguns relatam problemas ao utilizar o aplicativo e outros casos reclamam que ele reduz a velocidade de conexão.

Prós: promessa de estabilidade em jogos online

promessa de estabilidade em jogos online Contras: alguns usuários reclamam que ele reduz a velocidade da internet

5 de 5 Google Wi-Fi Mesh listado acompanha três aparelhos — Foto: Divulgação/Google Google Wi-Fi Mesh listado acompanha três aparelhos — Foto: Divulgação/Google

A opção mais cara da lista é o kit Google Wi-Fi Mesh, que acompanha três unidades. De acordo com a fabricante, cada aparelho é capaz de cobrir uma área de 110 m², o que permite ao conjunto uma cobertura total de 330 m². Este modelo também dispõe de controle parental, que permite bloquear o acesso à internet em momentos desejados. Interessados precisarão investir aproximadamente R$ 1.639.

Para que o dispositivo funcione de maneira correta, a marca destaca que é necessário possuir um modem de internet, uma conta no Google e um dispositivo móvel (celular ou tablet) com suporte ao aplicativo Google Home, disponível no Android e no iOS. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, e os compradores elogiam o design, a funcionalidade e a praticidade na hora de instalar. Porém, alguns reclamam que o valor cobrado é bastante elevado.

Prós: promete ser de fácil instalação

promete ser de fácil instalação Contras: preço elevado

