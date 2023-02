Roteador TP-Link: 7 modelos variados para distribuir internet na sua casa

A TP-Link oferece grande catálogo de roteadores no Brasil. A empresa comercializa modelos por preços a partir de R$ 93 , como é o caso do TP-Link TL-WR829N, que traz cobertura de redes de até 100 Mb/s. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o TP-Link Archer AX10 apresenta tecnologia Wi-Fi 6 e Beamforming por valores que partem de R$ 511. Outra opção é o TP-Link Deco X60, que conta com tecnologia Mesh para distribuir internet na casa toda por cerca de R$ 2.003. Confira a seguir sete roteadores TP-Link nas linhas a seguir.

1 de 5 Roteador TP-Link: 7 modelos variados para melhorar a internet — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Roteador TP-Link: 7 modelos variados para melhorar a internet — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O que fazer quando o login do roteador não funciona? Veja dicas e soluções no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

2 de 5 TP-Link TL-WR829N é a opção ideal para quem busca um modelo básico — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link TL-WR829N é a opção ideal para quem busca um modelo básico — Foto: Divulgação/TP-Link

O roteador TL-WR829N da TP-Link é a opção ideal para quem busca um modelo básico para cobrir redes de até 100 Mb/s. O item é uma alternativa versátil, podendo ser utilizado como roteador, extensor, ponto de acesso e WISP, além de entregar velocidade de até 300 Mb/s e protocolo de segurança IPV6, porém em uma única banda de 2,4 GHz. Além disso, sua configuração promete ser descomplicada e pode ser realizada por meeio do aplicativo Tether.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 77% de suas avaliações e se destaca por sua facilidade de instalação e excelente custo-benefício. Ele é vendido por valores a partir de R$ 93.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: modelo de entrada, indicado para uso mais casual

Produto desta matéria | TechTudo MULTIFUNCIONAL TP-Link TL-WR829N R$ 99 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link TL-WR829N × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MULTIFUNCIONAL TP-Link TL-WR829N R$ 99 IR À LOJA

3 de 5 TP-Link TL-WR940N é vendido somente na cor preta — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link TL-WR940N é vendido somente na cor preta — Foto: Divulgação/TP-Link

O TP-Link TL-WR940N é uma opção interessante para quem busca um roteador mais potente, mas ainda econômico. O modelo entrega velocidade de até 450 Mb/s e banda dupla, de 2,4 GHz e de 5 GHz, além de três modos de uso: roteador, extensor e ponto de acesso. Além disso, o produto pode ser configurado facilmente por meio do aplicativo Tether e conta com controle de banda, que permite que o usuário decida a largura de banda utilizada por cada dispositivo conectado. O modelo é visto por cerca de R$ 178.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações, se destacando por sua estabilidade e praticidade na configuração.

Prós: banda dupla

banda dupla Contras: modelo ainda simples, indicado para uso domiciliar

Produto desta matéria | TechTudo MAIS INTERNET TP-Link TL-WR940N R$ 140 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link TL-WR940N × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MAIS INTERNET TP-Link TL-WR940N R$ 140 IR À LOJA

3. TP-Link Archer C60 - a partir de R$ 269

O roteador Archer C60, da TP-Link, é mais uma alternativa para quem busca potência na conexão de casa. O produto entrega banda dupla, com velocidade de 450 Mb/s na rede 2,4 GHz e de 860 Mb/s na rede 5 GHz, e design de antenas organizadas, potencializando a transmissão e reduzindo as interferências, além de controle parental e rede para visitantes. Além disso, o modelo conta com configuração descomplicada pelo aplicativo nativo e MU-MIMO, que otimiza a comunicação simultânea com mais de um dispositivo. Ele é visto por cifras que partem de R$ 269.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 79% de suas avaliações e também tem destaque para sua estabilidade e praticidade na configuração.

Prós: banda dupla de alta velocidade

banda dupla de alta velocidade Contras: modelo ainda simples, indicado para uso domiciliar

Produto desta matéria | TechTudo MAIS SINAL TP-Link Archer C60 R$ 244 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link Archer C60 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MAIS SINAL TP-Link Archer C60 R$ 244 IR À LOJA

4. TP-Link Archer C6 - a partir de R$ 311

4 de 5 TP-Link Archer C6 apresenta tecnologia Beamforming, além de uma porta WAN e quatro LAN no padrão Gigabit — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Archer C6 apresenta tecnologia Beamforming, além de uma porta WAN e quatro LAN no padrão Gigabit — Foto: Divulgação/TP-Link

O TP-Link Archer C6 é a opção ideal para quem precisa de um roteador para redes mais robustas. Indicado para provedores conectados com velocidade acima de 100 Mb/s, o modelo conta com banda dupla, com velocidades de 400 Mb/s em 2,4 GHz e 860 Mb/s em 5GHz, tecnologias MU-MIMO e Beamforming, que garantem melhor cobertura e comunicação simultânea entre múltiplos dispositivos, e portas de conexão Gigabit, com velocidade até dez vezes mais rápida.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações. O produto é visto por preços a partir de R$ 311.

Prós: portas de conexão Gigabit

portas de conexão Gigabit Contras: poucos atrativos em relação a modelos mais simples

Produto desta matéria | TechTudo COBERTURA AMPLA TP-Link Archer C6 R$ 311 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link Archer C6 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COBERTURA AMPLA TP-Link Archer C6 R$ 311 IR À LOJA

5. TP-Link Archer AX10 - a partir de R$ 511

5 de 5 TP-Link Archer AX10 apresenta suporte à tecnologia Wi-Fi 6 — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Archer AX10 apresenta suporte à tecnologia Wi-Fi 6 — Foto: Divulgação/TP-Link

O roteador TP-Link Archer AX10 pode ser ideal para quem busca um produto robusto e pode fazer um investimento maior. Equipado com quatro antenas e tecnologia Wi-Fi 6, o modelo atinge velocidades de até 1,5 Gb/s, divididos em 1.200 Mb/s em 5 GHz e 300 Mb/s em 2,4 GHz, além de múltipla conexão através da tecnologia MU-MIMO e ampla cobertura com a tecnologia Beamforming. Além disso, é possível configurar o equipamento de maneira descomplicada por meio do aplicativo Tether e garantir conexão estável e de alta velocidade através das portas Gigabit.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 83% de suas avaliações. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 511.

Prós: portas de conexão Gigabit e bandas com alta velocidade

portas de conexão Gigabit e bandas com alta velocidade Contras: valor elevado

Produto desta matéria | TechTudo WI-FI 6 TP-Link Archer AX10 R$ 511 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link Archer AX10 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. WI-FI 6 TP-Link Archer AX10 R$ 511 IR À LOJA

O TP-Link Archer AX73 é o roteador ideal para quem pode gastar um pouco mais em busca da máxima performance. Com banda dupla, Wi-Fi 6 e velocidade de até 5.400 Mb/s, o modelo é capaz de se conectar a até 200 dispositivos simultaneamente e conta com a tecnologia OneMesh, capaz de fornecer cobertura para toda a casa. Além disso, seu design projetado para melhor refrigeração garante melhor dissipação de calor e, consequentemente, melhor rendimento.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 87% de suas avaliações e se destaca por sua excelente precisão e estabilidade. Ele é visto por valores que partem de R$ 1.002.

Prós: design projetado para melhor refrigeração e alta velocidade de conexão

design projetado para melhor refrigeração e alta velocidade de conexão Contras: valor elevado

Produto desta matéria | TechTudo COM ONEMESH TP-Link Archer AX73 R$ 970 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link Archer AX73 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM ONEMESH TP-Link Archer AX73 R$ 970 IR À LOJA

O kit TP-Link Deco X60 é ideal para quem busca uma rede estável em todos os pontos da casa. Com dois dispositivos inclusos, o modelo permite que o usuário utilize o Wi-Fi Mesh para criar uma conexão unificada e de melhor alcance até nos pontos mais distantes do ambiente, com uma cobertura impecável em uma área de até 450m². Com banda dupla e velocidade de até 3.000 Mb/s, o modelo ainda entrega configuração descomplicada e design elegante, trazendo melhor desempenho sem atrapalhar a decoração da casa.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 90% de suas avaliações e se destaca por sua estabilidade e facilidade na instalação. Ele é encontrado por cerca de R$ 2.003.

Prós: cobertura intensa em áreas de até 450m²

cobertura intensa em áreas de até 450m² Contras: valor bastante elevado

Produto desta matéria | TechTudo WI-FI MESH TP-Link Deco X60 R$ 2.005 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link Deco X60 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. WI-FI MESH TP-Link Deco X60 R$ 2.005 IR À LOJA

Echo Dot 3ª geração vs Echo Dot 4ª geração: principais diferenças