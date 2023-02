Seis aplicativos de corrida para Android e iOS

1 de 7 Aplicativos de corrida: conheça 10 opções — Foto: Reprodução/Pexels Aplicativos de corrida: conheça 10 opções — Foto: Reprodução/Pexels

O aplicativo da Nike é um dos mais completos — Foto: Divulgação

Um dos apps de corrida mais populares é o Nike+ Running. Ele registra com precisão a distância percorrida, sugere rotas de acordo com a localização, e permite compartilhar os exercícios no Facebook e Twitter. O aplicativo conta também com um recurso que contém programas, dicas de treinamentos e exercícios diários, o Nike+ Coach.



É possível ainda deixar a corrida mais divertida ao competir com amigos que também usam o aplicativo através do Desafio do Nike+. Para isso, basta definir uma distância, convidar os amigos e correr até a linha de chegada. Gratuito, o aplicativo está disponível para iPhone (iOS) e Android.

RunKeeper fornece informações detalhadas como o tempo, ritmo e distância percorrida — Foto: Divulgação

O RunKeeper tem interface intuitiva e oferece estatísticas detalhadas sobre a corrida, também fornece informações detalhadas como tempo, ritmo e distância dos trajetos. Durante a corrida, o usuário tem orientação por áudio, pode tirar fotos e ouvir músicas pelo percurso. Além disso, ele calcula quantas calorias foram perdidas, aproximadamente, durante o exercício.

O RunKeeper permite que o usuário monte seus treinos e, além disso, pode, a partir do Facebook, competir ou correr junto com seus amigos. O app também permite o compartilhamento dos dados das corridas nas redes sociais. Disponível para Android e iOS, o app é gratuito.

O Runtastic conta com programas de treinamento em áudio — Foto: Divulgação

Outro aplicativo ideal para quem treina sem auxílio de um personal trainer é o RunTastic. Disponível para Android, iOS e Windows Phone, o app registra o treino em tempo real com a distância exata, o percurso e a altitude dele, tempo gasto durante a corrida e quantas calorias foram eliminadas.

Além disso, oferece um diário completo para quem quer perder peso ou começar a correr com metas estabelecidas. Se o usuário esquecer o smartphone quando for correr, ele pode gravar o tempo e a distância percorrida depois. O aplicativo de corrida também conta com programas de treinamento em áudio, porém em inglês, com orientações e mensagens de motivação.

Com o Sports Tracker é possível também visualizar o mapa do percurso de outros usuários que estão usando o app por perto — Foto: Divulgação

Com o Sports Tracker, é possível acompanhar as informações das caminhadas, analisando o desempenho de cada uma delas. Com isso, é possível acompanhar o progresso ao longo do tempo. O usuário também pode estimar as calorias queimadas e obter assistência por voz durante o treino.

Além disso, é possível visualizar o mapa do percurso de outros usuários que estão usando o app por perto. Gratuito, o aplicativo de corrida está disponível para Android.

Charity Miles une o minitoramento de atividades físicas com filantropia — Foto: Divulgação/Charity Miles

O Charity Miles é um aplicativo de corrida com um serviço de motivação que une atividade física com filantropia. O app incentiva o usuário a correr para sair do sedentarismo e perder peso, mas o seu objetivo final também é outro: levar esses usuários a fazerem doações para instituições beneficentes, sem tirar um centavo do próprio bolso. Ou seja, a cada meta realizada, uma quantia é doada para instituições filantrópicas.

Gratuito e disponível para Android e iOS, o aplicativo também calcula a distância percorrida e o tempo gasto.



O Simple Run Tracker permite o usuário a analisar o seu progresso — Foto: Divulgação