Seis chatbots alternativos ao ChatGPT que você precisa conhecer

Com o aumento da popularidade do ChatGPT , é possível que você já tenha enfrentado dificuldades para acessar o sistema do chatbot da OpenAI devido à sobrecarga do servidor . A boa notícia é que existem softwares semelhantes ao ChatGPT disponíveis na Internet. O ChatSonic, por exemplo, apresenta as mesmas funções do software da OpenAI , mas oferece diferenciais como conexão à Internet e suporte a comandos por voz. Outra opção é o CharacterAI, que permite conversar com robôs de diferentes personalidades, incluindo celebridades e personagens de filmes e séries.

Os bots podem ser acessados facilmente pelo navegador. Em geral, basta um cadastro simples com e-mail e senha ou uma assinatura para utilizar todos os recursos. A seguir, o TechTudo lista seis chatbots para você usar quando o ChatGPT estiver fora do ar.

1 de 7 ChatGPT já conta com mais de um milhão de usuários; confira alternativas a ele — Foto: Flávia Fernandes ChatGPT já conta com mais de um milhão de usuários; confira alternativas a ele — Foto: Flávia Fernandes

📝 É possível criar uma inteligência artificial em casa? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. ChatSonic

O ChatSonic é uma das principais alternativas ao ChatGPT. Criado pela empresa de tecnologia Mycroft AI, o chatbot se apresenta como o "ChatGPT com superpoderes". Isso porque, além de oferecer os mesmos recursos do concorrente, o bot traz funções como gerador de imagens a partir de descrições textuais – ao estilo do Dall-E 2 – e reconhecimento por comando de voz. Outro diferencial do ChatSonic é que ele é integrado à Internet e ao Google e, portanto, pode acessar informações mais atualizadas que o ChatGPT, que tem conhecimento limitado sobre eventos após 2021.

Uma função interessante do ChatSonic é possibilidade de mudar a persona do robô. Você pode escolher perfis como poeta, comediante e coach motivacional. Ao selecionar um dos tipos, a maneira como as respostas são apresentadas também se altera.

2 de 7 Chatsonic conta com funções que o ChatGPT não possui — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Chatsonic conta com funções que o ChatGPT não possui — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O ChatSonic é pago, e o valor dos planos começa em US$ 12,67/mês (R$ 64,48, em conversão direta). No entanto, é possível testar a ferramenta com 25 solicitações gratuitas por dia. Para usar, basta entrar em "https://writesonic.com/chat" (sem aspas) e clicar em “Join the ChatGPT Revolution”. Antes de iniciar, é necessário fazer um cadastro básico com e-mail e senha ou vinculando as contas do Google ou da Apple.

11 imagens feitas com o Dall-E 2 que vão impressionar você 1 de 11

Uma foto da escultura de David, de Michelangelo, usando fones de ouvido — Foto: Reprodução/Dall-E 2 2 de 11

Uma tigela de sopa que também é um portal para outra dimensão; arte digital — Foto: Reprodução/Dall-E 2 Pular X de 11

Publicidade 11 fotos 3 de 11

Dall-E 2 foi usado para recriar Mona Lisa, de Da Vinci, com cenário apocalíptico — Foto: Reprodução/tonidl1989 4 de 11

Uma lontra marinha com um brinco de pérola, por Johannes Vermeer — Foto: Reprodução/Dall-E 2 Pular X de 11

Publicidade 5 de 11

Uma pintura de estilo van Gogh de um jogador de futebol americano — Foto: Reprodução/Dall-E 2 6 de 11

Foto em alta definição de um macaco astronauta — Foto: Reprodução/Dall-E 2 Pular X de 11

Publicidade 7 de 11

Uma pintura a óleo expressiva de um jogador de basquete mergulhando, retratada como uma explosão de uma nebulosa — Foto: Reprodução/Dall-E 2 8 de 11

Uma palma da mão com uma árvore crescendo em cima dela — Foto: Reprodução/Dall-E 2 Pular X de 11

Publicidade 9 de 11

Campeonato Mundial de Mario Kart por Jacques-Louis David — Foto: Reprodução/Dall-E 2 10 de 11

Coala fazendo mágica — Foto: Reprodução/Dall-E 2 Pular X de 11

Publicidade 11 de 11

Hipopótamo praticando karatê de kimono — Foto: Reprodução/Dall-E 2 Site usa inteligência artificial para gerar imagens realistas a partir de descrições textuais

2. Jasper Chat

O Jasper Chat é mais uma opção de chatbot alternativa ao ChatGPT. O foco do Jasper é o oferecimento de serviços de criação de conteúdo digital, como anúncios para redes sociais, roteiros para vídeos, e-mail marketing, artigos otimizados para SEO e artes para postagens. Assim como o ChatGPT, o software também foi desenvolvido no modelo de linguagem GPT 3.5, e a OpenAI é parceira dos desenvolvedores.

3 de 7 Jasper Chat pode ser utilizado para produzir anúncios empresariais — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Jasper Chat pode ser utilizado para produzir anúncios empresariais — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O bot é pago, com planos a partir de US$ 49 mensais (cerca de R$ 252,16, em conversão direta), mas é possível testá-lo gratuitamente por cinco dias. Para isso, entre em "https://www.jasper.ai/" (sem aspas) e selecione “Get a demo”. Em seguida, crie um cadastro rápido com e-mail e senha ou com sua conta Google. O site pedirá que você cadastre o cartão de crédito para usufruir do período de teste. Após iniciar o sistema, basta clicar no menu lateral “Chat” para começar a interação.

3. CharacterAI

Semelhante ao ChatSonic, o CharacterAI permite “conversar” com diferentes personalidades, como personagens de filmes e séries, celebridades, políticos, entre outros. Algumas das personas que o robô pode assumir incluem Elon Musk, Tony Stark, Joe Biden, Bille Eilish, Albert Einstein e o personagem Loki. Também há alguns perfis de profissões, como psicólogo, professor e filósofo. O interessante é que os próprios usuários podem criar personagens personalizados.

4 de 7 CharacterAI é um chatbot que permite conversar com diferentes personas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes CharacterAI é um chatbot que permite conversar com diferentes personas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O software é totalmente gratuito, bastando realizar um rápido cadastro para utilizar a plataforma. Para isso, abra o site "https://beta.character.ai/" (sem aspas) e toque em “Sign up”. Depois, cadastre e-mail e senha ou ative a conta com o Google, Facebook, Discord ou Apple. Caso prefira, você pode também testar por um período de tempo limitado sem cadastro, apenas escolhendo um dos personagens na página inicial.

4. YouChat

O YouChat é bastante parecido com o ChatGPT, com a diferença de que tem acesso à Internet, uma vez que é atrelado ao buscador You.com. Ele permite criar resumos de textos, templates e esboços para conteúdos diversos, histórias fictícias e muito mais. O acesso ao software é gratuito, e não é necessário se cadastrar para usá-lo. Basta entrar em "https://you.com/search?q=who+are+you&tbm=youchat" (sem aspas) e tocar na barra de chat.

5 de 7 YouChat, diferente do ChatGPT, apresenta links com referências de pesquisa — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes YouChat, diferente do ChatGPT, apresenta links com referências de pesquisa — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

5. Perplexity AI

O PerplexityAI é um chatbot mais minimalista e fácil de usar, oferecendo respostas para pesquisas diversas e soluções para o dia a dia. Uma dos destaques da plataforma é que, diferente do ChatGPT, o PerplexityAI cita as fontes usadas para obter a informação solicitada. Além disso, ao final do chat, ele oferece algumas outras referências de pesquisas relacionadas ao tema.

6 de 7 PerplexityAI é uma opção mais minimalista do que os outros chatbots — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes PerplexityAI é uma opção mais minimalista do que os outros chatbots — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

No geral, o software possui menos interação pessoal e personalizada que os outros chatbots, apesar de ser mais eficiente para pesquisas. O PerplexityAI é gratuito, e não é preciso se cadastrar para entrar. Basta abrir o site (https://www.perplexity.ai) e começar a digitar na área de prompts.

6. Replika

O Replika é uma alternativa ao ChatGPT um pouco diferente das demais listadas. O objetivo da inteligência artificial é ser uma "amiga" virtual a quem o usuário pode recorrer para conversar sobre assuntos pessoais. A tecnologia armazena e analisa as informações obtidas a partir das conversas anteriores e, conforme a interação avança, utiliza esses dados para adaptar as perguntas e respostas e oferecer uma experiência mais personalizada – como se ela conhecesse mesmo você. Ao abrir a plataforma, você pode criar um avatar com nome e gênero desejados.

7 de 7 Replika envolve avatar e gamificação no chatbot — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Replika envolve avatar e gamificação no chatbot — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O software também é conectado à Internet, o que permite realizar pesquisas atualizadas. Um dos pontos negativos é que o serviço apenas responde em inglês. Para usar, entre em "https://my.replika.com/" (sem aspas) e clique em "Create a Replika". Na tela seguinte, digite seu nome e e-mail para criar a conta e começar a usar o Replika. O sistema é grátis, mas tem uma versão Premium que desbloqueia recursos como chamadas de vídeos e personalização de roupas para o avatar. Os planos custam a partir de US$ 19,99 por mês (R$ 101,90, em conversão direta).

Com informações de Beebom

Veja também: Como não receber mensagem no WhatsApp com a internet ligada?