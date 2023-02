Sete ideias de canais no YouTube para quem não gosta de aparecer

Com a possibilidade de ganhar dinheiro no YouTube , muitos usuários consideram produzir conteúdo na plataforma de streaming e monetizar seus vídeos. No entanto, alguns potenciais criadores são tímidos e, por esse ou outros motivos, não têm vontade de mostrar seus rostos ao público. Se você é uma dessas pessoas, a boa notícia é que existem diferentes formas de criar conteúdo no YouTube sem aparecer. As opções incluem montar canais de gameplay, receitas, ilustrações e até ASMR . Na lista a seguir, veja sete ideias de canais no YouTube para quem não quer mostrar o rosto.

1. DIY

DIY é a sigla para "Do It Yourself" ("Faça você mesmo", em tradução literal). Essa categoria de vídeos engloba uma série de conteúdos em que o público é ensinado a fazer algo — o que geralmente envolve trabalhos manuais ou outros tipos de tutorial. O nicho tem crescido nos últimos anos, e um dos canais mais populares no assunto, o 5-Minute DECOR, já conta com mais de nove milhões de inscritos. Nele, o autor dos vídeos não mostra seu rosto.

É possível fazer conteúdos educativos ou de instruções sobre praticamente qualquer tema, seja envolvendo arte, decoração ou construção. Como, em geral, os vídeos mostram apenas as mãos do autor reproduzindo os passos do tutorial, exibir o rosto não faz falta nesse tipo de conteúdo — o que é ideal para pessoas tímidas.

2. Receitas

Para aqueles que gostam de cozinhar e querem começar a criar conteúdo no YouTube, fazer vídeos preparando receitas pode unir o útil ao agradável — e o melhor é que, neles, também não há a necessidade de mostrar o rosto. Dependendo do ângulo, é possível fazer vídeos com qualidade apenas exibindo as mãos cortando e misturando os ingredientes, por exemplo.

Os canais culinários ainda abrem um leque de temáticas: podem tratar de pratos de uma cozinha típica, ter caráter educativo (ensinando a preparar as receitas) ou ainda ter foco em desafios, nos quais o público sugere ao criador de conteúdo o que ele deve cozinhar. A ideia é que, somente com as imagens dos ingredientes e do passo a passo, seja possível criar um vídeo de qualidade sobre o assunto e sem mostrar o rosto.

3. Reacts (apenas com áudio)

Outro segmento que ganhou popularidade no YouTube é o de canais de reacts (reações, em tradução literal). Esse tipo de conteúdo consiste em assistir a outros vídeos, sejam do próprio YouTube, TikTok ou de outras plataformas, e gravar a reação que tiver ao vê-los. Com títulos e miniaturas chamativas, os vídeos do tipo têm potencial viral e podem chegar a milhares de pessoas.

Embora seja mais comum que o youtuber apareça na tela, as reações podem ser feitas apenas com a gravação de áudio. Alguns usuários também usam personagens fictícios, como se eles estivessem fazendo o react, e assim não precisam aparecer no vídeo. Outra alternativa para pessoas tímidas é usar filtros no rosto, como o streamer Lil Vinicinho, ou máscaras, como o Rato Borrachudo.

4. Gameplays

Canais sobre videogames se tornaram muito populares na última década e, até hoje, são um dos pilares da criação de conteúdo no YouTube. Para fazer vídeos sobre jogos, também não é preciso mostrar o rosto, já que o foco do conteúdo está na própria gameplay e na narração da jogatina. Um nome bastante conhecido no Brasil e que comprova essa teoria é o Zangado. O youtuber tem mais de quatro milhões de inscritos e, desde que criou seu canal, em 2006, nunca se identificou.

5. ASMR

ASMR, sigla para Autonomous Sensory Meridian Response (Resposta Sensorial Autônoma dos Meridianos, na tradução literal), é um tipo de conteúdo que explora as sensações que o público tem ao ouvir sons específicos. Os "barulhinhos" podem ser relaxantes ou curiosos, e há vídeos com sons repetitivos, sussurros, risadas e muito mais. Como o foco é sonoro, mais uma vez, o youtuber não precisa necessariamente aparecer para produzir esse tipo de conteúdo.

Os ASMRs também podem ser reproduzidos apenas com as mãos, fazendo ruídos de toques ou arranhões em objetos ou no próprio microfone. Mais uma vez, é possível usar máscaras ou filtros na hora de criar os efeitos sonoros. Outra possibilidade é inserir imagens de fundo enquanto o áudio é reproduzido.

6. Ilustração ou animação

Para os apaixonados por arte, também é possível criar canais no YouTube sobre ilustração, animação e desenhos sem precisar aparecer nos vídeos. Assim como nos outros tópicos, como o foco do conteúdo não é o criador, mostrar o rosto nos vídeos também não faz muita falta: o importante é exibir a sua arte.

Os vídeos com desenhos também podem ter diferentes nichos. É possível produzir tutoriais (ensinando a desenhar imagens específicas ou dando dicas), focar em personagens de séries e filmes ou até desenhar famosos e celebridades da Internet.

7. Meditação guiada

Semelhante ao ASMR, a meditação guiada ganhou espaço como um tipo de conteúdo que ajuda o público a relaxar ou, até mesmo, dormir enquanto o consome. Canais do YouTube sobre o tema também podem ser feitos sem que o criador mostre seu rosto, já que o foco está nas instruções narradas.

Caso a meditação envolva movimentos específicos, o criador do conteúdo pode filmar suas mãos ou outras partes do corpo para ajudar o espectador. Outra opção é colocar imagens e ilustrações de fundo enquanto narra. Como muitas pessoas têm dificuldade em meditar sozinhas, vídeos sobre o tema são bastante procurados e podem criar um público fiel.

