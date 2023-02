Simulador do Sisu 2023: veja 5 sites para calcular nota média no Enem

É possível simular o seu resultado no Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ) 2023 com diferentes ferramentas disponíveis na Internet. Plataformas como Descomplica e Stoodi fornecem simuladores gratuitos e fáceis de usar que, com base na sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), calculam as chances de ingresso no curso e na universidade desejada. Para isso, as ferramentas comparam as médias com as notas de corte dos anos anteriores. Em geral, basta fazer um breve cadastro para usar as plataformas.

As inscrições para o Sisu 2023.1 ficam disponíveis de 16 a 24 de fevereiro e devem ser realizadas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, a partir da plataforma Gov.br. O resultado será disponibilizado para todos em dia 28 de fevereiro. Se você quer somar sua nota do Enem e saber quais são as chances de ingressar em uma faculdade pública a partir da pontuação obtida no exame, conheça a seguir cinco simuladores do Sisu 2023.

1 de 6 Plataformas gratuitas avaliam as suas chances de entrar na faculdade; conheça seis simuladores do Sisu 2023 — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Plataformas gratuitas avaliam as suas chances de entrar na faculdade; conheça seis simuladores do Sisu 2023 — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

📝 Como usar o Google Acadêmico no TCC? Comente no Fórum do TechTudo

1. Simulador do Sisu do Descomplica

O site Descomplica possui uma ferramenta para calcular a média do Enem. Para utilizá-la, basta acessar a página do Simulador Sisu 2023 (https://descomplica.com.br/sisu/), clicar em “Simular agora” e efetuar o login ou criar uma conta na plataforma. Na página seguinte, é necessário preencher os campos com as notas das áreas de conhecimento presentes no boletim do Enem. Depois, deve-se informar o nome do estado e cidade onde deseja estudar, assim como o curso e a modalidade da concorrência. Por fim, basta clicar em “Simular”.

2 de 6 Simulador Sisu 2023 fornecido pelo Descomplica — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Simulador Sisu 2023 fornecido pelo Descomplica — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

O site efetua o cálculo rapidamente e fornece a nota total alcançada na prova, assim como as chances do estudante ser contemplado com uma vaga pelo Sisu, com base nas notas de corte do processo seletivo do ano anterior. Além disso, também é possível visualizar todas as universidades federais presentes no local escolhido e a nota de corte recomendada para cada uma delas.

2. Stoodi

Com o simulador do Sisu do Stoodi (https://simuladorsisu.stoodi.com.br), é possível conferir a nota média obtida no Enem e estimar suas chances de aprovação no processo seletivo. Além da ferramenta de cálculo, a plataforma fornece um guia completo, que informa o que é o Sistema de Seleção Unificada, quem pode se inscrever e outras dúvidas frequentes.

3 de 6 Utilize o Stoodi para calcular sua média do Enem — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Utilize o Stoodi para calcular sua média do Enem — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Para utilizar o simulador, o usuário deve adicionar as notas alcançadas na última edição do Enem, o estado em que deseja estudar e o curso pretendido. A plataforma permite que estudantes com ou sem cadastro utilizem o recurso para calcular sua nota final. Entretanto, apenas usuários cadastrados podem conferir informações detalhadas, como as universidades disponíveis no estado desejado, a nota de corte exigida em cada uma delas, o turno disponível e o tipo da concorrência.

A plataforma de ensino a distância Me Salva! (https://www.mesalva.com/nota-enem) é mais um site que conta com um simulador do Sisu 2023. Para utilizar o recurso, é necessário possuir cadastro e estar logado no site. Na página do simulador, o usuário deve preencher os campos com as notas obtidas na última edição do Enem e informar se vai aderir a alguma das cotas, além de determinar o estado em que pretende estudar e o curso desejado. Logo em seguida, o site calcula a média das notas do Enem e informa as chances do candidato conseguir uma vaga pelo Sisu.

4 de 6 Formulário do Simulador do Sisu 2023 presente no site Me Salva — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Formulário do Simulador do Sisu 2023 presente no site Me Salva — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

O Me Salva! também oferece um simulador voltado para estudantes que não sabem a pontuação alcançada na prova. Ao clicar no botão “Não Sei Minhas Notas”, presente na página do Simulador Sisu 2023, o usuário é redirecionado para uma calculadora de nota do Enem, na qual ele deve informar o número de acertos em cada caderno da prova. Depois, basta clicar em “Simular nota”.

4. Geekie Games

Também é possível simular o desempenho no Sisu 2023 (geekiegames.geekie.com.br/simulador-sisu) com a plataforma Geekie Games. Para fazer a média do Enem pelo site, basta adicionar as notas alcançadas em cada área de conhecimento, sem as casas decimais, e clicar em “Ver cursos em que eu passaria”. Para visualizar as informações, é necessário criar uma conta ou efetuar o login no site, caso já tenha cadastro.

5 de 6 Simulador Sisu do Geekie Games informa suas chances de passar em diversas universidades — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Simulador Sisu do Geekie Games informa suas chances de passar em diversas universidades — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

O usuário pode utilizar a barra de pesquisas da ferramenta para filtrar por curso ou universidade onde deseja estudar. Diferente das outras ferramentas do gênero, o simulador da Geekie Games mostra as chances que o estudante possui de entrar em dezenas de universidades e cursos diferentes, mesmo que não sejam as instituições e cursos definidos previamente.

5. Pro Enem

O cursinho preparatório Pro Enem também conta com o seu próprio simulador Sisu 2023 (https://sisu.proenem.com.br/). Para utilizar o recurso, é preciso adicionar as notas alcançadas em cada área de conhecimento do Enem, determinar o estado, o curso e a modalidade à qual deseja concorrer. Feito isso, é necessário preencher um formulário com nome, e-mail e número de WhatsApp e, por fim, clicar em “Ver Resultado”. O site, então, informa a média alcançada pelo estudante e a utiliza para recomendar a instituição em que ele possui a maior chance de conseguir uma vaga.

6 de 6 Simulador do Sisu oferecido pelo Pro Enem recomenda a instituição mais adequada para seu perfil — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Simulador do Sisu oferecido pelo Pro Enem recomenda a instituição mais adequada para seu perfil — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Veja também: Como não receber mensagem no WhatsApp com a Internet ligada?