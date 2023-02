SSD 256 GB: 8 modelos para deixar o notebook ou PC mais rápidos

Um SSD é um componente praticamente indispensável em notebooks ou computadores modernos. Eles são muito mais velozes que os antigos HDs mecânicos e permitem que o usuário tenha mais agilidade na abertura de programas ou até ao iniciar o sistema. No Brasil, marcas como ADATA, Kingston , Patriot e outras oferecem soluções de SSD com interface SATA, mais comum e compatível com uma grande variedade de equipamentos, ou NVMe, que requer compatibilidade, mas promete mais desempenho.

As unidades de 256 GB disponíveis na lista abaixo têm valores a partir dos R$ 160 e podem ser alternativas interessantes para quem deseja migrar de um HD para um SSD. Os modelos oferecem mais espaço que as opções de entrada (normalmente com 120 GB), permitindo que o sistema operacional, os programas mais utilizados e até mesmo os jogos possam ser instalados na unidade de armazenamento mais rápida. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

1. Kingspec NE2280 – a partir de R$ 160

O primeiro item da lista é um SSD NVMe da Kingspec, que exige compatibilidade por parte do equipamento no qual o SSD vai ser instalado, mas também pode oferecer mais desempenho. Segundo a fabricante, o NE2280 tem velocidade de leitura de até 2.200 MB/s e velocidade de gravação de até 1.300 MB/s, um bom desempenho para sua faixa de preço, que fica perto dos R$ 160.

Além de compatibilidade, um SSD NVMe exige um pouco mais de conhecimento para a instalação, o que não deve complicar a vida dos usuários mais experientes. No entanto, é um ponto a se considerar principalmente quando o assunto é instalação em notebooks, já que pode exigir a desmontagem do equipamento. Com 4,2 de 5 estrelas, 69% dos consumidores deram nota máxima para o SSD da Kingspec, com destaque para o bom desempenho, mas ponderando que o modelo pode esquentar.

Prós: bom desempenho por um custo baixo

Contras: requer compatibilidade

2. Netac N600S – a partir de R$ 169

A segunda opção é um SSD SATA, ou seja, compatível com um número maior de equipamentos e a escolha mais adequada para computadores e laptops que não possuam uma porta M.2. O SSD da Netac é uma solução da que deve privilegiar um custo mais acessível, o que pode ser um dos fatores da aprovação com cinco estrelas por parte de 82% dos consumidores da Amazon.

Assim como outros modelos de 2,5 mm (SATA), o N600S conta com uma velocidade limitada, sendo 560 MB/s para leitura sequencial e até 520 MB/s para escrita. Os números ficam muito abaixo de um SSD NVMe, mas são capazes de impactar a experiência de quem migrar de um HD para o SSD. Interessados precisarão investir aproximadamente R$ 169.

Prós: compatibilidade maior, custo baixo, fácil instalação

Contras: desempenho limitado

3. Patriot P300 – a partir de R$ 178

O próximo SSD da lista é mais um modelo NVMe, o que faz com que o P300, da Patriot, tenha um desempenho um pouco mais adequado considerando sua faixa de preço. O componente conta com nota máxima de 75% dos consumidores da Amazon, que destacam os ganhos em desempenho e velocidade obtidos com o SSD. No entanto, alguns indicam ter recebido o produto com defeito.

O P300 oferece velocidade de leitura de 1.700 MB/s e velocidade de gravação de até 1.200 MB/s, o que pode ser interessante para quem manipula arquivos pesados ou mesmo para quem vai jogar. Assim, o SSD deve reduzir os tempos de carregamento de jogos em relação a games instalados em HDs. No entanto, considerando o preço, é possível encontrar opções mais baratas que prometem um desempenho superior ao oferecido pelo SSD da Patriot, encontrado a partir de R$ 178.

Prós: garantia, marca popular

Contras: requer compatibilidade, desempenho intermediário

4. Kingspec NX Series – a partir de R$ 191

O NX Series, da Kingspec, é mais uma solução NVMe que representa mais performance, mas requer compatibilidade. O modelo oferece velocidade de leitura de até 3.000 MB/s e velocidade de gravação de até 2.000 MB/s, bons valores que ficam dentro do que é esperado para um SSD NVMe de entrada. A opção pode ser comprada por cerca de R$ 191.

O componente tem nota 4,4 de 5 na Amazon, com nota máxima dada por 65% dos compradores. Os comentários elogiam o custo-benefício oferecido e indicam que o modelo é ideal para notebooks. A marca oferece garantia limitada de 3 anos ou de 250TBW (escrita por Terabytes). Além disso, é possível ter acesso ao suporte técnico e ao atendimento no site oficial da KingSpec.

Prós: bom desempenho, custo baixo, padrão NVMe

Contras: requer compatibilidade, pode ter suporte limitado

5. Patriot Memory P210 – a partir de R$ 205

O SSD da Patriot é uma solução de 2,5 polegadas com interface SATA, o que o torna compatível com um número maior de equipamentos e permite que seja uma alternativa mais versátil. Usuários que adquiriram o SSD avaliaram que o P210 entrega um bom custo-benefício e facilidade na instalação, dando nota média 4,5 de 5 na Amazon. No entanto, um comprador recebeu o SSD de tamanho diferente do anunciado. Para comprá-lo, é preciso investir cerca de R$ 205.

As velocidades de leitura e gravação ficam em 500 e 400 MB/s respectivamente, números muito menores do que um SSD NVMe PCIe pode oferecer. Mesmo assim, o componente já é muito mais ágil que um HD convencional.

Prós: custo baixo, fácil instalação, compatível com equipamentos mais antigos

Contras: velocidade de leitura e gravação limitada

6. Gigabyte NMMe SSD – a partir de R$ 230

A Gigabyte é mais uma marca popular, que também oferece soluções de armazenamento no mercado brasileiro. Este SSD NVMe é mais uma opção para quem busca um pouco mais de desempenho, sendo assim uma alternativa para notebooks e computadores com suporte à interface. O modelo promete entregar velocidade de leitura de até 1.700 MB/s e velocidades de gravação de até 1.100 MB/s, ficando assim com um desempenho muito similar ao dos seus concorrentes.

A peça é avaliada com média 4,5 de 5 na Amazon, com elogios para o desempenho, a velocidade alcançada e a facilidade de instalar. No total, 76% dos consumidores que avaliaram o produto deram cinco estrelas, destacando o desempenho e qualidade do SSD. Para comprá-lo é preciso investir cifras aproximadas de R$ 230.

Prós: bom desempenho, marca conhecida

Contras: requer compatibilidade, nenhum diferencial relevante

7. Kingston SKC600 – a partir de R$ 307

A solução da Kingston aparece como uma alternativa de 2,5 mm com interface SATA, o que faz com que o SSD seja compatível com praticamente qualquer notebook, PC ou até console, mas também limita um pouco o desempenho que o componente pode oferecer. O preço, neste caso, fica a partir de R$ 307. A unidade pode ser interessante para quem tem um computador mais antigo ou mesmo para quem quer tirar um HD mecânico e colocar um SSD no lugar.

Segundo a fabricante, o SKC600 pode atingir velocidade de leitura de até 550 MB/s e velocidade de gravação de até 520 MB/s, o que fica um pouco abaixo do limite da interface SATA, que é de cerca de 600 MB/s. O componente é muito bem avaliado pelos consumidores, recebendo cinco estrelas de 80% dos usuários. Com nota 4,7 de 5 na Amazon, soma elogios para o desempenho oferecido, mas há um relato de que o modelo não atingiu as velocidades anunciadas.

Prós: maior compatibilidade

Contras: desempenho limitado, custo alto

8. ADATA SU800 – a partir de R$ 428

Por fim, mais uma unidade com interface SATA de uma marca renomada no segmento de armazenamento. O SU800, da ADATA, é um SSD de 2,5 mm, que pode oferecer velocidades de leitura de até 560 MB/s e gravação de até 520 MB/s. O investimento aqui é elevado, chegando a aproximadamente R$ 428.

Segundo a ADATA, o componente promete ser mais eficiente energeticamente, o que é um diferencial para quem vai usar o SSD no notebook. O modelo traz ainda ferramentas que prometem manter o firmware do SSD atualizado de maneira automática. 84% dos consumidores avaliam o SSD com cinco estrelas na Amazon e destacam a facilidade de instalação e o bom desempenho do componente.

Prós: promete economizar energia, tem alta compatibilidade

Contras: custo alto, desempenho limitado

