SSD 512 GB: veja 7 modelos por preços a partir de R$ 305

SSDs de 512 GB são interessantes para deixar o computador mais rápido e ainda armazenar muitos arquivos. Empresas como Patriot, Sabrent, Adata e Kingston oferecem modelos para PC e notebook por preços a partir de R$ 305 , como é o caso do Patriot P300, que traz velocidade de gravação de 1.110 MB/s e velocidade leitura de até 1.700 MB/s. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o Adata XPG ASX8100 promete muita velocidade por valores que partem de R$ 400. Outra opção é o Kingston SKC3000S, que é uma opção interessante para quem trabalha com arquivos pesados por cerca de R$ 624. Confira a seguir sete SSDs de 512 GB para comprar no Brasil.

1. Patriot P300 – a partir de R$ 305

O P300 da Patriot pode ser considerado um modelo de entrada, o que vai refletir em velocidades de leitura e gravação que ficam abaixo de outros concorrentes. No entanto, supera com folga o que um HD convencional pode oferecer. O produto é vendido por valores que partem de R$ 305.

O P300 oferece segundo a Patriot, velocidade de gravação de 1.110 MB/s e velocidade leitura de até 1.700 MB/s, suportando ainda sistemas operacionais Windows a partir da versão 7. O modelo conta ainda com um bom índice de avaliações positivas na Amazon, tendo recebido cinco estrelas por parte de 75% de seus usuários, que destacam ainda a performance e facilidade de instalação do componente.

Prós: custo baixo, muito mais veloz que um HD

custo baixo, muito mais veloz que um HD Contra: não é tão veloz quanto concorrentes

2. Sabrent Rocket – a partir de R$ 397

O Sabrent Rocket promete oferecer um bom desempenho. Ele se destaca como uma solução de baixo custo, o que pode ser um dos fatores que justifique sua aprovação de 86% dos consumidores, além da performance que também é destacada pelos usuários da Amazon. O produto é visto por valores que partem de R$ 397.

O Rocket entrega velocidades de leitura de até 3.400 MB/s e velocidade de gravação de até 3.000 MB/s, o que são valores que o posicionam muito bem em seu segmento, podendo fazer com que a performance do componente seja realmente um diferencial considerando seu preço.

Prós: bom desempenho, custo baixo

bom desempenho, custo baixo Contras: marca pouco conhecida, pode ter suporte limitado

3. Adata XPG ASX8100 – a partir de R$ 400

O Adata XPG ASX8100 é mais um modelo que promete entregar muita velocidade, tendo performance de até 3.500 MB/s de leitura e 3.000 MB/s de escrita. Ele é mais um item que conta com um índice de aprovação bem alto, tendo cinco estrelas por parte de 86% dos consumidores da Amazon, que destacam a qualidade do SSD e seu desempenho.

Apesar de ter um custo um pouco mais alto, o SSD da Adata tende a oferecer um suporte maior no mercado brasileiro. O produto é visto por cifras que partem de R$ 400.

Prós: ótimo desempenho, confiabilidade, marca conhecida

ótimo desempenho, confiabilidade, marca conhecida Contras: custo um pouco mais alto

4. Adata XPG Sprectrix S40G – a partir de R$ 403

O XPG Sprectrix S40G pode ser uma opção interessante para aqueles usuários que pensam em cada detalhe do setup, principalmente quando o assunto é o visual. O XPG Sprectrix S40G conta com um design mais irreverente, que se destaca pela iluminação RGB no dissipador do SSD. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 403.

Aprovado por mais de 84% dos usuários, o SSD tem um visual mais robusto, o que vai dificultar ou praticamente inviabilizar sua instalação na maior parte dos notebooks, uma vez que normalmente o espaço para o SSD é bem limitado. O Sprectrix S40G entrega basicamente o mesmo de outros modelos do segmento, com velocidade de leitura de 3.500 MB/s e velocidade de gravação de até 3.000 MB/s.

Prós: visual, conta com dissipador, bom desempenho

visual, conta com dissipador, bom desempenho Contras: requer mais espaço para ser instalado com o dissipador

5. XPG Gammix S11 Pro – a partir de R$ 409

O Gammix S11 Pro é mais uma solução para quem busca alto desempenho, prometendo entregar o que como vimos é praticamente um padrão para faixa de preço: velocidade de leitura de 3.500 MB/s e velocidade de gravação de até 3.000 MB/s. Esta opção é vista por cerca de R$ 409.

O SSD que conta com um belo dissipador, recebeu cinco estrelas por parte de 93% dos consumidores da Amazon, que destacam a qualidade de construção, visual e performance do SSD. Assim como outros modelos com dissipador, sua instalação pode ser dificultada em sistemas que não acomodem o SSD e o dissipador.

Prós: dissipador, boa performance e visual

dissipador, boa performance e visual Contras: requer mais espaço para instalação

6. Kingston SKC600 – a partir de R$ 446

O SKC600 é a única opção com interface SATA da lista, o que faz com que o SSD seja a opção que oferece maior compatibilidade, mas também o que tende a ter o desempenho mais limitado. Apesar de ter poucas avaliações na Amazon, o modelo conta com 100% de aprovação máxima, com usuários destacando a facilidade de instalação e desempenho. O produto pode ser visto por cifras a partir de R$ 446.

As velocidades de leitura e gravação ficam limitadas ao potencial máximo da interface, que é de cerca de 600 MB/s, o que fica muito abaixo dos demais modelos da lista. Por outro lado, o SKC600 pode ser utilizado em praticamente qualquer PC, notebook ou mesmo console, além de ser uma alternativa que pode ser facilmente convertida em disco USB por meio de uma case.

Prós: maior compatibilidade

maior compatibilidade Contras: desempenho limitado, custo alto

7. Kingston SKC3000S – a partir de R$ 624

O SKC3000S é um SSD que promete oferecer velocidade de leitura de até 7.000 MB/s, valor que o aproxima de soluções de ponta, porém, a velocidade de gravação não acompanha o desempenho de leitura, mas ainda assim entrega um bom valor, com 3.900 MB/s. Apesar de aprovado com cinco estrelas por 90% dos consumidores, alguns usuários relataram uma certa inconstância nas velocidades de leitura e escrita do SSD. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 624 para comprar o produto.

O SKC3000S é uma opção muito interessante para quem trabalha com arquivos pesados, uma vez que a tendência é que o sistema tenha mais agilidade para acessar esse tipo de arquivo por meio da alta velocidade de leitura prometida. Já a velocidade de gravação, mesmo estando abaixo da velocidade de leitura, ainda promete entregar índices bem satisfatórios.

Prós: alto desempenho e design compacto

alto desempenho e design compacto Contras: velocidade de gravação muito abaixo da velocidade de leitura

