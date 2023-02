SSD para notebook: 7 modelos para comprar em 2023

SSDs para notebook são uma opção para salvar uma máquina lenta e aumentar sua velocidade de processamento. A tecnologia de armazenamento é mais rápida do que o HD e tem como vantagem consumir menos energia e fazer menos barulho. Se você busca apenas mais memória para agilizar as tarefas do dia a dia, o Goldenfir T650 é uma alternativa mais básica à venda por menos de R$ 100 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Quem é mais especialista no assunto pode recorrer a marcas mais conhecidas do mercado, como a SanDisk e a Kingston. Esta última tem o NV2 de 500 GB, que alcança velocidades de até 3500 MB/s de leitura e está disponível na Amazon por cerca de R$ 226. Já a SanDisk oferece por volta de R$ 321 o SSD Plus de 120 GB, com leitura de até 530 MB/s e gravação de até 310 MB/s. Veja a seguir mais opções de SSD para notebook.

1. Goldenfir T650 de 240 GB - a partir de R$ 90

O T650 da Goldenfir tem interface SATA e promete entregar velocidade de leitura de 530 MB/s e de escrita de 480 MB/s. Com especificações modestas, o SSD é mais recomendado para a instalação de sistemas. Seu ponto forte é o preço abaixo dos R$ 100, abaixo da média de outros SSDs com ficha técnica semelhante.

Com 4,6 estrelas de 5 na Amazon, resenhas favoráveis mencionam o custo-benefício do SSD e aumento na velocidade de inicialização do sistema e na duração da bateria do notebook. Por outro lado, alguns apontam que o armazenamento de 240 GB pode ser insuficiente, o que é uma desvantagem.

Prós: preço baixo

preço baixo Contras: desempenho modesto

2. Somnambulist Dragão Negro de 240 GB - a partir de R$ 103

A edição Dragão Negro de 240 GB da Somnambulist traz velocidade de leitura de até 520 MB/s e de gravação de até 420 MB/s. A fabricante oferece garantia de três anos e promete desempenho bom para jogos com o SSD graças ao chip 3D NAND. Ele está à venda na Amazon por cerca de R$ 103.

As avaliações de 4,4 estrelas do SSD da Somnambulist enfatizam o preço em conta e a entrega de performance dentro do esperado. Entre as críticas, está a ausência de um cabo SATA na caixa do SSD e a demora da entrega, além de casos de pane após poucas semanas de uso.

Prós: performance satisfatória

performance satisfatória Contras: casos de pane

3. PNY CS900 de 240 GB - a partir de R$ 132

O PNY CS900 apresenta velocidade de leitura de até 535 MB/s e de gravação de até 500 MB/s. Ele promete deixar a inicialização de sistemas e abertura de programas mais veloz. A interface é SATA e ele está à venda também com armazenamento de 250 GB, 480 GB, 500 GB, 960 GB e 1 TB, com a edição de 240 GB saindo por volta de R$ 132.

Com avaliação de 4,7 estrelas na Amazon, consumidores enfatizam a instalação fácil e o desempenho do SSD para jogos, além de dar agilidade ao processamento do sistema. Porém, também há reclamações de que o CS900 parou de funcionar em menos de um ano e entregava velocidades menores do que a da ficha técnica.

Prós: desempenho bom para jogos

desempenho bom para jogos Contras: velocidades baixas

4. Kingston NV2 de 500 GB - a partir de R$ 226

O NV2 da Kingston é recomendado para quem usa o notebook para passatempo, trabalho ou jogos. Com armazenamento NVMe e tecnologia PCI Express 4.0, este SSD pode chegar a 3500 MB/s de velocidade de leitura, além de não demandar muita energia nem esquentar muito. Ele pode ser comprado na Amazon por valores que começam em R$ 226.

Com 4,8 estrelas na Amazon, o SSD da Kingston é recomendado por trazer inicialização rápida. Entre as resenhas negativas, um usuário achou seu desempenho ruim para jogos, enquanto outros criticam a ausência de um dissipador.

Prós: bom para vários perfis de usuários

bom para vários perfis de usuários Contras: não recomendado para gamers

5. SanDisk SSD Plus de 120 GB - a partir de R$ 321

O SSD Plus da SanDisk oferece velocidade de leitura de até 545 MB/s e de gravação de até 350 MB/s, números satisfatórios para quem busca um SSD para “revitalizar” um notebook já antigo. Usuários do SSD podem baixar no site da SanDisk um programa próprio para acompanhar a saúde da peça, que está disponível a partir de R$ 321.

Compradores compartilham que a cópia de arquivos grandes acontece sem engasgos com o SSD, além de ele não esquentar nem fazer barulho e consumir menos energia. O produto tem uma avaliação de 4,6 de 5 estrelas na Amazon, com resenhas negativas reclamando da assistência técnica da Sandisk e de panes extremas a ponto de não recuperar nenhum arquivo salvo.

Prós: programa próprio de monitoramento

programa próprio de monitoramento Contras: panes inesperadas

6. WD Green SN350 de 1 TB - a partir de R$ 449

A Western Digital oferecer bastante armazenamento com o WD Green SN350 de 1 TB. O SSD NVMe promete chegar até 2.500 MB/s na velocidade de gravação e 3.200 MB/s na de leitura. A fabricante fornece o download de um painel para conferir o uso do SSD que pode ser comprado na faixa dos R$ 449.

Com avaliação 4,9 de 5 estrelas na Amazon, o WD Green SN350 é elogiado por sua fácil instalação e velocidade acima da anunciada pela fabricante. Por outro lado, ele pode deixar a desejar para os mais exigentes, já que seu uso recomendado é para tarefas cotidianas.

Prós: capacidade de armazenamento

capacidade de armazenamento Contras: desempenho insatisfatório para os exigentes

7. Samsung MZ-V8V1T0B/AM de 1 TB - a partir de R$ 784

O SSD MZ-V8V1T0B/AM de 1 TB tem velocidade de leitura de 3.500 MB/s e de escrita 3.000 MB/s. A Samsung promete performance suficiente para quem usa o notebook tanto para trabalho quanto para jogos mais pesados por conta da interface NVMe com tecnologia PCIE 3.0. O SSD está à venda por cerca de R$ 784.

Com 4,8 estrelas na Amazon, compradores elogiam as velocidades de escrita e leitura na prática e o recomendam por sua qualidade e potência. Algumas reclamações indicam que o SSD não chega à velocidade mencionada na ficha técnica nem vem com o parafuso de fixação à placa mãe.

Prós: desempenho

desempenho Contras: ausência do parafuso de instalação

