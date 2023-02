Star Fox faz 30 anos: 9 coisas sobre o game da Nintendo que você não sabia

Star Fox , franquia de FPS de naves espaciais, teve o seu primeiro título lançado há 30 anos. O jogo, que estreou no Japão no dia 21 de fevereiro de 1993, foi disponibilizado inicialmente para consoles Super Famicom, e se destacou por trazer gráficos poligonais em 3D para o 16-bits. Mesmo em uma época já dominada pelo 2D, o game obteve grande popularidade, sendo um dos mais rentáveis da história da Nintendo . Para celebrar o aniversário de toda a série, o TechTudo reuniu algumas curiosidades que você provavelmente não sabia sobre ela. Confira a seguir.

Veja 9 curiosidades sobre Star Fox, game que conta com o protagonismo do lendário Fox McCloud. — Foto: Divulgação/Nintendo

1. Primeiro jogo a utilizar do Super FX

O Super FX foi um chip desenvolvido pela Argonaut Software em parceria com a Nintendo. O objetivo dele era possibilitar a renderização de gráficos 3D no Super Famicom/Super Nintendo, a fim de levar gráficos 2D ainda mais avançados para a época. O jogo seria uma espécie de StarGlider, título de naves espaciais em 3D para computadores como Atari ST, Amiga e Commodore 64. Porém, devido à aproximação da era dos 16-bits, a Nintendo optou por lançar a tecnologia na geração seguinte.

O projeto permaneceu semelhante, com naves espaciais em um cenário tridimensional. Todo o motor gráfico ficou com a responsabilidade da Argonaut, enquanto a Nintendo criava os designs, personagens e história. Então, em 1993, surgiu Star Fox, o título que apresentou o poder do Super FX no Super Nintendo, com o cenário em 3D e os gráficos poligonais.

Star Fox lançou o mundo tridimensional para o Super Nintendo — Foto: Divulgação/Nintendo EAD

O jogo foi um sucesso comercial e de críticas na época e levou a Nintendo a utilizar do Super FX em outros jogos, embora se tratasse de um equipamento bem caro. Entre os jogos que se destacaram estão Doom e Super Mario World 2: Yoshi's Island.

2. História do bem contra o mal

A excelente ação em naves espaciais, a interação entre os pilotos e a ótima música podem ter feito a história ser deixada de lado para muitos jogadores. No entanto, seguindo a simplicidade de enredo que um bom número de jogos na época possuía, Star Fox de 1993 conta com uma clássica história do bem contra o mal, sem muitos detalhes a acrescentar. O jogo se passa em um sistema planetário chamado Lylat, que é habitado por animais antropomórficos. O conceito de bem e mal é definido entre os dois principais planetas: Corneria e Venom, respectivamente.

O antagonista do jogo é Andross, um cientista maligno que foi banido de Corneria e declarou uma guerra como resposta. Comandante das forças de defesa de Corneria, General Pepper optou pelo uso da Arwing, uma nave especial de alto desempenho que exigia pilotos de muita habilidade para utilizá-la. Sem pilotos desse nível ao seu lado, Pepper convocou um grupo de mercenários liderado por Fox McCloud para utilizar do Arwing e encarar a batalha contra Andross.

História do primeiro Star Fox é a clássica batalha do bem contra o mal — Foto: Divulgação/Nintendo EAD

3. Relação de Fox McCloud com o xintoísmo

O xintoísmo é uma religião de origem japonesa e que, curiosamente, serviu de inspiração para a criação da raposa antropomórfica Fox McCloud. Em entrevista, o designer da franquia Star Fox, Shigeru Miyamoto, afirmou que a primeira versão do jogo o fazia lembrar de Fushimi Inari Taisha, um templo xintoísta localizado em Kyoto, Japão. Ele explicou que os arcos que o templo possui se assemelhavam bastante aos arcos que as naves precisavam passar nessa versão do jogo que ele se referia.

Miyamoto também lembrou que Fushimi Inari Taisha lembrava raposas por conta das estátuas do animal que existiam no templo. Vale lembrar que esses bichos são figuras centrais na cultura japonesa e na própria religião xintoísta também. Somado a estas informações, Miyamoto ainda admitiu que sua vontade na época era utilizar da palavra raposa em inglês (Fox) para batizar algum de seus personagens. Assim, surgiu Fox McCloud.

4. Origem de Star Fox 2

Star Fox 2 foi cancelado pela Nintendo na década de 90 e só veio a aparecer em 2017 — Foto: Reprodução/Nintendo Life

A princípio, a sequência de Star Fox não deveria ser Star Fox 64, lançado em 1997 para Nintendo 64. Na verdade, o próximo jogo da franquia estava planejado para aparecer ainda no Super Nintendo e se chamaria Star Fox 2. Tratava-se de um título com a mesma fórmula de seu antecessor, incluindo até mesmo o enredo, com Andross tentando destruir o sistema Lylat. Haveria a inclusão de novas naves, personagens, melhorias da gameplay e gráficos 3D superiores, visto que os desenvolvedores já tinham mais experiência com aquele tipo de motor gráfico.

No entanto, o jogo não foi lançado. Na época em que estava em desenvolvimento, por volta de 1995, os gráficos em 3D estavam evoluindo com a chegada de novos consoles. Com isso, suas ideias foram utilizadas para a verdadeira sequência, Star Fox 64. No entanto, Star Fox 2 viria surpreender a todos com o lançamento em 2017 para Snes Classic Edition, o mini console da Nintendo com o formato do videogame de 16-bits.

5. Relançamento

Star Fox é uma das principais franquias da Nintendo, mas foi esquecida quando o assunto é relançamento. Super Mario, The Legend of Zelda, Metroid e outras séries tiveram seus jogos clássicos das décadas de 80 e 90 relançados para consoles mais modernos. Ficaram famosos, por exemplo, os Virtual Consoles para Nintendo Wii e Nintendo Wii U, que ofereciam jogos clássicos em lojas virtuais para os jogadores adquirirem de forma digital. Nomes como Star Fox 64 e Star Fox Command estiveram disponíveis em Virtual Console.

Porém, o Star Fox original não era lembrado pela Nintendo e permanecia disponível legalmente apenas para o console de 16-bits. Somente em 2017, com o lançamento do pequeno Snes Classic Edition, que a desenvolvedora confirmou que o game estaria disponível na coleção junto de Star Fox 2. Eventualmente, a primeira aventura de Fox McCloud também foi lançada para a biblioteca online do Nintendo Switch, em setembro de 2019.

Primeiro relançamento de Star Fox ocorreu em 2017, no Super Nintendo Classic Edition — Foto: Divulgação/Nintendo

6. Último trabalho de Hajime Hirasawa

O compositor Hajime Hirasawa trabalhou no primeiro Star Fox e levou algumas músicas muito marcantes para o Super Nintendo, como o tema de Corneria. No entanto, Star Fox também foi o último trabalho de Hirasawa no mundo dos games. Ele foi empregado da Nintendo de 1990 até 1992, quando deixou a empresa por conta de discordâncias relacionadas a direitos autorais das músicas. Sua decisão após a saída da empresa foi fundar a Faith, Inc, uma pioneira no segmento dos ringtones para celulares.

Neste período em que trabalhou para a Nintendo, o compositor ainda produziu músicas para jogos como Time Twist: Rekishi no Katasumi de... (1991) e Super Scope 6 (1992). Embora não tenha retornado oficialmente para a Nintendo, ele apareceu na empresa para supervisionar os remix dos temas de Star Fox para Super Smash Bros. Melee (2001), Super Smash Bros. Brawl (2008) e Super Smash Bros. Ultimate (2018).

Compositor Hajime Hirasawa deixou a Nintendo após entregar a trilha sonora de Star Fox — Foto: Divulgação/Nintendo EAD

7. O jogo se chama Starwing na Europa

Por diferentes motivos, geralmente por adequação relacionada ao idioma, jogos no Japão recebem nomes diferentes de quando são lançados no ocidente. Da América do Norte para a Europa, mudanças de nome também ocorrem, embora sejam menos comuns. Star Fox foi um dos casos que o nome permaneceu o mesmo em vários países. No entanto, sua versão europeia, lançada em 1993, foi renomeada para Starwing.

De acordo com o britânico Dylan Cuthbert, desenvolvedor que trabalhou com a Nintendo no game, a razão da mudança se deu por conta de uma empresa alemã chamada "StarVox". Como na Alemanha o som de "F" é pronunciado de forma semelhante ao som de "V", a Nintendo temeu que houvesse confusões entre os dois nomes e, por segurança, optou por mudar Star Fox para Starwing. Eventualmente, a empresa StarVox fechou, e a Europa passou a contar com jogos mais modernos da franquia com seu nome original.

Starwing é o nome de Star Fox na Europa — Foto: Divulgação/Nintendo EAD

8. Competições nacionais de Star Fox e Starwing

Na época do lançamento de Star Fox, a Nintendo organizou a "Super Star Fox Weekend", um evento competitivo que ocorreu em diversos shopping centers dos Estados Unidos. Estima-se que cerca de 400 mil jogadores participaram para tentar ganhar merchs de Star Fox. Para os torneios, a Nintendo produziu cerca de 2 mil cartuchos com o título "Super Star Fox Weekend (Official Competition)". O jogo era basicamente o Star Fox, com desafios contra o tempo e alterações em estágios para se adequar à competição.

A Europa também recebeu o evento, mas foi chamado de "Starwing Weekends". Diversos países do continente contaram com as competições e seus próprios cartuchos para os jogadores duelarem entre si. Vale destacar que não é novidade a Nintendo organizar competições, haja vista que a empresa ficou muito conhecida por torneios como Nintendo World Championships, organizados em 1990, 2015 e 2017, Nintendo PowerFest '94 e Nintendo Campus Challenge.

No mesmo estilo de Nintendo World Championships, Super Star Fox Weekend e Starwing Weekends foram realizadas em shoppings da América do Norte e da Europa — Foto: Divulgação/Nintendo

9. Segue entre os favoritos dos fãs da franquia

Passam as gerações de jogadores e de videogames, mas o Star Fox original de 1993 continua aclamado por todos. Embora muitos se assustem com o jogo rodando bem abaixo de 60 fps hoje em dia, o fato é que ele surpreende pelo que foi capaz de realizar com o console de 16-bits da Nintendo. Principalmente ao lembrar dos belos designs, das músicas e personagens que até hoje são amados.

Mesmo com evoluções gráficas e de gameplay, o jogo original ainda conta com um grande espaço no coração dos fãs da série. Segundo pesquisa realizada pelo portal Nintendo Life em 2022, Star Fox de 1993 é considerado o terceiro melhor jogo da franquia entre os jogadores, atrás apenas de Star Fox 64 3D (Nintendo 3DS) e do campeão Star Fox 64 (Nintendo 64).