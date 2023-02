Suporte Echo Dot 4: 7 opções para ajudar no uso e mudar o visual da caixa

Os suportes para Echo Dot 4ª geração oferecem mais segurança para a utilização do dispositivo e podem trazer um visual mais estiloso à caixa de som inteligente da Amazon. O modelo mais barato da lista é o Suporte R2D2, que é indicado para os fãs de Star Wars e pode ser adquirido por valores a partir R$ 40 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o Suporte Wolverine é ideal para os fãs de quadrinhos e aparece por preços que partem de R$ 95. Outra opção é a Base de Bateria Spotlink, que permite a utilização da caixinha sem fio e conta com autonomia de até 16 horas de uso por cerca de R$ 239. Veja a seguir sete suportes para a Echo Dot 4ª geração.

1 de 1 Suporte do Wolverine é uma opção para deixar sua Echo Dot protegida por um dos heróis mais famosos dos quadrinhos — Foto: Reprodução/Amazon Suporte do Wolverine é uma opção para deixar sua Echo Dot protegida por um dos heróis mais famosos dos quadrinhos — Foto: Reprodução/Amazon

É possível usar a Alexa para fazer chamadas de voz no WhatsApp? Veja no fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Suporte R2D2 - a partir de R$ 40

O Suporte R2D2 é indicado para os fãs de Star Wars que querem proteger e personalizar sua Echo Dot de 4ª geração. O suporte utiliza a iluminação do dispositivo para “dar vida” ao robô, como em suas aventuras no cinema. O R2D2 pesa 50g e possui dimensões CLA (Comprimento, Largura e Altura) de 15 x 11.5 x 11.5 cm. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 40.

Ele é feito em impressora 3D com plástico ABS, que oferece resistência e durabilidade, sem abafar o som da Echo Dot. O suporte recebeu mais de 400 avaliações e é classificado com 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon. Os compradores elogiam a beleza e facilidade de instalação do produto, mas alguns usuários comentaram que o material e acabamento do suporte deixam um pouco a desejar.

Prós: design e preço acessível

design e preço acessível Contras: acabamento deixa um pouco a desejar

Produto desta matéria | TechTudo STAR WARS Suporte R2D2 R$ 40 IR À LOJA

Todas as ofertas de Suporte R2D2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. STAR WARS Suporte R2D2 R$ 40 IR À LOJA

2. Suporte Robô Traje Espacial - a partir de R$ 40

Outra opção para quem gosta de tecnologia e aventuras interplanetárias é o suporte Robô Traje Espacial. O suporte é composto por plástico ABS que já vem na cor do robô, o que evita que a cor desbote com o tempo. O design criativo e moderno adiciona personalidade à decoração da casa inteligente. Ele também possui recortes para interagir com a iluminação da Alexa. O robô pesa 40g e suas dimensões CLA são ‎24 x 16 x 11 cm. O produto pode ser visto por preços que partem de R$ 40.

O suporte conta com mais de 800 avaliações no site da Amazon e é classificado com 4,1 estrelas que elogiam o seu design e encaixe fácil com a Echo Dot de 4ª geração. O acabamento foi o ponto mais criticado pelos compradores por conta das suas rebarbas que podem exigir reparos para que o suporte fique da forma desejada.

Prós: design bonito, fácil encaixe com a Echo Dot

design bonito, fácil encaixe com a Echo Dot Contras: acabamento apresenta falhas como rebarbas

Produto desta matéria | TechTudo DIVERTIDO! Suporte Robô Traje Espacial R$ 40 IR À LOJA

Todas as ofertas de Suporte Robô Traje Espacial × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DIVERTIDO! Suporte Robô Traje Espacial R$ 40 IR À LOJA

3. Suporte WB - a partir de R$ 79

O suporte WB é destinado para quem procura um design minimalista. Suas linhas suaves acrescentam elegância e discrição à decoração da casa. Na sua parte inferior, ele possui uma estrutura para organizar o cabo do carregador da Echo Dot e evitar a poluição visual. O suporte é para ser usado de forma fixa na parede e sua instalação é prática, feita apenas pelo encaixe, sem parafusos. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 79.

O suporte WB pesa 58 g e possui dimensões CLA de 10.4 x 8.4 x 5 cm. De acordo com avaliações dos compradores, a facilidade do encaixe e o recurso de organização dos fios, que adiciona elegância e praticidade para o transporte da Echo Dot. Há alguns relatos de que o suporte ficou um pouco torto em relação à parede. O WB possui avaliação de 4,4 estrelas no site da Amazon, com base na avaliação de mais de 900 usuários.

Prós: fácil instalação, estrutura para organizar fios acrescenta elegância no design e mais praticidade para o manuseio da Echo Dot

fácil instalação, estrutura para organizar fios acrescenta elegância no design e mais praticidade para o manuseio da Echo Dot Contras: alguns compradores relataram que o suporte ficou um pouco torto em relação à parede

Produto desta matéria | TechTudo PARA ECHO DOT 4 Suporte WB branco R$ 79 IR À LOJA

Todas as ofertas de Suporte WB branco × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARA ECHO DOT 4 Suporte WB branco R$ 79 IR À LOJA

4. Suporte Wolverine - a partir de R$ 95

Quem é fã de quadrinhos, em especial dos X-Men, pode gostar do suporte Wolverine para a Echo Dot de 4ª geração. Seu design é baseado numa versão Funko Pop do herói e traz suas cores características em pintura artesanal. É possível escolher entre duas opções de personalização na face do suporte — uma versão maior para Echo Dots sem relógio e uma menor que permite a visualização do relógio para dispositivos com essa função. O produto pode ser visto por cerca de R$ 95.

O vendedor do produto destaca que o suporte não é compatível com as versões premium da Echo Dot de 4ª geração que possui tamanho maior do que suas versões de entrada. O suporte do Wolverine é classificado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, com base na avaliação de 14 clientes.

Prós: é possível escolher entre duas opções de personalização

é possível escolher entre duas opções de personalização Contras: alguns compradores reclamaram da fragilidade do material do suporte

Produto desta matéria | TechTudo PERSONALIZADO Suporte Wolverine R$ 95 IR À LOJA

Todas as ofertas de Suporte Wolverine × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PERSONALIZADO Suporte Wolverine R$ 95 IR À LOJA

5. Suporte Mãozinha - a partir de R$ 98

Para quem gostou de acompanhar a primeira temporada de Wandinha, essa opção de suporte é uma verdadeira Mãozinha para segurar a sua Echo Dot. Feito por meio de impressão 3D e com pintura artesanal, o suporte é uma opção criativa para decoração e seu design traz um toque de realismo para reproduzir o famoso ajudante da família Adams. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 98 para comprar o produto.

O suporte é feito com plástico ABS, pesa 150 g e suas dimensões CLA são ‎24 x 15 x 10 cm, de acordo com informações do vendedor. O produto possui classificação de 5 estrelas no site da Amazon, com base em duas avaliações que elogiaram o seu bom acabamento.

Prós: design criativo e bom acabamento

design criativo e bom acabamento Contras: não há

Produto desta matéria | TechTudo FAMÍLIA ADDAMS Suporte Mãozinha R$ 98 IR À LOJA

Todas as ofertas de Suporte Mãozinha × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FAMÍLIA ADDAMS Suporte Mãozinha R$ 98 IR À LOJA

6. Base de Bateria GGMM D4 - a partir de R$ 175

O suporte de carregamento GGMM D4 é uma opção para quem deseja levar a sua Echo Dot de 4ª Geração para todos os lugares. Segundo informações do fabricante, a bateria do suporte oferece autonomia de sete horas a Echo Dot com volume em 50%, seis horas em volume máximo e 15 horas no de espera. O suporte não vem com adaptador de energia, mas é compatível com o cabo da Echo Dot. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 175.

No site da Amazon, o GGMM D4 possui mais de 2,4 mil avaliações de compradores que mencionam a praticidade proporcionada pela base como seu principal ponto positivo. Já alguns clientes relatam que a bateria não dura tanto quanto o informado pelo fabricante. O produto possui uma classificação média de 4,5 estrelas.

Prós: design simples e compacto que torna a base ainda mais portátil

design simples e compacto que torna a base ainda mais portátil Contras: alguns compradores relataram que a bateria não possui a mesma duração informada pelo fabricante

Produto desta matéria | TechTudo MUITA BATERIA Base de Bateria GGMM D4 R$ 229 IR À LOJA

Todas as ofertas de Base de Bateria GGMM D4 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MUITA BATERIA Base de Bateria GGMM D4 R$ 229 IR À LOJA

7. Base de Bateria Spotlink - a partir de R$ 239

Para quem busca um suporte de bateria com maior autonomia, o modelo da Spotlink permite que a Echo Dot fique até 16 horas de uso longe de qualquer tomada, segundo o fabricante. Para que o usuário não seja pego de surpresa pelo descarregamento, o suporte contém indicador do nível de bateria, representado por quatro luzes de LED. O design minimalista do suporte promete não prejudicar a qualidade do som do dispositivo. O produto é visto por preços que partem de R$ 239.

O carregamento do suporte SPOTLINK também é feito por meio do cabo de energia da Echo Dot. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 estrelas. Os compradores elogiam a qualidade e a autonomia de uso da Echo Dot oferecido pela base.

Prós: indicador do nível de energia, grande autonomia

indicador do nível de energia, grande autonomia Contras: não há

Produto desta matéria | TechTudo ALEXA PORTÁTIL Base de Bateria Spotlink R$ 299 IR À LOJA

Todas as ofertas de Base de Bateria Spotlink × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALEXA PORTÁTIL Base de Bateria Spotlink R$ 299 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart