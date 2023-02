Suporte para Alexa: 8 modelos para as caixas de som e telas smart

Um suporte para a Alexa pode ajudar a organizar os cabos da assistente virtual e facilitar o transporte da caixinha smart pelos cômodos da casa. Os apoios podem ser funcionais e economizar espaço na sua mesa de trabalho ou ser apenas divertidos, como é o caso do suporte em formato de capivara à venda a partir de R$ 99 . Já o suporte da Amazon para a Echo Show permite ajustar a tela smart para melhor visualização, e pode ser comprada por volta de R$ 89 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Para que tem uma Echo Dot 3, pode achar o suporte de parede interessante para um visual livre de fios. Ele está disponível por valores que começam em R$ 24. Vale ressaltar que boa parte das alternativas à venda são impressões 3D e não são fabricadas pela Amazon. Confira a seguir mais suportes para usar com modelos como Echo Dot e Echo Show.

1 de 1 Amazon Echo Dot 3 pode ser enfeitada com suportes — Foto: Lucas Santos/TechTudo Amazon Echo Dot 3 pode ser enfeitada com suportes — Foto: Lucas Santos/TechTudo

1. Suporte de parede para Echo Dot 3 - a partir de R$ 24

A proposta deste suporte de parede é dar apoio à Echo Dot 3 e pendurá-la próximo a uma tomada. A base é feita em impressão 3D com plástico ABS na cor preta, e vem acompanhada de dois parafusos e buchas para facilitar a instalação do suporte. Ela está à venda por cerca de R$ 24.

Com 4,6 estrelas de 5 na Amazon, este suporte é recomendado por sua fácil instalação e apoio seguro. Uma das desvantagens apontadas por compradores é o aspecto frágil do produto e sua durabilidade questionável.

Prós: acompanha parafusos para instalação

acompanha parafusos para instalação Contras: material pouco resistente

2. Suporte de tomada para Echo Dot 4 - a partir de R$ 39

O apoio de tomada para a Echo Dot 4 fornece uma base que envolve a Alexa com segurança à parede, além de reservar um compartimento para enrolar o cabo da caixinha smart e deixar exposto apenas o plugue da tomada. O produto garante um visual mais limpo e livre de fios, saindo por volta de R$ 39.

O suporte de tomada tem 3,8 estrelas, com elogios principalmente à firmeza do apoio. Contudo, um comprador opina que o suporte deveria vir com um manual de instruções, já que teve dificuldade para realizar o encaixe correto. Outras resenhas também comentam o desafio de instalar a base na tomada de forma que a Alexa ficasse segura.

Prós: fixação segura da Echo Dot na base

fixação segura da Echo Dot na base Contras: impróprio para tomadas na vertical

3. Suporte Splin all-in-one para Echo Dot 3 - a partir de R$ 55

A base da Splin permite tirar o cabo e a fonte da Echo Dot 3 da vista de todos, além de manter a caixinha segura no apoio, o que ajuda na economia de espaço. Segundo a fabricante, o design não afeta a saída de som da Alexa, e foi devidamente testado para assegurar a firmeza do suporte. O apoio all-in-one está disponível por valores que começam em R$ 55.

O apoio all-in-one apresenta 4,3 estrelas na Amazon, com avaliações elogiando o uso intuitivo do produto e o fácil transporte da Echo Dot graças ao suporte de tomada. Entre os pontos fracos, compradores mencionam a fragilidade da base e que o cabo não fica totalmente contido no suporte.

Prós: fácil instalação do suporte

fácil instalação do suporte Contras: espaço insuficiente para conter fio

4. Suporte de tomada para Echo Dot 3 - a partir de R$ 59

Diferente dos outros apoios, este stand de plástico ABS distribui de maneira mais uniforme a Echo Dot 3 e seus cabos para que ele não crie uma saliência ainda mais alta rente à parede. Assim, o plugue da caixinha é encaixado na área superior, enquanto que deve-se colocar o fio enrolado entre o encaixe da Alexa e da tomada. O produto pode ser comprado a partir de R$ 59.

O suporte de tomada acumula 4,4 estrelas em avaliações na Amazon. Compradores valorizam a praticidade em carregar a caixa smart para qualquer lugar da casa sem se preocupar com apoios ou fios evidentes. No entanto, uma resenha comenta que falta a rotação do plugue para o caso de tomadas na vertical, e outras criticam que não há espaço suficiente para guardar o cabo da Alexa no compartimento.

Prós: fácil transporte da Alexa com a base

fácil transporte da Alexa com a base Contras: ausência de opção para girar plugue do suporte

5. Suporte de mesa para Echo Dot 4 e 5 - a partir de R$ 84

Quem busca um suporte mais divertido para a Alexa pode se interessar neste apoio em formato de boneco. A Echo Dot é encaixada no pescoço da figura, que tem aberturas específicas para conectar os cabos da caixinha. O produto é compatível com as 4ª e 5ª gerações da caixa smart e tem 14 cm de largura, com 13 cm de altura. Ele está à venda por volta de R$ 84.

O apoio de bonequinho tem 4,6 estrelas na Amazon, com elogios aos braços móveis e visual do produto. Contudo, algumas avaliações avisam que o acabamento do suporte não é dos melhores por ser uma impressão 3D.

Prós: design agradável

design agradável Contras: não tem compartimento para guardar fios

6. Suporte ajustável para Echo Show 5 - a partir de R$ 89

Único produto original Amazon da lista, este suporte para a Echo Show está disponível nas cores azul, branco e preto. A tela smart é fixada ao apoio por um imã que garante estabilidade e segurança na hora de ajustar o ângulo do display. A base também é compatível com modelos anteriores da Echo Show, e sai a partir de R$ 89.

O suporte para a tela smart apresenta uma avaliação total de 4,7 estrelas na Amazon. Os compradores aprovam a possibilidade de ajustar o ângulo do Echo Show para melhor visualização, além do custo-benefício e do imã na base para maior segurança do produto. No lado negativo está o limite de manuseio da tela, podendo incliná-la apenas para frente ou para trás.

Prós: base magnetizada para melhor fixação

base magnetizada para melhor fixação Contras: não permite girar a tela em muitos ângulos

7. Suporte para Echo Dot 4 - a partir de R$ 99

Este suporte permite o encaixe da tomada da Alexa e traz um compartimento para enrolar o fio logo na base onde fica a Echo Dot. Ela é fixada ao apoio por um adesivo 3M incluso no suporte e, de acordo com a fabricante, uma vantagem do produto é ajudar na eliminação de barreiras para o som da Alexa. O suporte está disponível por valores a partir de R$ 99.

Com 4,5 estrelas na Amazon, ele é recomendado pela boa fixação da Alexa à tomada, sem risco da caixinha cair. Entre suas vantagens está o visual limpo sem cabos aparentes, porém algumas resenhas indicam que a tomada deve estar na horizontal para que a Alexa fique encaixada corretamente na base.

Prós: compartimento deixa cabo organizado

compartimento deixa cabo organizado Contras: funciona apenas para tomadas na horizontal

8. Suporte de Capivara para Echo Dot 4 - a partir de R$ 99

Os fãs de animais podem gostar do suporte para Alexa em formato de capivara. O apoio adorável é uma impressão 3D em plástico ABS marrom que, segundo a fabricante, é um material leve e resistente. Pesando 200g e com dimensões de 13 x 18 x 18 cm, a capivara não traz compartimento para guardar o cabo da Alexa. O suporte pode ser comprado por volta de R$ 99.

O suporte de capivara tem 4,5 de 5 estrelas na Amazon. Clientes elogiam o design fofo e o recorte para inserir o fio da Alexa de forma discreta. Contudo, uma resenha avisa que o suporte impede ver a luz de ativação da Alexa dependendo do ângulo, e outro diz que o produto é um pouco frágil, portanto, é preciso ter cuidado.

Prós: visual divertido

visual divertido Contras: não é possível ver a luz da Alexa

