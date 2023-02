Todo Dia A Mesma Noite: conheça elenco e personagens da série da Netflix

A minissérie brasileira Todo Dia a Mesma Noite está em primeiro lugar no Top 10 da Netflix . A produção, lançada na última semana, acompanha os bastidores da tragédia da Boate Kiss, incêndio que causou a morte de 242 jovens na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 27 de janeiro de 2013. A série, no entanto, usa de personagens ficcionais para ilustrar o caso. Estão no elenco Thelmo Fernandes (A Divisão), Paulo Gorgulho (Segunda Chamada), Bianca Byington (Vizinhos), Leonardo Medeiros (O Mecanismo), Debora Lamm (Muita Calma Nessa Hora), entre outros.

O show é uma produção da Morena Filmes para a Netflix. Na equipe técnica estão envolvidos Julia Rezende (Depois a Louca Sou Eu) na direção geral, Carol Minêm (O Rei da TV) na direção, Gustavo Lipsztein (Polícia Federal: A Lei É para Todos) no roteiro e a jornalista Daniela Arbex, autora do livro que dá nome à série, na consultoria técnica. Para conhecer os principais nomes da trama, acompanhe a seguir.

2 de 18 Familiares rezam pelas vítimas da tragédia em cena de Todo Dia a Mesma Noite — Foto: Divulgação/Netflix Familiares rezam pelas vítimas da tragédia em cena de Todo Dia a Mesma Noite — Foto: Divulgação/Netflix

📝 The Last of Us vai ter segunda temporada? Veja no Fórum do TechTudo

Debora Lamm como Suzana Leal

Suzana é esposa de Pedro e mãe de Marienne. A dona de casa trabalha com doces e é tida pela filha como a "melhor doceira de Santa Maria". Junto com o marido, insiste para que Marienne entre na faculdade, a contragosto da filha. Quando fica sabendo do incêndio na Boate Kiss, vai ao local junto com o marido e descobre que a Marienne saiu com vida do local, mas que não resistiu à fumaça tóxica do incêndio.

3 de 18 A personagem Silvana, durante a busca de informações sobre a filha — Foto: Divulgação/Netflix A personagem Silvana, durante a busca de informações sobre a filha — Foto: Divulgação/Netflix

Thelmo Fernandes como Pedro Leal

Pedro é marido de Suzana e pai de Marienne, uma das vítimas da Boate Kiss. Superprotetor com a filha, Pedro desesperadamente vai de hospital em hospital para saber onde encontrar a filha. Ao saber o que aconteceu com a jovem, ele encabeça uma campanha com outros pais para pedir justiça pelas vítimas da tragédia.

4 de 18 Pedro vai até os hospitais de Santa Maria para descobrir o paradeiro da filha Mari — Foto: Divulgaçao/Netflix Pedro vai até os hospitais de Santa Maria para descobrir o paradeiro da filha Mari — Foto: Divulgaçao/Netflix

Manu Morelli como Marienne

A jovem é a primeira personagem a aparecer na série, em seu aniversário de 20 anos. Marienne quer viver de forma independente, fora da superproteção dos pais Pedro e Suzana. Junto das irmãs, a personagem vai comemorar seu aniversário na Boate Kiss junto com suas primas, na noite do show do grupo Guapos Baladeiros (banda inspirada na Gurizada Fandangueira, cujo vocalista usou um artefato pirotécnico que causou o incêndio na boate). Ela chega a sair viva da boate, mas não sobrevive à fumaça tóxica liberada no incêndio.

5 de 18 A jovem Mari é a primeira personagem a ser apresentada na série, durante sua festa de aniversário — Foto: Divulgação/Netflix A jovem Mari é a primeira personagem a ser apresentada na série, durante sua festa de aniversário — Foto: Divulgação/Netflix

Paulo Gorgulho como Ricardo Martins

Ricardo é esposo de Lívia e pai de Marco, estudante de Filosofia no Rio de Janeiro. O filho veio para a cidade de Santa Maria visitar os pais e, à noite, foi para a festa na Boate Kiss. Após saber que o filho é uma das vítimas da tragédia, encabeça junto com outros pais um movimento por justiça.

6 de 18 Ricardo é um dos pais que tiveram seus filhos mortos na tragédia da Boate Kiss — Foto: Divulgação/Netflix Ricardo é um dos pais que tiveram seus filhos mortos na tragédia da Boate Kiss — Foto: Divulgação/Netflix

Raquel Karro como Lívia

Lívia é esposa de Ricardo e mãe de Marco. A dona de casa vai até o estacionamento da boate, junto com Ricardo, para saber se o filho deixou o carro lá. Quando confirmam a dúvida, entram em choque.

7 de 18 A personagem Lívia vai até o estacionamento próximo à boate para saber se o carro do filho está no local — Foto: Divulgação/Netflix A personagem Lívia vai até o estacionamento próximo à boate para saber se o carro do filho está no local — Foto: Divulgação/Netflix

Sandro Aliprandini como Marco

Marco é filho do casal Lívia e Ricardo. Ele veio do Rio passar um tempo com os familiares. Na noite do dia 26, ele pegou o carro do pai para ir até a festa na Boate Kiss, palco do incêndio que o vitimou.

8 de 18 O estudante de Filosofia Marco é uma das vítimas do incêndio na Boate Kiss — Foto: Divulgação/Netflix O estudante de Filosofia Marco é uma das vítimas do incêndio na Boate Kiss — Foto: Divulgação/Netflix

Leonardo Medeiros como Geraldo Alberto

Geraldo é marido de Telma e pai do estudante Guilherme. A família é de São Paulo e Guilherme viajou até Santa Maria para estudos. Quando sabem do acidente na Boate Kiss, Geraldo e Telma viajam até o local para tentar localizar o filho. Quando ficam sabendo do ocorrido, Geraldo usa de todos os recursos para provar na Justiça que a tragédia poderia ter sido evitada.

9 de 18 Geraldo viaja até o Rio Grande do Sul para acompanhar as buscas pelo filho — Foto: Divulgação/Netflix Geraldo viaja até o Rio Grande do Sul para acompanhar as buscas pelo filho — Foto: Divulgação/Netflix

Bel Kowarick como Telma

Esposa de Geraldo e mãe de Guilherme. Após saberem do incêndio na Boate Kiss pelo pai de uma amiga de Guilherme, Telma viaja junto com o marido de São Paulo até Santa Maria para terem informações sobre o filho.

10 de 18 Telma viaja de São Paulo até Santa Maria para saber o que aconteceu com seu filho — Foto: Divulgação/Netflix Telma viaja de São Paulo até Santa Maria para saber o que aconteceu com seu filho — Foto: Divulgação/Netflix

Luan Vieira como Guilherme

Guilherme é filho do casal Telma e Geraldo. Após sua chegada na cidade de Santa Maria, ele vai até a festa na Boate Kiss, a convite da amiga Sabrina (Aisha Moura).

11 de 18 Guilherme é de São Paulo e vai até à festa na Boate Kiss após ser convidado por uma amiga de Santa Maria — Foto: Divulgação/Netflix Guilherme é de São Paulo e vai até à festa na Boate Kiss após ser convidado por uma amiga de Santa Maria — Foto: Divulgação/Netflix

Bianca Byington como Ana

Meire Coutinho é conhecida em Santa Maria como Ana e mora em uma fazenda junto do marido e seus filhos. Entre eles, está Felipinho, caçula da família e o único solteiro. Ela chegou a falar com o filho por telefone momentos antes da tragédia acontecer.

12 de 18 A mãe de Felipinho é uma das integrantes da associação formada pelos pais das vítimas — Foto: Divulgação/Netflix A mãe de Felipinho é uma das integrantes da associação formada pelos pais das vítimas — Foto: Divulgação/Netflix

Miguel Roncato como Felipinho

Felipinho é o caçula entre os irmãos e está solteiro. Ele arranja este pretexto para ir até a festa na Boate Kiss, com a intenção de arranjar uma nova pretendente. No entanto, o jovem é uma das vitimas do acidente.

13 de 18 Felipinho é o caçula entre seus irmãos e o único solteiro da família — Foto: Divulgação/Netflix Felipinho é o caçula entre seus irmãos e o único solteiro da família — Foto: Divulgação/Netflix

Erom Cordeiro como João Portela

João é um dos policiais responsáveis pelo incêndio na Boate Kiss. Junto da parceira Tereza Rocha, colhe depoimentos, vai atrás de especialistas e mantém contato com os parentes de vítimas.

14 de 18 O investigador policial João Portela no interrogatório de suspeitos pelo incêndio da Boate Kiss — Foto: Divulgação/Netflix O investigador policial João Portela no interrogatório de suspeitos pelo incêndio da Boate Kiss — Foto: Divulgação/Netflix

Laila Zaid como Tereza Rocha

Tereza é parceira de João e uma das responsáveis por investigar o caso. Ao lado do parceiro, colhe provas que possam ajudar a esclarecer o incêndio da Boate Kiss, e acredita que houve falhas nas vistorias da boate.

15 de 18 A policial Tereza Rocha é uma das responsáveis por investigar o caso — Foto: Divulgação/Netflix A policial Tereza Rocha é uma das responsáveis por investigar o caso — Foto: Divulgação/Netflix

Paola Antonini como Grazi

Grazi é estudante de Medicina na Universidade de Santa Maria (UFSM) e foi na festa a convite de Antônio (Lucca Pougy), um rapaz com quem teve um breve relacionamento no local. Durante o incêndio, perdeu uma das pernas e reaprendeu a andar. A personagem é interpretada pela atriz e modelo Paola Antonini, que em 2014 sofreu uma acidente e perdeu a perna esquerda.

16 de 18 A personagem Grazi conseguiu sair com vida, mas perdeu uma das pernas por conta do acidente — Foto: Divulgação/Netflix A personagem Grazi conseguiu sair com vida, mas perdeu uma das pernas por conta do acidente — Foto: Divulgação/Netflix

Nicolas Vargas como Fernando

Fernando é estudante de Veterinária na UFSM e esteve na festa da Boate Kiss. Durante o incêndio, sofreu queimaduras e chegou a ser resgatado com vida pelos socorristas.

17 de 18 Fernando é um dos sobreviventes do incêndio na Boate Kiss, saindo de lá com queimaduras — Foto: Divulgação/Netflix Fernando é um dos sobreviventes do incêndio na Boate Kiss, saindo de lá com queimaduras — Foto: Divulgação/Netflix

Bruno Sigrist como Anderson "Dedé" Almeida

O empresário Anderson "Dedé" Almeida é dono da Boate Kiss. Após a tragédia, ele é um dos investigados pelo crime, pois seu empreendimento estava com alvarás de funcionamento vencidos e, por lei, não deveria estar funcionando.

18 de 18 Anderson "Dedé" Almeida é o dono da Boate Kiss e um dos investigados pela tragédia — Foto: Divulgação/Netflix Anderson "Dedé" Almeida é o dono da Boate Kiss e um dos investigados pela tragédia — Foto: Divulgação/Netflix