TV Box homologada pela Anatel: 5 modelos autenticados pela agência

Comprar TV Box homologada pela Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel ) é importante para garantir que o aparelho atende aos padrões mínimos de qualidade e segurança cibernética. Isso porque muitos dispositivos disponíveis no mercado são piratas e, além de permitirem o acesso a filmes, séries e canais de TV de forma ilegal, podem vir com malwares capazes de acessar dados sensíveis do usuário por meio da rede Wi-Fi. Para evitar problemas, é preciso adquirir modelos confiáveis e homologados pela Anatel, como o Amazon Fire TV Stick 4K , disponível por R$ 426, e a Intelbras IZY Play, que pode ser comprada por cerca de R$ 309.

Vale ressaltar que a Anatel tem aumentado a fiscalização e, na última sexta-feira (10), determinou a retirada de circulação de mais de 1,4 milhão de aparelhos piratas. É possível conferir se um dispositivo é homologado seguindo algumas dicas e fazendo uma consulta simples no site da agência. Para evitar que você compre modelos não seguros que podem ser desligados pelo órgão regulador, o TechTudo lista a seguir cinco opções de TV Box confiáveis e homologadas pela Anatel.

1 de 6 Lista reúne opções de TV Box homologadas pela Anatel; veja opções como Fire TV Stick e mais — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo Lista reúne opções de TV Box homologadas pela Anatel; veja opções como Fire TV Stick e mais — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo

📝 Para ver TV em HD é preciso ter sinal digital? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Fire TV Stick 4K, da Amazon (R$ 426)

O Fire TV Stick 4K é o media center topo de linha da Amazon. O dispositivo é equipado com a GPU IMG GE8300, um processador quad-core de 1.7 GHz e 8 GB de memória para armazenamento. Quanto à qualidade de imagem, a resolução traz suporte ao 4K Ultra HD, compatível com HDR, HDR 10, HDR10+, HLG e Dolby Vision.

Já o som Dolby Atmos adiciona caixas sonoras para dar verticalidade ao som e criar uma espécie de bolha sonora que envolve o telespectador. O Amazon Fire TV Stick 4K ainda apresenta um controle remoto por voz com Alexa com comandos de TV. Isso significa que você pode pressionar o botão e pedir à assistente para encontrar, iniciar e controlar conteúdos.

2 de 6 Amazon Fire TV Stick 4K conta com controle remoto por voz com a Alexa — Foto: TechTudo Amazon Fire TV Stick 4K conta com controle remoto por voz com a Alexa — Foto: TechTudo

Em relação à conectividade, a ficha técnica indica que o aparelho conta com Bluetooth 5.0, Wi-Fi, uma porta HDMI, um adaptador de ethernet e uma conexão micro USB só para recarga. O acessório é encontrado na Amazon por R$ 426.

2. Smart Box Android TV Intelbras IZY Play (R$ 309)

A IZY Play, da Intelbras, é uma opção de TV Box inteligente bastante popular no mercado brasileiro. O produto vem equipado com sistema operacional Android TV 9.0, que permite acesso aos aplicativos da Google Play Store, e processador quad-core de até 1,2 GHz. O chip trabalha em conjunto com 1 GB de memória RAM DDR3 e 8 GB de armazenamento.

3 de 6 IZY Play é compatível com qualquer televisor que tenha saída de vídeo HDMI e A/V — Foto: Divulgação/Intelbras IZY Play é compatível com qualquer televisor que tenha saída de vídeo HDMI e A/V — Foto: Divulgação/Intelbras

O software da TV Box inteligente da Intelbras é integrado ao Google Assistente, permitindo ao usuário controlar o aparelho por comandos de voz. O dispositivo ainda traz saídas de vídeo HDMI, AV e duas portas USB 2.0. É possível encontrá-lo por R$ 309 no site da Amazon.

3. Receptor de TV Elsys ETRS70 (R$ 318)

O modelo ETRS70, da Elsys, por sua vez, é um conversor de TV digital que possibilita assistir aos canais da TV aberta com sinal digital. O aparelho vem com Chromecast integrado, permitindo ao espectador reproduzir o conteúdo do celular ou computador diretamente na TV, sem necessidade de utilizar cabos. O dispositivo oferece suporte para resolução Full HD.

4 de 6 ETRS70 sintoniza canais SD e HD via satélite — Foto: Divulgação/Elsys ETRS70 sintoniza canais SD e HD via satélite — Foto: Divulgação/Elsys

Sobre as configurações, o Elsys ETRS70 traz um chipset Amlogic S905X2, processador com quatro núcleos de 2 GHz de velocidade, 2 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento. O aparelho ainda vem com saídas HDMI e RCA. Na prática, isso permite que o produto ofereça suporte às TVS mais novas e às mais antigas. Na Internet, o usuário consegue comprá-lo por R$ 318.

4. Aquário STV-2000 (R$ 210)

A STV 2000, da Aquário, chega de fábrica com o sistema Android 7.1 Nougat. O dispositivo vem equipado com o processador Amlogic S905W de quatro núcleos e oferece 1 GB de memória RAM DDR3 com mais 8 GB de memória ROM. Quanto ao armazenamento interno, o aparelho conta com 8 GB e tem suporte para cartão SD de até 32 GB. A resolução oferecida chega até 4K para decodificar imagens dos dos principais serviços multimídia.

5 de 6 Aquário STV-2000 utiliza uma versão customizada do Android — Foto: Divulgação/AQUARIO Aquário STV-2000 utiliza uma versão customizada do Android — Foto: Divulgação/AQUARIO

Quanto à conectividade, o aparelho da Aquário traz leitor de cartão de memória, quatro portas USB 2.0, uma entrada HDMI, uma saída de vídeo AV, outra de áudio SPDIF e uma porta Ethernet. A STV 2000 pode ser controlada de duas formas: controle padrão ou pelo smartphone por meio do aplicativo Aquário Remote, disponível gratuitamente nas lojas App Store e Google Play Store. O aparelho está à venda a partir de R$ 210.

5. Smart TV Box Multilaser NB103 (R$ 169)

A Smart TV Box NB103, da Multilaser, contempla em sua ficha técnica o processador Amlogic S805 de quatro núcleos e compatibilidade com resolução Full HD, o que permite boa performance para rodar os principais aplicativos de streaming e jogos. O aparelho vem com Android 4.0, e sua configuração inclui ainda 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento interno.

6 de 6 Multilaser NB103 pesa ‎500 g — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser NB103 pesa ‎500 g — Foto: Divulgação/Multilaser

Em relação à conectividade da NB103, ela conta com Wi-Fi e Bluetooth, saídas HDMI e de áudio P2, além de porta micro USB. Um diferencial do aparelho é que ele oferece função karaokê com sistema de pontuação, o que pode agradar usuários que querem se divertir com amigos. A Smart TV Box Multilaser NB103 está disponível a partir de R$ 169 no varejo online.

Com informações de Anatel

Veja também: Como escolher um modelo Fire TV Stick?