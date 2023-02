Vai boicotar Hogwarts Legacy? Veja 8 jogos de magia para curtir no lugar

Hogwarts Legacy é um RPG de mundo aberto baseado no universo da obra Harry Potter. Desenvolvido pela Warner Bros. Interactive Entertainment em parceria com a Avalanche Software, o novo título foi lançado na sexta-feira (10). Embora venha sendo bem recebido pela crítica, pelos jogadores e ter conseguido bons números na Twitch , Hogwarts Legacy também fica marcado por um boicote. Isso porque muites fãs mostraram revolta por conta de comentários transfóbicos feitos nas redes sociais por J. K. Rowling, a escritora de Harry Potter.

Vale destacar que o boicote que diversas pessoas estão fazendo não se limita apenas ao game, mas também a qualquer outra obra relacionada ao universo do menino bruxo. Caso você tenha tomado a decisão de não comprar Hogwarts Legacy por conta disso, saiba que há outras alternativas de jogos de fantasia com magias e bruxos que você pode aproveitar, como a série Fable e Spellbreak. Confira, a seguir, a lista que o TechTudo preparou.

1. Fable (série)

Fable é uma popular série de jogos eletrônicos que foi desenvolvido pela Lionhead Studios. A franquia teve seu primeiro título lançado em 2004, enquanto as sequências apareceram em 2008 e 2010. Trata-se de um jogo de RPG de mundo aberto que se passa na nação de Albion. Um dos principais charmes de Fable está na sua originalidade na história. Em vez de criar um protagonista com um destino já definido pelos roteiristas, Fable faz com que o jogador trilhe sua própria aventura com base nas decisões, sejam elas boas ou ruins, que serão tomadas durante a jogatina.

O jogo apresenta muitos recursos como feitiços e itens mágicos, tudo para que você possa viver como um protagonista poderoso em um mundo cheio de "bruxaria". Diálogos cômicos, muitos NPCs oferecendo missões e boa variedade de inimigos são bons pontos a se destacar na franquia. Embora os jogos estejam um pouco datados, vale a pena revisitá-los, em especial em suas versões remasterizadas na edição Fable Anniversary (2014). Lembrando ainda que há um novo Fable em desenvolvimento, mas sem data de lançamento ainda. Atualmente, os games podem ser jogados nos Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One via retrocompatibilidade, além de PCs.

The Elder Scrolls Online é o MMORPG da famosa franquia da RPG The Elder Scrolls, da Bethesda. Desenvolvido pela ZeniMax Online Studios, o jogo foi lançado em 2014 para PC e permanece bastante popular entre os fãs do gênero e do mundo de Tamriel. Eventualmente, o MMORPG também foi lançado para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S. Assim como em outros jogos da franquia, você pode escolher entre diversas raças e classes para encarar uma aventura onde a linearidade não existe, e você pode escolher seu próprio caminho.

A liberdade de The Elder Scrolls Online não fica limitada apenas ao seu mundo aberto. Seu sistema de magias é bastante amplo, sendo possível se especializar em vários tipos ou em tipos específicos de feitiços, inclusive utilizando da alquimia para potencializar essas conjurações. É um game perfeito para aqueles que querem viver como poderosos magos em um mundo com muita liberdade.

3. Potion Craft: Alchemist Simulator

O universo de Harry Potter não se limita a magias. A lore da obra também apresenta momentos em que os personagens precisam procurar por ingredientes para fazer suas poções. Tendo isto em mente, outra alternativa ao Hogwarts Legacy é Potion Craft: Alchemist Simulator, um jogo desenvolvido pela niceplay game e lançado há pouco tempo, em dezembro de 2022. Como o próprio nome do jogo sugere, aqui temos um simulador de alquimia, onde você poderá inventar todo tipo de poções com diferentes ingredientes e ferramentas.

Ao lado da criação de poções, Potion Craft: Alchemist Simulator também coloca você no controle de uma loja. Clientes de uma cidade inteira estarão lá para você atrair e seguir faturando com suas criações. Tudo ganha ainda mais brilho quando vemos seus interessantes gráficos, que são inspirados em manuscritos e livros médicos da era medieval. O título está disponível para Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. No futuro, o título vai ganhar ainda versões para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4).

4. Spellcaster University

Diferentemente de Harry Potter, Spellcaster University não leva o jogador para uma escola de magia. O nome do game já indica que a ação ocorre em um nível superior, na universidade de magia. Spellcaster University foi desenvolvido pela Sneaky Yak Studio e lançado em junho de 2021. Em vez de ser um estudante universitário, seu objetivo aqui será administrar todo o local e garantir o sucesso de todos os seus alunos.

Além de cuidar para que os alunos fiquem seguros e se desenvolvam como magos, você poderá levantar novas estruturas, controlar sua economia e até lidar com eventos estranhos. É uma excelente dica para aqueles que gostam de magias e de jogos de gerenciamento. O game está disponível para PC.

The Witcher 3: Wild Hunt é um excelente RPG de ação que não poderia faltar na lista. Afinal, ele conta com um bruxo como protagonista e ainda se trata de um título que quebrou recordes de premiação na época em que foi lançado, em 2015. O bruxo em questão é Geralt de Rívia, personagem que o jogador controlará em uma jornada por um mundo aberto gigante e que se destaca por sua liberdade.

Os principais pontos elogiados em The Witcher 3: Wild Hunt são seu roteiro complexo e seu ótimo estilo de narratival, além da gameplay, que não fica para trás. Além de agir como um guerreiro comum em qualquer RPG de ação, você pode combinar ataques de espada com as magias. Estas, inclusive, estão inseridas em um interessante sistema que pode levar certo tempo para ser compreendido totalmente. O jogo está disponível no PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PCs.

6. Wands

Aqui está uma opção para os interessados na realidade virtual. Wands foi desenvolvido pela Cortopia Studios e está disponível desde agosto de 2016 para PS4 e PC. A proposta do game é focar no clássico PvP (Player vs Player), levando duelos de magia em um ritmo acelerado e na perspectiva em primeira pessoa para que você possa se divertir utilizando de acessórios de realidade virtual. Há belas arenas onde os duelos ocorrem entre jogadores online ou a própria Inteligência Artificial.

Para encarar as batalhas, você pode escolher sua Wand (varinha) favorita e escolher os feitiços que mais te agradam. Há muita estratégia envolvendo as escolhas de magias, que farão diferença quando a hora do duelo chegar. Wands ainda oferece mais feitiços e personagens para serem desbloqueados.

7. Spellbreak

Spellbreak é um jogo do gênero Battle Royale que envolve magos para encarar as batalhas. Lançado em dezembro de 2020 pela Proletariat, o game foi amplamente elogiado, mas, infelizmente, teve seus servidores desligados em janeiro de 2023. No momento, é possível jogar online somente se você utilizar da versão criada pela fiel comunidade de Spellbreak, que segue trabalhando para manter o Battle Royale vivo mesmo após o fim dos servidores oficiais e do suporte da desenvolvedora.

Apesar do ocorrido, Spellbreak está muito longe de ser um fracasso. O título levou uma ideia bastante original para o gênero Battle Royale e ainda soube aplicá-la muito bem. O jogador pode escolher entre seis classes disponíveis, cada uma carregando algum elemento específico, como água e fogo. Contudo, é possível personalizar as magias e combinar elementos para tornar seu mago ainda mais poderoso.

A série de JRPG "Tales" da Bandai Namco já é um clássico entre os fãs do gênero. Iniciada em 1995 com Tales of Phantasia, para Super Famicom, a franquia já coleciona um bom número de jogos. Seu último lançamento foi Tales of Arise de 2021 para PC, Playstation 4 (PS4), Playstation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S. Escolhido como melhor RPG de 2021 pelo The Game Awards, Tales of Arise chama a atenção por sua história e pelo ótimo desenvolvimento dos personagens, além da fórmula de RPG de ação que consagrou a franquia.

Não há muita inovação em Tales of Arise quando falamos a respeito do combate. Ainda assim, o jogo faz muito bem tudo aquilo que a série já realizou, com batalhas interessantes onde podemos mesclar o duelo corpo a corpo com as magias divididas pelos elementos fogo, água, vendo, terra, luz e trevas. Há um bom número de opções de magias para você escolher e organizar as melhores estratégias.

Bônus: Tell Me Why

Tell Me Why é um game de aventura episódico desenvolvido pela DONTNOD, mesma empresa responsável pelo sucesso Life is Strange, e distribuído pela Xbox Game Studios. Disponível para a venda desde agosto de 2020 nos consoles Xbox One, Xbox Series S/X e PC, Tell Me Why foi um enorme sucesso por focar em levar uma boa trama cheia de mistérios, temas maduros e que obriga o jogador a tomar as melhores decisões durante a jogatina. A história envolve os gêmeos gêmeos Tyler e Alyson Ronan, os protagonistas que usam de seu laço sobrenatural para desvendar os mistérios de sua infância.

A DONTNOD também chamou a atenção por trabalhar com grupos que defendem a causa LGBT para levar um protagonista transgênero (Tyler Ronan) para Tell Me Why. Houve uma preocupação da empresa ao desenvolver o personagem com autenticidade e sem qualquer tipo de estereótipos sobre essas pessoas, o que agrega ainda mais ao enredo do game. Esse é um excelente título para quem quer dar suporte à causa.

