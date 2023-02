Vai montar deck no Marvel Snap? Veja as melhores cartas para comprar

Marvel Snap , jogo de cartas da Nuverse, oferece uma boa variedade de baralhos, que vão desde opções agressivas até outras focadas em controlar o campo. Por essa razão, é normal se sentir frustrado quando falta uma carta no deck e a gameplay é prejudicada. Pensando nisso, os desenvolvedores do game criaram a Loja de Fichas, que oferece cards específicos que podem ser comprados por uma determinada quantidade a cada oito horas. O recurso é útil para completar coleções e adquirir alternativas super raras. Veja, a seguir, as melhores opções de cartas para comprar na plataforma do game.

O que é a Loja de Fichas?

A Loja de Fichas é um recurso do Marvel Snap que permite que os jogadores comprem cartas. Assim, a cada oito horas, um novo card é exibido na plataforma, o qual pode ser comprado com fichas. Vale lembrar que para adquiri-las, basta abrir os Depósitos e Reservas do Colecionador ao evoluir o seu nível de coleção.

Caso não tenha as fichas para realizar a compra, é possível marcar a carta. Ao fazer isso, outros cards não serão exibidos após oito horas. Cabe ressaltar que a Loja de Fichas não aceita devolução, ou seja: pense bem antes de gastar os seus recursos.

Quais cartas comprar ?

Wong

Wong é uma carta poderosa, capaz de criar jogadas versáteis e de virar o jogo quando bem utilizado. Sua habilidade constante, que permite que os efeitos "Ao Revelar" ativem duas vezes no local em questão, combina com cartas como Pantera Negra, Odin, Tigresa Branca e Coração de Ferro.

Mulher-Hulk

Graças ao seu efeito, a Mulher-Hulk oferece muito poder por um custo baixo ao ser utilizada corretamente. Ela custa um a menos por cada energia não gasta no último turno. Assim, a prima de Bruce Banner combina com cartas como Mancha Solar, Infinauta e Menina da Lua. Além disso, She-Hulk pode entrar até mesmo em baralhos com foco no descarte.

Demolidor

O Demônio de Hell's Kitchen é uma carta de custo dois com dois de poder, mas o seu efeito é poderoso. Isso porque no quinto turno, você é capaz de ver a jogada do seu oponente antes de realizar a sua. Dessa forma, o personagem é uma escolha interessante para decks de controle, pois permite que o jogador bloqueie as estratégias do adversário ou evite a derrota em um campo.

Sera

Sera é outra carta com habilidade Constante quando em campo, uma vez que reduz em um o custo das cartas na mão do jogador. Por conta disso, dependendo das cartas que tiver, a personagem pode ser capaz de preencher os campos rapidamente ou então criar jogadas defensivas com facilidade. Ela possui sinergia com cards como Angela e Bishop.

Líder

Apesar do nerf, o Líder ainda é uma carta poderosa: seu poder copia todas as cartas jogadas pelo oponente no turno atual, mas do seu lado. Com isso, o personagem pode surpreender o adversário e conquistar uma vitória inesperada para o usuário. O card é versátil e normalmente está presente em alguns baralhos do meta.

Shuri

Atualmente, a irmã do Pantera Negra tem um dos melhores decks do meta. Sua habilidade, que é ativada Ao Revelar, dobra o poder da próxima carta que você jogar. Por esse motivo, Shuri combina com cartas como Zabu, Zero, Caveira Vermelha e Treinador. A ideia é aproveitar o poder bruto do seu baralho para vencer campos sem muitas dificuldades.

Aero

Aero é uma carta forte por diversos motivos: possui um poder elevado na curva cinco, é capaz de atrapalhar a jogada do adversário e é uma ferramenta útil em decks de controle. Com ela, além de interromper a estratégia inimiga, ainda dá para ganhar força o suficiente para contestar algum local antes do turno final.

Morte

A Morte é uma carta custo nove com 12 de poder, porém, seu efeito é o que a torna tão poderosa: ela custa um a menos por cada card destruído no game. Assim, é possível lançá-la no campo por um valor menor de energia. Cartas como Killmonger, Carnificina e Deathlok são exemplos de ferramentas para fazer a Morte funcionar como deve.

Dentinho

O Dentinho (Lockjaw) é uma carta interessante, pois quando você joga uma carta no local em que ele está, a troca por outro card do baralho. Com isso em mente, a ideia é jogar um lacaio de custo baixo, como a Vespa, no mesmo local de Dentinho e tentar buscar uma opção mais forte do seu deck, como um Infinauta ou até mesmo a Morte.

Outros cards

Há muitos cards no Marvel Snap que, quando utilizados corretamente, são capazes de virar o jogo. Então, além das dicas anteriores, veja a seguir outras cartas que também seriam uma boa adição à sua coleção:

Doutor Destino;

Senhor Negativo;

Galactus;

Bast;

Wave;

Magneto;

Ultron;

Homem-Absorvente;

