Viagogo é confiável? Conheça o site para venda de ingressos esgotados

Viagogo é um site para vender e comprar ingressos esgotados de shows, festivais e outros eventos ao vivo. Apesar da popularidade da plataforma, o site não é confiável, sendo comum encontrar denúncias sobre ingressos falsos, valores abusivos e suspeitas de cambismo. Os relatos negativos sobre o site de vendas de bilhetes podem ser visualizados no Reclame Aqui — portal de reclamações sobre compras de produtos e serviços —, onde o Viagogo tem nota 5,6 e classificação "Ruim". Há também diversas queixas de usuários no Twitter .

O Viagogo tem estado nos holofotes recentemente por conta da alta demanda de ingressos para os shows do RBD no Brasil — que ocorrerão em novembro de 2023. No entanto, não é a primeira vez que o site chama a atenção dos brasileiros, já que ele também ficou em evidência ano passado, durante o período de venda dos shows da banda Coldplay no país. Para evitar que você seja vítima de golpes, o TechTudo preparou uma matéria com tudo que você precisa saber sobre o site de venda de ingressos esgotados.

O que é e como funciona o site Viagogo?

Viagogo é um site de venda de ingressos para eventos ao vivo, como shows, eventos esportivos, peças de teatro e festivais. Segundo a empresa, a plataforma tem como objetivo não apenas ajudar pessoas físicas a vender ingressos extras, mas também auxiliar grandes organizadores de eventos a alcançar uma maior audiência.

Para vender um ingresso, o usuário precisa se cadastrar na plataforma, informar o evento e preencher corretamente as informações sobre o ticket. O processo de compra é igualmente simples: basta escolher o ingresso, preencher os dados de envio e efetuar o pagamento. Os preços do Viagogo normalmente são mais altos que os preços cobrados nos ingressos originais, já que os vendedores podem determinar o valor que desejarem ao bilhete e cobrar conforme a demanda pelo ticket.

Viagogo é confiável e seguro?

Apesar de a plataforma estar há 17 anos no mercado e atuar em diversos países ao redor do mundo, o Viagogo não é confiável. Em agosto de 2022, uma investigação do canal britânico ITV News descobriu que alguns dos ingressos anunciados no Viagogo não pertenciam a pessoas físicas que, por algum motivo, não podiam mais ir a um evento específico. Eles, na verdade, eram de propriedade de empresas especializadas em comprar bilhetes e revender aos usuários.

A descoberta das fraudes se deu quando a repórter Chloe Keedy, responsável pela matéria, entrou em contato com o organizador de um pequeno festival de rock no País de Gales. Pouco tempo após começarem as vendas, já havia 20 ingressos para o evento no Viagogo — todos fornecidos por dois revendedores. No entanto, até aquele momento, apenas 14 haviam sido comprados com os organizadores do festival — e nenhum deles fora adquirido pelos supostos revendedores.

Para dar continuidade à investigação, Keedy comprou o ingresso falso de um dos anunciantes do Viagogo, um homem identificado como Marc Stanley. Pouco tempo depois, foi observado que Marc efetuou a compra do ticket diretamente do site oficial do evento e o enviou para a repórter. A ação comprovou que o vendedor não possuía o bilhete anunciado, o que configura a prática de "venda especulativa", considerada crime em diversos países, inclusive no Brasil.

No Reclame Aqui, site nacional de reclamações contra empresas e organizações, o Viagogo possui a nota 5,6, considerada “Ruim”. As denúncias, em geral, são relacionadas ao não recebimento dos tickets ou ao valor abusivo dos ingressos.

Viagogo vende ingresso falso? Veja os principais problemas

Uma das principais denúncias contra o Viagogo diz respeito à venda de ingressos incorretos ou fraudulentos. No Reclame Aqui, há diversos comentários de consumidores que receberam bilhetes de meia-entrada para idosos, mesmo que, no momento da compra, os ingressos selecionados fossem entradas comuns.

Ainda no site, um usuário relatou, em setembro de 2022, que foi barrado ao tentar assistir a um show do Roberto Carlos com um ingresso comprado pelo Viagogo. Segundo o reclamante, o organizador do evento informou que muitas outras pessoas foram enganadas e compraram ingressos falsificados para a mesma apresentação por meio do site.

Há também relatos de pessoas que receberam ingressos inferiores aos que compraram. Um outro usuário comentou que pagou R$ 760 por um ingresso para um show do Roberto Carlos, mas o ticket recebido na verdade custava R$ 250.

Os comentários negativos sobre a plataforma de venda de ingressos não se limitam ao Reclame Aqui. É possível encontrar diversos usuários do Twitter reclamando do Viagogo na rede social. Os relatos mais recentes são sobre o evento Soy Rebelde Tour, que acontecerá em novembro deste ano.

