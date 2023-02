WhatsApp transparente? Entenda como fazer app 'desaparecer' do celular

O WhatsApp transparente é uma versão modificada do aplicativo original, disponível para Android , e que permite alterar a aparência do mensageiro de maneira não-oficial. Essa modificação faz com que o WhatsApp apareça transparente e, com isso, o plano de fundo do celular fica visível mesmo durante o uso do app. Esse mod ainda promete melhorias na disposição das conversas e até emojis novos, mas o seu uso não é recomendado nem pelo TechTudo nem pela Meta, plataforma dona do WhatsApp. Isso porque essa versão não foi criada de forma oficial e, por esse motivo, não é possível garantir a sua segurança do seu uso - que pode inclusive levar ao banimento da sua conta .

Nas próximas linhas, confira tudo o que você precisa saber sobre o WhatsApp transparente. Entenda quais são os riscos desse tipo de mod e se é possível, de forma oficial, mudar a aparência do aplicativo.

O que é WhatsApp transparente? Como funciona?

O WhatsApp transparente é um arquivo APK (Android Application Package) que adiciona novas funções ao mensageiro. Para funcionar, ele precisa ser baixado externamente à loja oficial do Google, a Google Play Store, e por isso não passa pela verificação de segurança da plataforma e pode conter diferentes tipos de malware, além de representar um risco à sua conta e às informações trocadas pelo mensageiro. A modificação deixa o WhatsApp com aparência translúcida, e por isso acaba atraindo usuários, mas o seu uso não é recomendado.

Esse WhatsApp transparente funciona como um tipo de “clone” do app oficial, assim como o WhatsApp GB e outros apps similares. É válido dizer que o uso desse tipo de aplicativo é proibido pela Meta e pode levar sua conta ao banimento.

Nesse sentido, uma opção válida para adicionar transparência em algumas partes do seu celular é usando um app de tela transparente, disponível de maneira oficial no Google Play. Dessa forma, você estará mais seguro do que se baixar um APK externo, já que o app é verificado e oferece menos riscos. Um exemplo é o app “Papel de Parede ao Vivo”, que está disponível na loja do Android e deixa a deixa sua tela inicial e a tela de bloqueio transparentes.

Para utilizá-lo, basta realizar a instalação e abrir a tela inicial. No app, escolha entre as opções “papel de parede ao vivo”, que usa efeitos de paralaxe e papéis de parede exclusivos, ou o botão “Transparente”, que ativa esse efeito de forma imediata no seu aparelho, mas de forma mais simples. Há outros apps do mesmo estilo disponíveis oficialmente. Todos funcionam de maneira parecida, e você pode escolher o que mais combina com você.

Existem riscos em usar o WhatsApp transparente?

Sim, existem riscos em usar o WhatsApp transparente. Isso porque, em primeiro lugar, para instalar esse tipo de APK, você precisa derrubar camadas de segurança do Android - como a Play Protect, por exemplo - e autorizar a instalação de aplicativos desconhecidos. Ainda, por se tratar de aplicações que não passam pela análise de segurança do Google, é possível que eles venham abastecidos de malwares e/ou outros tipos de arquivos corrompidos. Vale dizer ainda que alguns desses mods, ao serem baixados, solicitam diversas permissões invasivas, possibilitando inclusive que eles tomem controle de outros apps instalados no seu celular.

Ainda, caso o WhatsApp identifique que a sua conta está usando esse tipo de alteração, você será banido da plataforma. Isso acontece porque, como dito anteriormente, o uso dessas aplicações fere os termos de uso do mensageiro. Mas calma: a princípio, o WhatsApp pode restringir as funções para os usuários que estão em desacordo por 72 horas, como uma forma de incentivá-los a aderir à plataforma oficial. Caso a adesão não ocorra, o banimento passa a ser considerado. Os usuários serão alertados da situação para que possam tomar as ações recomendadas.

