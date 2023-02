WinRAR online: como extrair arquivos RAR

É possível extrair arquivos RAR online, sem baixar softwares, através de sites que funcionam como WinRAR online. O WinRAR é um programa conhecido pelos usuários do Windows que serve para descompactar arquivos compactados ou zipados e é compatível com arquivos do tipo *.rar, *.zip e *.iso. Mas, se você não tem o WinRAR instalado no seu computador, há alguns serviços online que também descompactam arquivos.