You: 8 fatos que você provavelmente não sabe sobre a série

A quarta temporada da série You (Você, em português) chegou ao catálogo da Netflix na última quinta-feira (9) e já se encontra no Top 10 de produções seriadas mais assistidas da plataforma, ocupando a primeira posição do ranking. Estrelada por Penn Badgley, a segunda parte da quarta season estará disponível no serviço a partir do dia 9 de março, para dar continuidade à história do stalker e serial killer Joe Goldberg, só que, agora, com um novo pano de fundo como cenário: Londres.

Com 35 episódios ao todo até o momento, o desenvolvimento do seriado de suspense psicológico ficou nas mãos de Greg Berlanti e Sera Gamble, enquanto a produção é da Warner Horizon Television em parceria com a Alloy Entertainment e a A&E Studios. Ainda que a série tenha uma enorme popularidade, existem algumas curiosidades ainda não são de amplo conhecimento público. Se você ficou na expectativa de conhecer mais sobre Você, confira, a seguir, mais informações do projeto:

1. Foi baseada em um livro

Apesar da grande maioria dos espectadores pensar que Você é uma série original do streaming, ela é, na verdade, uma adaptação do romance homônimo de Caroline Kepnes, lançado originalmente em 2014 e publicado no Brasil pela editora Rocco. A autora escreveu outros livros da franquia: Corpos Ocultos, segundo volume do thriller, seguido por Você Me Ama e, por último, For You and Only You, que será lançado apenas em abril deste ano nos Estados Unidos e ainda não tem previsão de chegar em território nacional.

2. Não foi criada pela Netflix

Apesar de Você ter encontrado seu público na Netflix, a série de suspense psicológico não é uma produção original da plataforma de streaming, pelo menos não a primeira temporada. Isso porque originalmente o seriado foi encomendado pela rede de televisão por assinatura Showtime, como foi noticiado pelo Deadline, em 2015. No entanto, a emissora acabou desistindo da empreitada de última hora, passando as rédeas da adaptação para o canal Lifetime, que lançou a primeira temporada em setembro de 2018.

3. Foi cancelada pela Lifetime após uma temporada

Após o fracasso de audiência em sua estreia televisiva, a Lifetime decidiu cancelar os planos de renovação da série para uma segunda temporada, visto que o projeto seriado obteve menos de um milhão de espectadores em média por episódio, segundo a Entertainment Weekley em uma matéria divulgada em 2019. Assim, o canal de assinatura vendeu os direitos de adaptação e distribuição internacional para a Netflix como um título original do serviço de streaming, permitindo que as demais temporadas do projeto fossem, de fato, originais da plataforma on demand.

4. Tem uma equipe composta por muitas mulheres

Um dos grandes trunfos da série é a composição feminina na equipe técnica e no time de atuação. Um exemplo disso se dá logo com Caroline Kepnes, autora do livro que deu origem à adaptação, e Sera Gamble, showrunner e co-criadora do projeto seriado. Em entrevista ao Daily Beast, o ator Penn Badgley afirmou que "em geral, todas as pessoas responsáveis ​​por isso são mulheres. E a maioria de nossos diretores eram mulheres, a maioria dos escritores eram mulheres, a maior parte do elenco era mulher. Havia apenas alguns homens envolvidos."

Vale destacar também que grandes atrizes participaram da trama, como é o caso de Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Victoria Pedretti, Tati Gabrielle, Jenna Ortega e Carmela Zumbado.

5. É uma das maiores criações da Netflix

Após sua estreia no catálogo da Netflix, Você se tornou um fenômeno global e um enorme sucesso de crítica do streaming, além de uma das adaptações mais bem-sucedidas da plataforma. Vale destacar que da segunda temporada em diante, todas as seasons são originais do serviço e todas elas conquistaram posições de destaque no Top 10 de produções mais vistas. A magnitude do sucesso do seriado se deve pela distribuição internacional oferecida pela própria Netflix, na qual a primeira parte do projeto foi vista por mais de quarenta milhões de assinantes pelo mundo afora.

6. Penn Badgley quase recusou o papel de Joe

Apesar do enorme sucesso da série hoje em dia, o ator Penn Badgley, responsável por dar vida ao protagonista Joe Goldberg, relutou em assumir o papel no início. Segundo uma entrevista do astro concedida à Entertainment Weekly, em 2018, ele estaria em conflito com o tipo de abordagem narrativa que a série estava se propondo, visto que a produção estava sendo definida como uma história de amor. Dessa forma, para ressaltar o seu ponto de vista, Badgley indagou: "se esta é uma história de amor, o que ela está dizendo?".

No final, o ator acabou cedendo após várias conversas com os showrunners Sera Gamble e Greg Berlanti, que o convenceram do aspecto de thriller de romance do projeto.

7. A livraria Mooney’s é um lugar real em Nova York

Na vida real a livraria Mooney's, como é chamada na trama seriada, existe de verdade e está localizada no Upper East Side de Manhattan, em Nova York. O nome verdadeiro da loja é Logos Bookstore e é um tipo de livraria especializada. Segundo o site Brick Underground, os visuais externo e interno do negócio são idênticos aos da série da Netflix. Por outro lado, as gravações do porão da primeira temporada foram realizadas no Bronx, em um set diferente.

Aliás, se você reconheceu as estantes da livraria de outro lugar, não está enganado! Isso porque a livraria também já serviu como pano de fundo do longa-metragem Poderia Me Perdoar?, de 2018, e estrelado por Melissa McCarthy.

8. Paco e Ellie não existem no livro

Ambos os personagens foram criações exclusivas da série de suspense psicológico, não existindo, portanto, na obra de Caroline Kepnes. Paco é um garotinho que aparece na primeira temporada do seriado e que Joe acaba tomando conta várias vezes, pois a mãe do menino era frequentemente violentada pelo namorado. Os dois personagens acabam se tornando tão próximos que o garotinho até mesmo ajuda o protagonista a aprisionar Beck no porão da livraria.

Já Ellie é uma personagem que aparece pela primeira vez na segunda season e é interpretada por Jenna Ortega. Na história, ela é a irmã mais nova de Delilah e, por ser mal-humorada e destemida, Joe acaba se identificando com a garota e tenta protegê-la, a todo custo, de predadores sexuais.