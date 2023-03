10 animes aguardados no Crunchyroll para abril de 2023

Muitos animes chegam ao Japão na temporada de primavera (outono no Brasil). Por conta disso, o Crunchyroll , principal serviço de streaming voltado à cultura pop japonesa, divulgou a lista de lançametos dos títulos que chegam ao Brasil a partir de abril. Na lista, há novas temporadas aguardadas pelo público, como em Vinland Saga e Golden Kamuy, além de novidades, como as estreias de Hell's Paradise e Mashle: Magia e Músculos.

No meio de tantos lançamentos, o TechTudo preparou uma lista dos 10 animes da nova leva que valem a pena maratonar no Crunchyroll. O ranking contém desde produções veteranas a novidades recém-adaptadas dos mangás. Em cada tópico você acompanha informações sobre enredo, data de lançamento e se são dublados ou legendados.

Dr. Stone: New World

A terceira temporada do anime de aventura histórica chega com o subtítulo de New World. O lançamento está marcado para o dia 6, às 11h30 (horário de Brasília), com episódios legendados (sem previsão para dublagem brasileira). Vale lembrar que as duas primeiras temporadas mais o episódio especial Ryusui já estão disponíveis no Crunchyroll, com capítulos dublados e legendados.

A animação é baseada no mangá da dupla Riichiro Inagaki e Boichi, com direção de Shinya Iino e produção de TMS Entertaiment. Na trama, a humanidade perece após um evento climático misterioso transformar o mundo em pedra. Nesta realidade, um garoto chamado Senku Ishigami desperta após anos adormecido. Interessado por ciência e tecnologia, Senku conta com o apoio do amigo Taiju Oki para juntos reconstruírem o mundo. Em votação no IMDb, Dr. Stone tem nota 8,1.

Vinland Saga

Para os fãs de animes e mangás seinen (orientados ao público adulto), a segunda temporada de Vinland Saga está entre os lançamentos da primavera no Crunchyroll. Tido como uma das principais animações japonesas de 2022, o restante da segunda temporada tem exibição às segundas, no horário das 13h30 para cópias legendadas e 17h, dubladas. Até o momento, 11 episódios da nova season foram lançados na plataforma.

A trama se passa durante a ocupação nórdica na Grã-Bretanha durante a Idade Média. Em 1043 D.C, o jovem Thorfinn busca vingar a morte de seu pai por Askeladd, um líder de um grupo de vikings mercenários. Ciração do mangaká (autor de mangás) Makoto Yukimura, o anime tem direção de Shūhei Yabuta (Attack on Titan) e realização do Estúdio MAPPA. Vinland Saga tem nota 8,8 no IMDb.

The Ancient's Magus's Bride

A fantasia sombria The Ancient's Magus's Bride teve a segunda temporada anunciada no final do ano passado. Agora, os novos episódios chegam a partir de 6 de abril. Não há, no entanto, previsão de horário e chegada dos episódios dublados. A nova season estreia ao público quase cinco anos depois do término da primeira temporada, em 2018. Além da primeira temporada, o Crunchyroll tem disponível duas animações diretas para vídeo em seu catálogo.

Chise Hatori é uma jovem 15 anos que vivia totalmente desamparada. Sua vida muda quando conhece Elias, um feiticeiro de grande poder que passa a cuidar da jovem. Depois de conflitos com outros magos ocorridos na primeira temporada, Chise ingressa em uma sociedade secreta para feiticeiros chamada Colégio, o que irá gerar novos dilemas para a adolescente. O anime tem direção de Kazuaki Terasawa e é baseado no mangá de Kore Yamazaki. The Ancient's Magus's Bride possui nota 7,7 no IMDb.

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury

Esta é mais uma produção ligada ao universo Gundam, franquia japonesa famosa pelo mundo graças aos seus robôs gigantes - os mecha, como são chamados no Japão. A segunda temporada tem estreia marcada para o dia 9 de abril, ainda sem horário definido e com capítulos legendados. No Crunchyroll, já está disponível a primeira temporada completa com 12 episódios.

Nesta nova saga dos mechas espaciais, a adolescente Suletta Mercury abandona sua vida solitária no planeta Mercúrio e vai estudar no Instituto Asticassia de Tecnologia. Nesta escola, ela conhece pela primeira vez os mobile suits, robôs gigantescos usados para defesa militar. O anime tem direção de Hiroshi Kobayashi (KIZNAIVER) e pertence ao Estúdio Sunrise, detentor dos direitos da franquia Gundam. O anime tem nota 7,7 no IMDb.

Hell's Paradise

Não são só as continuações que movem as expectativas do público. Adaptações de mangás recentes e populares também estão entre os mais aguardados entre os otakus. Exemplo é a estreia de Hell's Paradise, adaptado do mangá de Yuji Kaku finalizado em 2021 e publicado no Brasil pela Panini. O título tem estreia marcada para 1º de abril, com capítulos dublados e legendados. Não há previsão, porém, do horário de lançamento.

A trama mistura fantasia com temática de época, pois se passa durante o período Edo (1603 - 1868). Gabimaru é um ninja da região de Iwagakure. Condenado à morte, sua única chance de sobreviver é conseguir um elixir da vida em uma ilha budista chamada Sukhavati. Porém, sua situação complica quando Gabimaru encontra outros condenados em busca do mesmo elixir. Hell's Paradise tem direção de Kaori Makita (Twittering Birds Never Fly) pelo estúdio MAPPA.

Mashle: Magia e Músculos

Outa novidade aguardada pelos otakus é o anime de ação e aventura Mashle: Magia e Músculos. Como o nome já diz, a animação promete trazer muitas cenas de feitiços e combates físicos. Mashle tem estreia marcada para o dia 7 de abril, sem horário definido, com capítulos dublados e legendados. De acordo com o mangaká Hajime Kōmoto, a adaptação para o anime será "completa", baseada nos 12 volumes já publicados do mangá. A produção está a cargo do estúdio A-1 Pictures.

O protagonista Mash Burnedead é um jovem que vive em um mundo onde todos os adolescentes já manifestam poderes mágicos. Inexplicavelmente, ele ainda não possui esse dom. Para não entrar em problemas com o restante da sociedade, o jovem ingressa em uma Escola de Magia para desenvolver suas habilidades. Mas nem tudo está perdido para Mash: usando de sua descomunal força física, o protagonista vai mostrar aos colegas o quanto é forte com seus músculos.

Golden Kamuy

Os episódios restantes da quarta temporada de Golden Kamuy chegam ao catálogo do Crunchyroll no dia 3 de abril, após uma pausa ocorrida em 2022 depois da morte de um integrante da equipe de produção. Com seis episódios lançados até o momento, serão incluídos mais sete, formando um total de 13 capítulos. A adaptação do mangá de Satoru Noda tem como chefe de direção Shizutaka Sugahara (Grimms Notes the Animation), com produção do estúdio Brain's Base.

Em algum momento da Era Meiji (1868 – 1912), o soldado Sugimoto perambula em busca de dinheiro. Sobrevivente da Guerra Russo-Japonesa (1904 - 1905), o combatente conhecido como "O Imortal" está em busca de um grande tesouro na região de Hokkaido. As pistas para a descoberta podem estar nas tatuagens de fugitivos da Prisão Abashiri, o que lhe instiga a fazer uma longa jornada pelo Japão. Golden Kamuy tem nota 8,1 no IMDb.

Uma Vizinha de Outro Mundo

Uma Vizinha do Outro Mundo é ideal para quem gosta de comédias românticas com enredos inusitados. Aqui, um jovem mangaká tem como vizinha e assistente uma garota vinda do espaço. O lançamento está marcado para o dia 8 de abril, com capítulos dublados e legendados. A obra original de Gido Amagakure teve a adptação feita pelo estúdio Asahi Production, com direção de Ryuichi Kimura.

O mangaká Ichiro Kuga tenta conciliar sua vida pessoal e profissional depois da morte do pai, que o deixou sozinho com os irmãos pequenos. Completamente atribulado, ele consegue a ajuda de Shiori Goshiki, uma linda jovem que mora perto de sua casa. Mas é durante uma conversa casual que Ichiro descobre que Shiori é, na verdade, uma princesa vinda de outro planeta, cujos costumes estranhos obrigam que os dois estejam casados.

Ranking of Kings: Baú do Tesouro da Coragem

Após uma primeira temporada aclamada pelo público e crítica, o anime Ranking of Kings ganha um especial no Crunchyroll com o subtítulo Baú do Tesouro da Coragem. O novo capítulo tem lançamento marcado para o dia 13 de abril. Este é o primeiro episódio especial do anime baseado no mangá de Sosuke Toka, cuja primeira temporada tem 25 episódios e está disponível no Crunchyroll.

No especial, o príncipe Bojji e seu companheiro, a sombra Kage, embarcam em mais uma aventura contra clãs assasinos e demais inimigos para mostrar ao reino onde Bojji vive que ele é capaz de ser um herói de grande valor. O especial é produzido pelo WIT Studio, com direção de Yosuke Hatta (Boogiepop and Others).

Tonikawa: Over the Moon for You

Outra comédia romântica para figurar na lista é Tonikawa: Over the Moon for You, com a segunda temporada marcada para o dia 7 de abril. A nova season foi anunciada ainda em fevereiro deste ano, no Dia de São Valentim. A primeira temporada tem 13 episódios e está disponível dublada e legendada no Crunchyroll.

Baseado no mangá de Kenjiro Hata, o anime narra a vida de casal dos jovens amantes Nasa e Tsukasa. No melhor estilo "garoto encontra garota", Nasa se apaixona por Tsukasa, mas a garota só decide sair com ele se os dois se casarem. Sem pensar, os dois decidem viver juntos como marido e mulher, mas as dificuldades na nova vida de matrimônio rendem situações engraçadas entre os dois. Tonikawa: Over the Moon for You tem nota 7,8 no IMDb.

