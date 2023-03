Os jogos de luta são vistos como um gênero complicado de aprender desde o auge da era dos fliperamas. Essa percepção, no entanto, pode fazer com que novos entusiastas acabem desistindo de dar seus primeiros passos com o gênero, o que pode impedir que eles descubram uma possível nova paixão. Com títulos como Street Fighter 6 , Mortal Kombat 12, Tekken 8 e Project L no horizonte, os jogos de luta estão prestes a entrar no que pode ser seu momento mais próspero em décadas — e com isso, na melhor chance para aprender seus fundamentos.

Com isso em mente, o TechTudo listou 10 dicas para mandar bem em jogos de luta. É interessante notar que muitos dos ensinamentos a seguir valem não apenas para iniciantes, mas também para jogadores intermediários que podem estar com dificuldades em ligas um pouco mais avançadas. Confira nas linhas a seguir:

2 de 11 O lançamento de Street Fighter 6 em junho é uma ótima oportunidade para aprender jogos de luta; veja dicas — Foto: Divulgação/Capcom O lançamento de Street Fighter 6 em junho é uma ótima oportunidade para aprender jogos de luta; veja dicas — Foto: Divulgação/Capcom

👉 MultiVersus: quais são os requisitos mínimos para download? Veja no Fórum TechTudo

1. Experimente diferentes personagens e entenda suas mecânicas

Os jogos de luta têm personagens de diferentes arquétipos e que costumam ser replicados em vários lançamentos. Por exemplo: existem aqueles especializados em pressionar à curta distância; os zoners, que controlam espaço de longe, aqueles focados em técnicas que confundem a defesa do adversário; os lutadores de agarramento, entre outros. Embora seja inviável aprender todos, vale experimentar diferentes personagens e entender suas mecânicas — ainda que de forma superficial.

Dessa forma, você terá mais conhecimento quando se deparar com esse lutador nas partidas ranqueadas e pode pensar com mais facilidade em possíveis soluções para suas jogadas. Afinal de contas, jogos de luta são um aprendizado constante. Dessa forma, pode até ser que você encontre um possível novo personagem principal.

3 de 11 Zangief, Lily e Cammy são os lutadores que fecham o elenco inicial de Street Fighter 6 — Foto: Divulgação/Capcom Zangief, Lily e Cammy são os lutadores que fecham o elenco inicial de Street Fighter 6 — Foto: Divulgação/Capcom

2. Entenda os controles, não apenas aperte aleatoriamente

É natural que as pessoas sem muita familiaridade com jogos de luta apertem vários botões ao mesmo tempo para ver o que acontece. No entanto, a parte mais divertida é executar suas próprias jogadas com calma — além de ser mais eficaz. É importante se debruçar sobre a lista de comandos para entender as mecânicas básicas do jogo e o que cada botão faz.

É interessante pensar que os jogos de luta são como os de ritmo. Por mais que algo pareça difícil de executar à primeira vista, basta repetir algumas vezes para começar a entrar na memória muscular. Depois disso, os controles ficarão muito mais naturais e você terá mais discernimento para fazer o que deseja.

4 de 11 Uma vez que o jogador entende seus controles, é mais fácil de abrir a guarda do adversário em um jogo de luta — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Uma vez que o jogador entende seus controles, é mais fácil de abrir a guarda do adversário em um jogo de luta — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

3. Defina um lutador principal, ou um set de lutadores, e estude-os

Definir um lutador principal é uma das dicas mais valiosas para aprender jogos de luta. Isso porque o jogador usará o seu tempo para aprender e otimizar um único personagem com quem tenha criado um vínculo.

Caso haja dificuldades em escolher alguém, qualquer característica pode ser levada em consideração: nome, aparência, história, kit de habilidades, entre outras. É importante que exista uma identificação, por menor que seja. Afinal de contas, é um personagem que estará contigo por bastante tempo.

5 de 11 Vários critérios podem ser levados em consideração para o jogador escolher seu personagem principal, não apenas gameplay — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios Vários critérios podem ser levados em consideração para o jogador escolher seu personagem principal, não apenas gameplay — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

4. Se movimente e bloqueie, não só ataque

Mais importante do que atacar em jogos de luta é saber se movimentar e bloquear. A movimentação garante presença de tela, e um bom posicionamento pode induzir um adversário ao erro com facilidade — como apertar botões ao vento, por exemplo. É importante, também, evitar pular com frequência para deixar o seu jogo ainda mais imprevisível.

Já no caso do bloqueio, vale uma analogia. Assim como os jogos de luta lembram os de ritmo na questão da memória muscular e timing, eles também lembram os RPGs de turno. Existem golpes que, quando defendidos, deixam o adversário em vantagem ou desvantagem. Ou seja, você pode se recuperar antes ou depois do outro jogador. Reconhecer esses momentos é fundamental para entender quando é sua vez de apertar botão ou não, garantindo punições durante as partidas.

6 de 11 Uma boa movimentação em jogos de luta pode garantir punições e boa vantagem — Foto: Divulgação/Bandai Namco Uma boa movimentação em jogos de luta pode garantir punições e boa vantagem — Foto: Divulgação/Bandai Namco

5. Descubra seus botões antiaéreos

Os iniciantes em jogos de luta podem se frustrar bastante ao aceitar pulos dos seus adversários. Para contornar isso, uma das primeiras coisas que é preciso descobrir é quais são os botões antiaéreos do seu personagem. Em jogos de luta 2D, eles costumam ser golpes fortes agachados, como ganchos. Existem ainda especiais que servem de antiaéreos, como o famoso Shoryuken de Street Fighter — que é ainda mais seguro por ser um golpe invulnerável.

Aprender a dar antiaéreos é um verdadeiro divisor de águas nos jogos de luta. Caso você esteja com dificuldades em avançar nas ranqueadas, vale se aprofundar nesse fundamento. Afinal de contas, muitos jogadores em ligas mais baixas têm apenas o pulo como principal ferramenta de entrada para causar dano.

7 de 11 Aplicar antiaéreos é fundamental para ter controle sobre a partida em jogos de luta — Foto: Divulgação/Cygames Aplicar antiaéreos é fundamental para ter controle sobre a partida em jogos de luta — Foto: Divulgação/Cygames

6. Pratique online e offline para melhorar sua gameplay

Embora a sala de treino ajude, nosso verdadeiro desenvolvimento em jogos de luta se dá na prática. Por isso, é indispensável buscar partidas contra outros jogadores, seja no modo online, que é bastante facilitado hoje em dia com o suporte a tecnologias como rollback e crossplay, ou até mesmo offline, com algum companheiro de treinamento ou evento presencial de comunidade.

Existem muitas pessoas que optam por jogar contra a CPU, mas isso não é efetivo para mandar bem em jogos de luta. Afinal de contas, a máquina apenas lê os inputs do jogador e não toma decisões que aconteceriam em uma partida de verdade.

8 de 11 Apenas a sala de treino não faz milagres: é preciso jogar contra pessoas de verdade para melhorar nos fighting games — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Apenas a sala de treino não faz milagres: é preciso jogar contra pessoas de verdade para melhorar nos fighting games — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

7. Assista aos replays das próprias lutas

Quando estamos jogando uma partida, é natural tomar decisões equivocadas no calor do momento. Por isso, não enxergamos com facilidade como estamos nos expondo ao adversário. Já quando estamos na condição de espectador, é muito mais fácil entender o que está acontecendo na partida e encontrar o motivo de uma derrota.

Pensando nisso, criar o hábito de assistir aos próprios replays, especialmente aqueles em que perdemos, é uma excelente forma de melhorar em jogos de luta. Pode não ser muito agradável assistir à própria derrota, mas é preciso engolir o orgulho e entender que toda partida é um aprendizado.

9 de 11 Assistir às próprias lutas é uma forma eficaz de descobrir erros e melhorar em jogos de luta — Foto: Divulgação/Capcom Assistir às próprias lutas é uma forma eficaz de descobrir erros e melhorar em jogos de luta — Foto: Divulgação/Capcom

8. Assista ao competitivo para descobrir estratégias

Uma das culturas mais interessantes do público dos jogos de luta é o compartilhamento de técnicas e estratégias. Sempre que um jogo novo chega ao mercado, há um esforço conjunto para aprender. Por isso, é comum encontrar muitos materiais e guias de personagens nas redes sociais, em especial Twitter e YouTube.

É claro que as competições também não ficam de fora quando o assunto é descobrir estratégias. Vale sempre procurar pelos jogadores referência no seu personagem principal para descobrir novos combos e até mesmo respostas para algumas situações específicas, como, por exemplo, enfrentar um personagem contra o qual tenha dificuldade.

10 de 11 Kawano venceu iDom na grande final e ficou com o título da EVO 2022 de Street Fighter V — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports Kawano venceu iDom na grande final e ficou com o título da EVO 2022 de Street Fighter V — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports

9. Memorize jogadas e combos

O aprendizado de combos pode ser uma etapa complicada para iniciantes em jogos de luta, mas existem métodos eficazes para memorizá-los. Algumas pessoas têm mais facilidade assistindo partidas para depois reproduzir os combos, enquanto outras conseguem descobrir quais ataques se conectam por conta própria.

Independente de qual seja mais fácil, é interessante dividir um combo em etapas, praticando suas pequenas seções e juntando tudo no fim. Isso é especialmente útil para combos mais complexos, com um tempo de execução muito curto. É importante repetir a sequência pelo menos dez vezes, nos dois lados da tela, para que tudo vire memória muscular. Se errar, basta recomeçar a contagem e continuar.

Existem ainda aquelas jogadas ensaiadas, que podem colocar o adversário em situações de adivinhação — sem saber se virá um botão ou um agarramento. Nesses casos, o aprendizado se dá da mesma forma, mas é importante levar em consideração as opções do adversário e tomar notas mentais de como ele costuma agir nessa condição — como se fosse um jogo de Pedra, Papel e Tesoura.

11 de 11 O aprendizado de combos em jogos de luta leva em conta a memória muscular, então a chave é a repetição — Foto: Divulgação/Cygames O aprendizado de combos em jogos de luta leva em conta a memória muscular, então a chave é a repetição — Foto: Divulgação/Cygames

10. Fique atento ao timing de suas ações

Ainda no sentido de tomar notas mentais, os jogos de luta giram muito em torno do "sentimento" da partida. O timing das ações é fundamental para conseguir vantagem. Em outras palavras, se você sentir que o adversário vai disparar um hadouken, vale apostar em um pulo para garantir punição, por exemplo. É importante sempre prestar atenção nas decisões ofensivas e defensivas do outro jogador e usar isso a seu favor.

Isso também vale se você prender um adversário no canto da tela, que é a região mais assustadora em um jogo de luta 2D. Em vez de continuar uma ofensiva desenfreada, vale se posicionar de forma a garantir o canto da tela e controlar espaço com antiaéreos ou botões de médio alcance. Afinal de contas, as chances de o adversário tentar escapar com um pulo são altíssimas.