10 filmes que você não sabia que eram baseados em fatos reais

Filmes baseados em fatos reais geram ainda mais curiosidade no público. Porém, nem todas as produções com essa premissa trazem o aviso de que são inspiradas em casos verídicos. Em algumas, a associação é óbvia, por exemplo, quando baseados em fatos históricos. Mas quando são embasado em alguma reportagem ou biografia, até mesmo em um livro de memórias, como é o caso de Garota, Interrompida (1999), fica mais difícil saber se a história ‒ ou parte dela ‒ realmente aconteceu sem algum tipo de informação preliminar.

Foi pensando nisso que o TechTudo preparou uma seleção de 10 filmes que você provavelmente não sabia que são baseados em fatos reais e estão disponíveis em diversas plataformas de streaming. Confira, também, informações sobre o enredo e onde assistir cada um deles.

1. As Golpistas (2019)

Estrelado por Jennifer Lopez e Constance Wu, o filme As Golpistas é baseado no artigo “The Hustlers at Scores”, da jornalista Jessica Pressler, publicado na New York Magazine em 2016. O artigo fala sobre uma gangue de stripers famosa por dopar homens em bares e restaurantes, geralmente executivos, e aplicar golpes em seus cartões de crédito. A história se passa em Wall Street, em meio à crise de 2008 e à escassez de clientes, que antes lotaram as casas de strip da região. A jornalista Jessica Pressler é interpretada pela atriz Julia Stiles.

A diretora Lorene Scafaria destaca a união feminina e os laços de amizade capazes de se formar nas mais adversas situações. Apesar de sua nota não tão alta no site especializado IMDb (6,3), o longa levou 24 prêmios das 81 indicações que recebeu desde o seu lançamento, dentre eles o de Melhor Atriz para Jennifer Lopez. O filme está disponível nas plataformas HBO Max e Amazon Prime Video, além de poder ser alugado no YouTube e no Google Play Filmes.

2. Argo (2012)

A inacreditável história contada pelo ator e diretor Ben Affleck é digna dos enredos exagerados de Hollywood, mas pode acreditar: Argo também é baseado em fatos reais. O filme conta a história do agente da CIA Mark Lijek, que resgatou seis diplomatas americanos no Teerã. A solução encontrada pelo agente da CIA foi inventar um filme fictício e resgatar os reféns no decorrer de violentas manifestações que ocorriam nas ruas do Irã.

Apesar de intercalar realidade com ficção, a ideia central do filme de fato aconteceu. Uma falsa equipe de filmagem montada pela CIA foi ao Teerã com o intuito de resgatar e amparar os reféns americanos até o aeroporto, onde seriam guiados para a liberdade. O filme foi um sucesso de crítica desde o seu lançamento, em 2012, e ganhou três Oscars, dentre diversos outros prêmios e indicações. Atualmente, pode ser encontrado no streaming Amazon Prime Video ou para alugar no Google Play Filmes.

3. Dallas Buyers Club (2014)

Baseado na luta real do eletricista Ron Woodroof contra a AIDS, o preconceito e a indústria farmacêutica nos anos 80, Dallas Buyers Club ‒ ou Clube de Compras Dallas ‒ se destaca pelas fenomenais interpretações de Matthew McConaughey, no papel principal, e Jared Leto, como a travesti Rayon, que acaba virando sua sócia. O filme narra a árdua luta dos pacientes da AIDS para conseguirem tratamento médico adequado, sem terem que ser cobaias de experimentos, e se esquivarem do preconceito generalizado que assolava a sociedade na época.

Ron segue para o México em busca de medicamentos eficazes, porém ilegais nos Estados Unidos. Ele junta o seu talento de golpista com a necessidade que a situação exige, decide pelo contrabando das drogas e funda o Clube de Compras Dallas. McConaughey chegou a emagrecer 22 quilos para o papel de Ron, que foi reconhecido como um dos mais brilhantes de sua carreira. O longa ganhou três merecidos Oscars, 84 prêmios e quase 90 indicações em premiações. O filme está disponível na plataforma Amazon Prime Video e para aluguel no YouTube e no Google Play Filmes.

4. Na Natureza Selvagem (2007)

Ao contrário do que muita gente deseja, a vida de Christopher McCandless era fácil demais para ele. O pai oferecia tudo o que o dinheiro poderia comprar, mas ele queria mais. Queria se descobrir, conhecer a si mesmo e o mundo. Assim que terminou a faculdade, abriu mão de tudo e de todos para sair pelo mundo em direção ao Alasca para viver no meio da natureza. Parece mesmo coisa de filme, mas Christopher não só existiu como boa parte da história contada no longa é verdade.

Com pitadas de romantização na excêntrica aventura de McCandless, Na Natureza Selvagem retrata com leveza e respeito a vida e morte de seu protagonista da vida real. Conceituado nos sites especialistas com nota 8,1 no IMDb e 83% e 89%, respectivamente, de aprovação dos críticos e público do Rotten Tomatoes, essa é uma biografia que pode ser assistida no Amazon Prime Video e alugada no YouTube e no Google Play Filmes.

5. Garota, Interrompida (1999)

Seguindo a linha de biografias, Garota, Interrompida é baseado no livro de memórias de Susanna Kaysen, quando foi internada em um hospital psiquiátrico aos 18 anos, após sofrer uma overdose de álcool e aspirina. Lá ela se depara com diversas mulheres, cada uma lidando com seus transtornos psicológicos, doenças e diagnósticos de saúde mental.

Susanna, que nunca se encaixou em lugar nenhum do mundo, encontra ali, inesperadamente, apoio e compreensão. Winona Ryder se destaca no papel de Susanna, mas quem brilha mesmo é Angelina Jolie, no intenso papel da sociopata Lisa Rowe, que rendeu um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. O filme está disponível na plataforma Netflix e para aluguel no Amazon Prime Video.

6. Diário de Uma Paixão (2004)

Uma jovem rica, um jovem pobre, uma paixão avassaladora. Diferenças sociais e uma guerra os separam. Parece 100% enredo de filme, mas tem um fundo de verdade. No romance estrelado por Rachel McAdams e Ryan Gosling, baseado no livro homônimo de Nicholas Sparks, o enredo é realmente ficção, mas os personagens Allie e Noah são inspirados nos avós da ex-esposa do próprio Sparks.

O autor ficou encantado quando conheceu o casal de idosos, que se mostrou apaixonado mesmo após 60 anos de casados! Nicholas, então, levou todo esse amor para seus personagens. Diário de Uma Paixão não é um sucesso entre os críticos (53% de aprovação no tomatômetro do site Rotten Tomatoes), mas é um clássico entre os dramas românticos e pode ser encontrado nos streamings HBO Max e Amazon Prime Video, e pode ser alugado no YouTube e no Google Play FIlmes.

7. Chicago (2002)

O filme Chicago (2002), estrelado por Catherine Zeta-Jones e Renée Zellweger, é baseado no famoso musical da Broadway de mesmo nome, que por sua vez é baseado em outra peça também intitulada Chicago. Essa, sim, inspirada na história real de duas mulheres acusadas de assassinato ‒ e, posteriormente, absolvidas ‒ tentando ganhar fama na cidade na década de 20.

No filme, Roxie e Velma são rivais e disputam espaço por fama e publicidade, em meio a acusações de assassinato, traições e muitas coreografias. Velma (Catherine Zeta-Jones) mata seu marido traidor. Já Roxie (Renée Zellweger) assassina seu namorado. Billy Finn (Richard Gere), um advogado astucioso, pega o caso das duas e os transforma em um grande circo midiático. Chicago, ganhador de seis Oscars, está disponível apenas para aluguel nas plataformas Amazon Prime Video, YouTube e Google Play Filmes.

8. O Terminal (2004)

Para algumas pessoas, esperar por algumas horas em um aeroporto ou perder um voo é um transtorno. Imagine ficar preso em um por quinze anos! Essa é a história real do refugiado iraniano Merhan Nasseri, que foi representado como Viktor Navorski por Tom Hanks em O Terminal. As histórias são um pouco diferentes, mas a essência é a mesma: um refugiado com problemas documentais e legais, que se vê de mãos atadas sem ter para onde ir e se instala ali mesmo, no aeroporto.

No filme, conseguimos acompanhar as angústias de Viktor em suas tentativas frustradas de resolver a situação, ao mesmo tempo em que torcemos para que ele fique por ali e viva o seu amor de aeroporto, já que se apaixonou por uma comissária de bordo. O Terminal está disponível para aluguel nas plataformas Amazon Prime Video, YouTube e Google Play Filmes.

9. Como Se Fosse a Primeira Vez (2004)

Talvez você já tenha assistido a esse filme até mais de uma vez, afinal, é um queridinho das tardes na TV, apesar de não ser bem avaliado nos sites especializados. Mas o que talvez você não saiba é que esse também é um filme baseado em uma história real. Drew Barrymore interpreta Lucy, que vive todos os dias da sua vida como se estivesse presa no tempo, já que tem perda de memória recente. As suas últimas lembranças são de um passado antes do acidente que sofreu e que fez com que ela desenvolvesse a condição. Parece ficção pura, mas essa é a história de Michelle Philpots, uma britânica que vive como se estivesse presa em 1994.

Assim como Lucy conta com a ajuda de Henry, interpretado por Adam Sandler, para lembrar dos últimos acontecimentos de sua vida, Michelle vive da mesma maneira, revisitando lembretes e fotos todos os dias. Para assistir (ou assistir novamente) a esse clássico, você precisa ser assinante do Paramount+, membro premium do Amazon Prime Video ou alugar no YouTube e no Google Play Filmes.

10. Para Sempre (2012)

Esse é mais um dos que parecem pura ficção, mas que são baseados em fatos reais. Em Para Sempre, Paige (Rachel McAdams) sofre um grave acidente de carro, fica em coma e só se lembra de uma parte da vida quando acorda, apagando memórias importantes. Uma delas é seu apaixonado marido Leo (Channing Tatum), que sofre duramente ao saber que foi esquecido.

O filme é inspirado na dramática história de Kim e Krickitt Carpenter, em que ele sofre com a perda de memória da sua esposa, que não se lembra dele e nem de ter casado há dois meses. Essa história de resiliência e superação, apesar de não ser adorada pela crítica nos sites especializados, pode ser encontrada no Amazon Prime Video e alugada no YouTube e no Google Play Filmes.

