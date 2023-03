10 melhores filmes dirigidos por mulheres para assistir online

O Dia Internacional da Mulher é celebrado nesta quarta-feira (8) e o universo do cinema não fica de fora dessa comemoração em prol dos direitos femininos. Muitas obras cinematográficas famosas e consagradas são frutos do trabalho de direção de grandes cineastas, como Gina Prince-Bythewood, Mia Hansen-Løve e Kelly Reichardt, por exemplo. Além disso, títulos como Bela Vingança, Nomadland, Maria Antonieta e Lady Bird são alguns bons exemplos de filmes que se consagraram entre o público e os críticos especializados de cinema.

Com tantas opções disponíveis online, o TechTudo selecionou dez filmes dirigidos por mulheres que integram diferentes gêneros. Os longas desta lista contam com boas avaliações em sites especializados, como o Rotten Tomatoes e IMDb, e estão disponíveis em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, MUBI, Telecine, Belas Artes À La Carte e Star+. Confira mais detalhes a seguir.

1. Bela Vingança (Telecine)

Lançado em 2021, este filme estrelado por Carey Mulligan (As Sufragistas), Bo Burnham (Oitava Série) e Alison Brie (Community) conta com roteiro e direção de Emerald Fennell, atriz que estreia no papel de diretora. A trama acompanha Cassie, que durante sua juventude era vista como uma garota com um futuro muito promissor. No entanto, as coisas mudam de rumo quando um evento misterioso e brutal afeta drasticamente o seu futuro. Anos depois, ela, ainda muito astuta, trabalha em uma cafeteria de dia, mas leva uma vida dupla à noite, isso tudo em busca de vingança e respostas com o objetivo de corrigir os erros do passado.

Com cinco indicações ao Oscar 2021, inclusive na categoria de Melhor Filme, Bela Vingança é aclamado pela crítica e tem altas performances em sites agregadores, como é o caso do IMDb, onde conta com nota 7.5. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Fennell tem um índice de aprovação de 90% pela crítica e uma pontuação de 87% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, a produção é "um thriller ousadamente provocativo e oportuno", além de ser "uma estreia auspiciosa para a diretora e roteirista Emerald Fennell - e um destaque na carreira de Carey Mulligan."

2. Nomadland (Star+)

Vencedor do Oscar 2021 na categoria de Melhor Filme, este longa levou a diretora chinesa Chloé Zhao ao estrelato de Hollywood. Protagonizado por Frances McDormand (Três Anúncios Para Um Crime), David Strathairn (Um Lugar Bem Longe Daqui) e Peter Spears (Me Chame Pelo Seu Nome), a trama segue Fern, uma mulher de meia idade que, após o colapso econômico de uma cidade empresarial na zona rural de Nevada, embarca em uma viagem pelo oeste americano em sua van, vivendo, assim, como uma nômade moderna.

Aclamado pela crítica, Nomadland tem notas altas em relação à recepção pelo público e imprensa. No IMDb, sua avaliação é 7.3. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Zhao tem um índice de aprovação de 93% com base em 429 reviews da crítica e uma pontuação de 82% referente à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "Nomadland captura lindamente a inquietação deixada na esteira da Grande Recessão" sendo "um estudo de caráter poético sobre os esquecidos e oprimidos".

3. Lady Bird (Prime Video)

Estrelado por Saoirse Ronan (Adoráveis Mulheres), Beanie Feldstein (Booksmart) e Timothée Chalamet (Duna), a direção da obra cinematográfica ficou nas mãos de Greta Gerwig, cineasta conhecida por seu trabalho em Frances Ha, de 2012. Com produção da A24, a história do longa se passa em 2002 e acompanha a jovem de 17 anos Christine McPherson, que está no último ano de um colégio católico.

O que ela mais deseja é fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, e também de sua mãe, que não concorda nem um pouco com a ideia. Assim, a protagonista de personalidade forte, conhecida como Lady Bird, vê sua vida dividida entre as obrigações estudantis, o primeiro namoro e a difícil passagem da adolescência para a vida adulta em busca de um sonho.

Vencedor do Globo de Ouro 2018 nas categorias de Melhor filme e Melhor Atriz de Comédia/Musical, o trabalho de Gerwig é aclamado pela crítica especializada, e prova disso é a performance do projeto no site agregador IMDb, que possui nota 7.4 com base em 299 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o filme tem um dos maiores índices de aprovação da crítica do site, 99%. Segundo o consenso da plataforma, "Lady Bird oferece novos insights sobre a turbulência da adolescência - e revela a escritora e diretora Greta Gerwig como um talento cinematográfico totalmente formado".

4. A Mulher Rei (Claro TV+)

Dirigido por Gina Prince-Bythewood (A Vida Secreta das Abelhas), o filme tem Viola Davis (Histórias Cruzadas) como a protagonista Nanisca, que treina outras mulheres para protegerem o Reino do Daomé, um dos lugares mais poderosos da África entre 1800. O exército de guerreiras é preparado para defender suas terras e estilo de vida de um inimigo que quer destrui-las. Também estão no elenco Thuso Mbedu, que interpreta Nawi, e Lashana Lynch, no papel de Izogie.

O longa de 2022 teve uma ótima recepção pela crítica especializada e público no Rotten Tomatoes. No site, 94% da crítica aprova o longa e o público conseguiu superar este número com 99%. O consenso da audiência no site aponta que "com um elenco fantástico e uma história cheia de ação que também consegue ser significativa, The Woman King reina". No IMDb, o filme alcaçou nota 6,8 com 54 mil avaliações.

5. First Cow (Prime Video/Mubi)

Dirigido por Kelly Reichardt, esse filme de época e faroeste é estrelado por John Magaro (Operação Overlord) e Orion Lee (Red: Crescer É uma Fera) nos Estados Unidos de 1820, época da Marcha para o Oeste. Em um cenário repleto de perigos em territórios pouco explorados do país, um cozinheiro habilidoso viaja e se junta a um grupo de caçadores de peles. Mas ao conhecer um imigrante chinês, que também procura sua fortuna, os dois criam uma conexão de amizade verdadeira um com outro.

Baseado no romance The Half Life, de Jonathan Raymond, o longa de drama é aclamado pela crítica especializada. No site agregador IMDb, o projeto cinematográfico tem nota 7.1, com base em 20 mil considerações. No Rotten Tomatoes, o filme tem um índice de aprovação de 96%. De acordo com o consenso do site, "First Cow encontra a diretora Kelly Reichardt revisitando territórios e temas que serão familiares aos fãs de seu trabalho anterior – com resultados tipicamente recompensadores".

6. Shiva Baby (Mubi)

Dirigido por Emma Seligman e disponível na Amazon Prime Video e MUBI, Shiva Baby é estrelado por Rachel Sennott (Morte Morte Morte), Molly Gordon (Certas Pessoas), Dianna Agron (Glee) e Danny Deferrari (Uma Semana a Três). O filme possui altas avaliações, por exemplo, a crítica do Rotten Tomatoes deu 96% de aprovação ao longa e, no IMDb, a média das notas ficou em 7.1 de 10.

Sobre a trama, apesar da premissa do filme ser comédia, muito romance ronda a história da universitária Danielle. Isso porque a jovem se encontra em apuros constrangedores quando comparece com sua família a uma shivá, um período de luto no judaísmo no qual a comunidade judaica vai até a casa da pessoa enlutada confortá-la. Contudo, o que Danielle não esperava seria encontrar sua ex-namorada e seu sugar daddy secreto com a família no mesmo lugar.

7. A Ilha de Bergman (MUBI)

Considerado um cult do cinema moderno, esse drama romântico foi escrito e dirigido pela cineasta francesa Mia Hansen-Løve e é estrelado por Vicky Krieps (Corsage), Tim Roth (Cães de Aluguel), Mia Wasikowska (Alice no País das Maravilhas) e Anders Danielsen Lie (A Pior Pessoa do Mundo). A produção cinematográfica é uma homenagem ao famoso diretor de cinema sueco Ingmar Bergman e acompanha a história de um casal de cineastas que viaja para a ilha sueca de Fårö, onde o famoso diretor viveu e filmou grande parte de seus trabalhos.

Lançado no Brasil pela distribuidora independente Pandora Filmes, a obra cinematográfica teve sua estreia mundial no Festival de Cannes de 2021. Popular no circuito de longas de arte, A Ilha de Bergman possui boa recepção em sites agregadores, como é o caso do IMDb, onde o projeto tem nota 6.7. Já no Rotten Tomatoes, o longa-metragem tem 83% de aprovação com base em 161 reviews da crítica.

8. Maria Antonieta (Netflix)

Este drama de ficção histórica-biográfico é baseado no livro Marie Antoinette: The Journey, de Antonia Fraser, além de ser fruto da direção da conhecida cineasta Sofia Coppola. No time de atuação do projeto, destacam-se nos papéis principais Kirsten Dunst (Ataque dos Cães), Jason Schwartzman (O Grande Hotel Budapeste) e Rose Byrne (X-Men: Primeira Classe). A trama traz em uma nova versão a história da rainha consorte Maria Antonieta até o início da Revolução Francesa, com a queda de Versalhes.

Exibido em 2006 no Festival de Cannes, o filme tem uma recepção polarizada entre o público e crítica especializada devido às imprecisões históricas. No IMDb, por exemplo, o longa-metragem tem nota 6.5, levando em consideração a avaliação de 114 mil usuários. Por outro lado, no Rotten Tomatoes o trabalho de Coppola tem um índice de aprovação de apenas 57% da crítica.

9. Actual People (MUBI)

Recém-lançado na MUBI, a produção de baixo orçamento é um retrato fiel das ansiedades da juventude e toda a bagagem que a acompanha. Escrito, dirigido e protagonizado por Kit Zauhar (This Closeness), o filme ainda conta em seu elenco com nomes como Isabelle Barbier (A Festa do Crush), Henry Fulton Winship ( The Terrestrials) e Mae Claire (The Thursday Night Club).

A trama acompanha Riley, uma jovem estudante que na sua última semana de aula na faculdade acaba percebendo que está totalmente sem rumo. Assim, em uma jornada cheia de desafios e ansiedades no amor, na vida e na família, a protagonista tenta a todo custo ganhar o afeto de um garoto da Filadélfia, sua cidade natal.

Premiado no Festival de Filme Internacional de Locarno, Actual People tem boas avaliações. No agregador IMDb, por exemplo, 361 pessoas avaliaram o projeto cinematográfico com nota 6.2, enquanto o Rotten Tomatoes o trabalho de Zauhar tem um índice de aprovação de 90% da crítica.

10. Deus é Mulher e Seu Nome é Petúnia (Belas Artes À La Carte)

Popular no circuito de filmes cult, a produção de 2019 conta com direção da cineasta macedônica Teona Strugar Mitevska e é estrelado pela novata Zorica Nusheva, Labina Mitevska (O Homem Mais Feliz do Mundo) e Petar Mirčevski (Willow). A história se passa na pequena vila de Stip (Macedônia), onde Petúnia, uma mulher de 31 anos, solteira e desempregada, interrompe uma competição religiosa tradicionalmente exclusiva para homens e ganha. No entanto, a população local não aceita a vitória da jovem e passa a persegui-la.

Premiado no Festival de Berlim e distribuído aqui no Brasil pela Pandora Filmes, o longa-metragem tem uma alta performance tanto pela crítica quanto pelos sites agregadores. No IMDb, a produção cinematográfica traz nota 6.8 com base em 2,4 mil consideração. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Mitevska tem um índice de aprovação de 82% levando em consideração 33 reviews. Por fim, segundo o consenso do site, "Deus Existe e Seu Nome É Petúnia aborda temas sérios de um ângulo satírico, com resultados amplamente louváveis".