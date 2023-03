10 séries de sucesso da Netflix consagradas entre o público e a crítica

As séries originais da Netflix têm ganhado um espaço cada vez mais significativo na cultura popular recente. Isso porque grande parte dos lançamentos da plataforma rapidamente se tornam fenômenos de audiência e recebem avaliações positivas do público e da crítica. Em 2022, a estreia de Sandman, Wandinha , Dahmer: O Canibal Americano e a chegada da quarta temporada de Stranger Things tornaram evidente a popularidade do streaming entre os fãs.

Por isso, o TechTudo traz as 10 séries que se tornaram consagradas pelo público e crítica e estão disponíveis na Netflix. A lista foi elaborada a partir dos rankings publicados pelos principais portais estrangeiros sobre o setor audiovisual. Foram levados em conta a disponibilidade na versão brasileira da plataforma, a menção simultânea em mais de um levantamento e a popularidade das séries. Confira, a seguir, o enredo, o elenco e a repercussão dos títulos nos principais agregadores de nota da internet.

La Casa de Papel foi um fenômeno de audiência no Brasil

Dark

A produção alemã estreou em 2017 e conta com três temporadas. A trama gira em torno de uma pequena cidade chamada Winden, onde o desaparecimento inexplicável de um menino revela segredos sombrios e misteriosos que envolvem os moradores e suas famílias. A série aborda temas como viagem no tempo, paradoxos, multiversos e determinismo, com um roteiro intrincado e cheio de reviravoltas que desafiam o espectador a tentar desvendar o mistério junto com os personagens.

O elenco de Dark é composto por atores alemães, como Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel, entre outros. À frente da criação e direção da série estão Baran bo Odar e Jantje Friese, que também dirigiram o recente lançamento da Netflix, 1899. O público do IMDb atribuiu a Dark a nota 8,7, enquanto 95% dos críticos do Rotten Tomatoes e 94% da audiência aprovaram o original alemão. Acompanhando o sucesso nos dois agregadores, no Metacritic a produção marcou o score 72, por parte dos veículos de imprensa, e 8.9, pelas opiniões dos usuários.

Dark mistura suspense e ficção científica em uma trama complexa sobre viagem no tempo

Stranger Things

Lançada em 2016, Stranger Things não apenas se tornou o carro chefe da plataforma, como um fenômeno cultural, de audiência e de consumo. A quarta temporada chegou ao streaming em maio de 2022 e logo se tornou o título mais assistido do ano, com bilhões de horas de reprodução, somados os dois volumes. O original já foi prestigiado com 65 prêmios e 175 indicações em importantes festivais do setor audiovisual, como o Emmy, o Globo de Ouro e o Bafta. Contudo, a posição de série em língua inglesa mais assistida na Netflix foi ultrapassada por Wandinha.

Na trama, ambientada nos anos 1980, um grupo de crianças moradoras da pequena cidade de Hawkins descobre uma dimensão paralela que ameaça a vida comum. A união e a amizade entre o grupo, no entanto, é o ponto de maior força para enfrentar as monstruosidades originadas neste Mundo Invertido. Como protagonistas, o elenco conta com Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo e Sadie Sink. A série foi criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, showrunners do seriado.

A quarta temporada de Stranger Things 4 conta com embates épicos contra o Novo Vilão

De modo geral, a nota 8.7 foi atribuída a Stranger Things no agregador IMDb. Por sua vez, no Metacritic as médias dos especialistas e dos espectadores alcançaram os scores 74 e 8.5, respectivamente. Já o tomatômetro atingiu os 92% de aprovação de críticos e 90% do público.

Wandinha

A série chegou à Netflix em novembro de 2022 e em seu primeiro mês de estreia substituiu Stranger Things na posição de título em língua inglesa mais assistido da plataforma. O foco desta nova versão é a protagonista interpretada por Jenna Ortega (de Pânico V), que começa seus estudos no Colégio Nunca Mais, uma instituição escolar para jovens paranormais. No entanto, assassinatos brutais causados em série trazem à tona segredos antigos da família Addams e comprometem Wandinha com seus novos colegas, com a diretora da escola e com seus próprios familiares.

Além de Ortega, Christina Ricci (de A Família Addams), Catherine Zeta-Jones (de A Máscara do Zorro), Gwendoline Christie (de Game of Thrones) e Luis Guzmán (de Narcos) são destaques do elenco. Wandinha atingiu notas mistas no portal agregador Rotten Tomatoes, com um índice de aprovação maior do público, com 86% de análises positivas, do que por parte das opiniões técnicas, com 71%.

Wandinha desbancou Stranger Things entre as séries em inglês mais assistidas da plataforma

Não diferentemente, as avaliações do Metacritic para a série também foram moderadas, com a pontuação média de 66 para os críticos e 7.1, para a audiência. Contudo, os usuários do IMDb demonstraram maior predileção ao programa e lhe atribuíram a nota 8.1, com quatro estrelas exibidas no site.

Sweeth Tooth

A adaptação de uma série de quadrinhos de mesmo nome, criada por Jim Mickle e Jeff Lemire, chegou ao catálogo em 2021. Na história, um menino cervo cruza os Estados Unidos em busca de sua mãe. Durante sua jornada, ele conta com a companhia e a proteção de um amargurado atleta e a líder de uma resistência formada por crianças. No entanto, sua ingenuidade o coloca em constante perigo, já que há uma perseguição em massa contra crianças híbridas, consideradas a causa principal do cenário pandêmico que assolou a humanidade. Como protagonistas do programa, Christian Convery e Nonso Anozie dão vida a Gus e Tommy, o Grandalhão, respectivamente.

A trajetória do menino cervo pelos Estados Unidos entrou para o top 10 de séries mais assistidas em língua inglesa em 36 países, na semana de seu lançamento. A produção agradou público e crítica, com avaliações positivas nos agregadores disponíveis na internet. No IMDb, a série alcançou a nota 7.8 e recebeu 97% de aprovação dos críticos do Rotten Tomatoes, além de ter agradado 87% dos usuários. Quanto ao portal Metacritic, Sweet Tooth marcou o score 78, na média das análises técnicas, e 7.1, considerando as notas dadas pelo público geral.

Owen, Convery e Anozie compõem o núcleo principal de Sweet Tooth

O Gambito da Rainha

Com estreia em 2020, O Gambito da Rainha se tornou uma das maiores audiências da história da Netflix. A trama se passa nos anos 60 e acompanha a história de Beth Harmon (Anya Taylor Joy, de O Menu), uma jovem órfã que descobre seu talento para o xadrez e se torna uma jogadora excepcional. Ao mesmo tempo em que se torna uma competidora de sucesso, Beth lida com seus próprios demônios internos, como o vício em drogas e o trauma de ter perdido a mãe em um acidente de carro. Além de Taylor Joy, o elenco conta com os talentos de Thomas Brodie-Sangster (da saga Maze Runner) e Harry Melling (de O Pálido Olho Azul), sob a direção de Scott Frank.

O original da Netflix conquistou diversos prêmios, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Minissérie ou Filme para TV, e recebeu 18 indicações ao Emmy, vencendo em duas categorias: Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV, para Taylor-Joy, e Melhor Roteiro para Minissérie ou Filme para TV.

Anya Taylor Joy e Harry Melling interpretam rivais em O Gambito da Rainha

Não distante disso, as avaliações dos usuários nos sites agregadores também demonstram a receptividade dos espectadores. No IMDb, a produção recebeu a nota 8,6, enquanto no Rotten Tomatoes alcançou 93% tanto de aprovação do público quanto da crítica. Por sua vez, no Metacritic, a série alcançou a média 79 dos especialistas e 8,8 dos usuários.

Heartstopper

Este romance adolescente cativou o público e conquistou fãs por todo o mundo. Baseado nas HQs de Alice Oseman, a história se trata de dois adolescentes com personalidades opostas, Charlie e Nick, colegas de escola que caem na mesma turma. Enquanto um é popular e extrovertido, o outro é tímido e constantemente perseguido pelos valentões da escola.

De uma amizade improvável entre os dois rapazes, surge um romance que desafia preconceitos dos colegas e familiares. A trama se tornou popular ao utilizar diversos elementos comuns das narrativas de romance e adolescente de forma a conferir representatividade à comunidade LGBTQIA+, com sensibilidade, delicadeza e leveza.

Joe Locke e Kit Connor interpretam os jovens Charlie e Nick em Heartstopper

O elenco de Heartstopper conta com Joe Locke no papel de Charlie e Kit Connor (de Rocketman) como Nick. Outro nome de destaque é Olivia Colman (de The Crown), que interpreta a mãe de Nick na série. A produção recebeu a nota 8.7 dos usuários do IMDb, ao passo que, no Rotten Tomatoes, conta com a aprovação total dos especialistas e 96% dos espectadores. No Metacritic, os scores da audiência e dos técnicos foram próximos, com 8.9 e 85, respectivamente.

Round 6

Squid Game, no original, é uma série sul-coreana de ação lançada na plataforma em 2021. Tamanho foi o sucesso e a aclamação que se tornou o título em língua estrangeira mais assistido da Netflix. Na história, um grupo com centenas de endividados deve duelar até a morte por um prêmio bilionário, participando de nada mais do que brincadeiras de roda infantis em versões brutais. O programa foi criado por Hwang Dong-hyuk, estrelando Lee Jung-jae e Jung Ho-yeon nos papéis de destaque, como Seon e Kang.

As avaliações do IMDb conferiram a Round 6 a média 8, enquanto no Tomatômetro da crítica e dos espectadores alcançou 95% e 84% de aprovação, respectivamente. Os reviews no Metacritic também demonstram o sucesso da série, com as médias 69 e 7.2 nos scores dos veículos de imprensa e da audiência.

Round-6 foi a maior estréia da história na Netflix

La Casa de Papel

Mais um fenômeno de audiência, a série espanhola La Casa de Papel segue um grupo de criminosos que planeja um assalto à Casa da Moeda. Disfarçados com máscaras de Salvador Dalí e com codinomes de cidades, o grupo tenta levar a cabo um plano elaborado que envolve reféns, negociações com a polícia e reviravoltas inesperadas. O elenco da série é composto por atores como Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Pedro Alonso, entre outros. A direção é de Jesús Colmenar e Álex Pina é o criador da série.

La Casa de Papel gerou grande impacto cultural desde sua primeira temporada e conquistou fãs no mundo inteiro. Suas avaliações nos sites agregadores não poderiam ser diferentes: no IMDb, o show atingiu a nota 8.2 e 6.8 no Metacritic, no score do público. No Rotten Tomatoes, conquistou 94% de aprovação da crítica e 80% da audiência.

Fenômeno criado na Espanha se tornou febre no Brasil. La Casa de Papel é um dos títulos estrangeiros mais assistidos da Netflix

Sandman

O original da Netflix é baseado nos quadrinhos de Neil Gaiman, sucesso entre os anos de 1989 e 1996. A história acompanha Morpheus, governante do Reino do Sonhar. A entidade perpétua é aprisionada por um grupo de ocultistas que planejavam capturar a Morte, mas, por engano, prendem o monarca e causam consequências graves no mundo humano. Após sua libertação, Sonho viaja por diferentes mundos, em busca da reconstrução de seu reino, e enfrenta ameaças que colocam em risco o equilíbrio do universo.

A série é protagonizada por Tom Sturridge (de Mary Shelley) e traz nomes como Gwendoline Christie (de Wandinha), Vivienne Acheampong (de Famalam) e Charles Dance (de Game of Thrones). À frente da direção está Allan Heinberg, reconhecido por seu trabalho no live-action de “Mulher Maravilha”. Sandman alcançou rápida popularidade e recebeu avaliações positivas do público e crítica, principalmente pelos recursos visuais empregados na produção.

Sandman foi renovado para uma segunda temporada

No IMDb, as aventuras de Morpheus conquistaram a nota 7.7, enquanto atingiu 87% de aprovação no tomatômetro e 80% por parte dos espectadores. No entanto, no Metacritic os usuários foram menos receptivos com a adaptação: marcou o score médio de 66 nas avaliações da crítica e 5.5 nas do público.

Missa da Meia Noite

A série lançada em 2021 foi dirigida por Mike Flanagan, conhecido por seu trabalho em outras produções de terror, como A Maldição da Residência Hill. A história se passa em uma pequena ilha pesqueira, onde a chegada de um novo padre desencadeia uma série de eventos sobrenaturais que abalam a fé e a moralidade dos habitantes locais. A narrativa aborda de forma complexa e profunda temáticas como fanatismo religioso, morte e redenção.

O elenco conta com Zach Gilford, Kate Siegel e Hamish Linklater nos papéis de destaque. Missa da Meia Noite recebeu avaliações positivas dos usuários do IMDb, alcançando 8,3 pontos no portal. Por sua vez, no Rotten Tomatoes, atingiu 87% de aprovação da crítica e 78% dos espectadores. No Metacritic, os scores dos especialistas e do público foram favoráveis ao original, com a pontuação média de 75 e 8.1, respectivamente.

Missa da Meia Noite foi o projeto de anos do diretor de Maldição da Residência Hill

