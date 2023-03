5 aplicativos que transformam áudio em texto grátis

Existem aplicativos que você fala e eles escrevem automaticamente, ou seja, que convertem o áudio em texto. Disponíveis para Android e iOS ( iPhone ), esses apps permitem que o usuário use áudios previamente baixados no telefone ou gravem sua própria voz para depois transformar o arquivo sonoro em texto, promovendo rapidez e acessibilidade para pessoas com deficiência. As funções presentes nas aplicações são baseadas em Inteligência Artificial (IA) para uma maior precisão, e o texto pode ser exportado em diversos formatos, como PDF, TXT ou DOCX.

Sabe aquele insight que você tem no meio do dia, mas não está com tempo para desenvolvê-lo? Ou aquele áudio do seu chefe, no grupo de mensagens do trabalho, solicitando novas demandas? O TechTudo lista cinco aplicativos que você fala e eles escrevem automaticamente para Android e iOS (iPhone) para te ajudar nesses momentos.

1 de 6 A função otimiza o tempo dos usuários e serve para anotações, reuniões e entrevistas — Foto: Deposit Photos/Eshana_blue A função otimiza o tempo dos usuários e serve para anotações, reuniões e entrevistas — Foto: Deposit Photos/Eshana_blue

Tem como agendar um post no TikTok? Veja no Fórum do TechTudo.

1. Transcriber

O Transcriber é um aplicativo criado para transcrever as anotações de voz e, na versão Pro, promete compatibilidade com vários idiomas e sotaques, além de fazer o reconhecimento de orador, sinalizando as diferentes vozes no texto. É possível, também, importar áudios ou vídeos já existentes no dispositivo.

O plano grátis oferece dez minutos de transcrição e, caso o usuário queira ou precise, existem quatro planos pagos: de 30 minutos de gravação, 2 horas, 5 horas e 45 horas. Quando concluído, o aplicativo permite que a pessoa faça a edição de texto, renomeando as falas, alterando a fonte, ajustando o tamanho do texto e corrigindo possíveis erros de ortografia. Ele está disponível na App Store para iOS (iPhone) e Google Play Store para celulares Android.

2 de 6 Para os usuários de Apple Watch, o aplicativo pode ser vinculado ao gadget — Foto: Reprodução/Clara Tavares Para os usuários de Apple Watch, o aplicativo pode ser vinculado ao gadget — Foto: Reprodução/Clara Tavares

2. Otter

Disponível apenas para Android, o Otter também recorre à IA (Inteligência Artificial) para criar os textos. O usuário precisa estar online para fazer as transcrições e pode ser usado junto de outros aplicativos, como o Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

Em caso de reuniões ou palestras ao vivo, ao final, o usuário poderá gerar uma nuvem de palavras-chave clicável, para otimizar a pesquisa. Além disso, nele é possível compartilhar as notas e convidar colaboradores para editá-las ou adicionar comentários.

A versão Pro permite a exportação em massa, para mais usuários, e mais velocidades de reprodução. Ele está disponível também para navegador, no site (https://otter.ai/). Infelizmente, a versão só comporta textos em inglês.

3 de 6 Além de ser necessário o login, o aplicativo mostra a quantidade de minutos de gravação que restam — Foto: Reprodução/Clara Tavares Além de ser necessário o login, o aplicativo mostra a quantidade de minutos de gravação que restam — Foto: Reprodução/Clara Tavares

3. iRecord

Também disponível apenas para Android, o iRecord é um aplicativo que você fala e ele escreve automaticamente. O app grava a voz de situações ao vivo, como entrevistas e reuniões, e as transforma em texto. A ferramenta suporta 71 idiomas: entre eles, o português.

A versão gratuita oferece 180 minutos de gravação gratuitos e podem ser compradas mais horas de gravação dentro do aplicativo. Assim como os outros, é possível compartilhar o documento em formatos Word e PDF.

4 de 6 O aplicativo dá exemplos de como ficará a nota depois de finalizada — Foto: Reprodução/Clara Tavares O aplicativo dá exemplos de como ficará a nota depois de finalizada — Foto: Reprodução/Clara Tavares

4. Transcrição áudio para texto

O aplicativo Transcrição áudio para texto está disponível apenas na App Store para celulares iOS (iPhone) e promete transcrever anotações de voz em tempo real e arquivos locais ou de URL. Ele está disponível em português e oferece uma versão gratuita, para não-assinantes, e uma Pro que oferece mais tempo para gravação.

Nele, também é possível editar as notas a fim de corrigir possíveis erros e editar a formatação de texto antes de salvá-la.

5 de 6 A tabela de preços para os planos Pro, de acordo com o tempo de gravação — Foto: Reprodução/Clara Tavares A tabela de preços para os planos Pro, de acordo com o tempo de gravação — Foto: Reprodução/Clara Tavares

5. Transcribe live

O Transcribe live, disponível na App Store, permite que o usuário transcreva, edite e exporte as anotações convertidas sem a necessidade de criar um login. Ele reconhece oito idiomas, sendo eles: árabe, inglês, francês, japonês, coreano, chinês, espanhol e português.

O app para iOS (iPhone) também reconhece os narradores e os identifica no texto, permitindo que a nota seja editada a qualquer momento. É possível identificar a data e hora da gravação, para não perdê-la. Também não precisa de login e funciona mesmo com a tela desligada.

6 de 6 As notas podem ser editadas durante a gravação — Foto: Reprodução/Clara Tavares As notas podem ser editadas durante a gravação — Foto: Reprodução/Clara Tavares

Veja também: Como aprender músicas com aulas em vídeo no app Cifra Club