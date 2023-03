5 cadeiras gamer com almofada na lombar e pescoço para comprar em 2023

Cadeiras gamer com almofada na lombar e pescoço podem ser uma boa opção para quem busca conforto ao usar o computador no home office ou para jogar. A Fortrek Vickers é o produto mais barato da lista e apresenta construção acolchoada que promete conforto por preços que partem de R$ 893 na Amazon . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Outra opção é a ThunderX3 TGC12, que conta com uma construção em fibra de carbono e material sintético no estofado por cerca de R$ 1.459. Já a PCYes Mad Racer V8 é um modelo premium com suporte para até 120 kg por cerca de R$ 1.515. Veja a seguir cinco cadeiras gamer para comprar no Brasil.

1. Fortrek Vickers - a partir de R$ 893

A Vickers, da marca Fortrek, se destaca por oferecer recursos que devem garantir ergonomia em frente às telas. Pensando no conforto, ela foi projetada com encostos almofadados para cervical e lombar, bem como apoio acolchoado para os braços. Entretanto, não tem ajuste de altura. Disponível na cor preta, a cadeira conta com acabamento em material sintético e pode ser adquirida por valores a partir de R$ 893.

O modelo conta com pistão e elevador a gás de classe 4, além de suportar um peso máximo recomendado de 120 kg. O modelo apresenta avaliações de 4,3 estrelas na Amazon. Os comentários mencionam o custo-benefício como ponto positivo, mas alertam para possíveis problemas com a integridade dos parafusos da cadeira.

Prós: apoio de braço acolchoado, almofada para lombar e cervical

apoio de braço acolchoado, almofada para lombar e cervical Contras: estrutura frágil

A CGR-01-BW, da XZONE, é uma opção para quem procura investir em conforto. Isso porque todo o revestimento é feito em material sintético, até mesmo o apoio para braços, ideal para quem procura passar horas na frente do computador, tanto para trabalho, quanto para a jogatina. Inteiramente preta, ela conta com um visual mais discreto para compor a setup e pode ser vista por cerca de R$ 1.049.

Entre os destaques, a cadeira apresenta o sistema anti-ruído que a fabricante aplica ao modelo, de modo a eliminar possíveis barulhos incômodos. O modelo suporta até 135 kg. Apesar de ter apoio para pescoço e lombar, ela deixa de lado o ajuste para os braços. Entretanto, mantém encosto reclinável. O modelo foi avaliado em 4,2 estrelas de 5 estrelas na Amazon. Os compradores destacam fragilidade com a estrutura após pouco tempo de uso.

Prós: sistema anti-ruído e revestimento em material sintético

sistema anti-ruído e revestimento em material sintético Contras: sem alteração de altura para o apoio de braço

3. ThunderX3 TGC12 EVO - a partir de R$ 1.444

A cadeira TGC12 EVO, da ThunderX3, é uma versão limitada e atualizada da linha TGC12. O novo modelo é feito com um foco maior aos detalhes, além de oferecer conforto. Fabricada com material sintético, ela oferece um toque refinado, enquanto apresenta um visual mais futurístico. Pensando na resistência, ela conta com uma base e estrutura de metal resistente. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 1.444.

De acordo com a fabricante, essa cadeira foi construída ergonomicamente para manter o usuário relaxado, por isso, conta com espuma de alta densidade que se acomoda ao formato do corpo. Além disso, ela permite um movimento de balanço de até 180 graus por meio de uma alavanca abaixo do assento. Ainda em questão de ajustes, é possível ajustar a altura do modelo de acordo com a preferência e ajustar os apoios de braços em duas direções, sendo altura e posição. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, a cadeira se destaca pela fácil montagem e pelo conforto.

Prós: apoios de braço bidirecionais

apoios de braço bidirecionais Contras: relatos de que não é confortável para as pernas

A TGC12, da marca ThunderX3, é uma opção interessante para quem busca um modelo premium. O acessório conta com uma construção em fibra de carbono e material sintético no estofado, que tem formato de diamante para uma aparência futurista, além de prometer um conforto maior. O acessório ainda conta com encosto reclinável, suporte para punhos com rotação e botão para alteração da altura. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 1.459.

A cadeira traz almofadas para lombar e cervical e suporta até 120 kg. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações. Os destaques positivos falam do conforto e da qualidade na construção da cadeira, mas há comentários sobre o apoio de braços, que permitem apenas uma pequena mudança na altura.

Prós: construção robusta e encosto reclinável

construção robusta e encosto reclinável Contras: apoio para os braços poderia ter mais ajustes

5. PCYes Mad Racer V8 Turbo - a partir de R$ 1.515

A Mad Racer V8, da marca PCYes, é outra opção que pode ser útil tanto para o uso profissional, na hora da jogatina ou para entretenimento. O modelo acompanha duas almofadas, sendo elas na lombar e outra no pescoço e, de acordo com as especificações, ela possibilita uma inclinação de até 135 graus e ajustes de altura de até 10 cm. A fabricante também destaca que a cadeira possui tecido 100% poliéster e rodas produzidas em poliuretano que prometem não arranhar o piso. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.515 para comprar o produto.

O produto conta com 139 cm de altura, 74,5 cm de largura, 24 kg e suporta até 120 kg. O modelo é avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores elogiam o tamanho do assento, o conforto e a qualidade do material. Por outro lado, outros reclamam da fragilidade do item. A Mad Racer V8 é vendida nas cores azul, preta, branca, rosa, verde e vermelha.

Prós: rodas produzidas em poliuretano

rodas produzidas em poliuretano Contras: não possui apoio para os pés

