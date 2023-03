5 extensões do Chrome que te ajudam a trabalhar de forma mais saudável

Instalar extensões no Google Chrome pode ajudar você a trabalhar de forma saudável pelo computador. Disponíveis gratuitamente na Chrome Web Store, plugins como "Pomodoro Work + Stretch" e "Posture Minder" enviam notificações periódicas para fazer pausas, alongamentos e corrigir a postura. A extensão Calm, por sua vez, propõe um exercício de respiração toda vez que você abre um "site proibido". Outro programa que envia lembretes oportunos é o Water Reminder, que lembra o usuário de beber água. A seguir, o TechTudo lista cinco extensões do Chrome para ajudar pessoas que ficam sentadas no computador o dia todo a trabalhar de forma mais saudável.