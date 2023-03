5 jogos de ritmo para quem curtiu Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush , título da Tango Gameworks e da Bethesda , foi uma das primeiras surpresas do mundo dos games em 2023. O enredo conta a história de Chai, um jovem aspirante a estrela do Rock que, após um acontecimento em sua vida, precisa enfrentar a corporação Vanderlay Technologies. O jogo de ritmo rapidamente conquistou o público com sua gameplay e com seu estilo único. Se você procura um título parecido para se divertir, o TechTudo elaborou uma lista com cinco games que valem a pena dar uma chance. Confira!

The Artful Escape é sobre um jovem prodígio da guitarra que embarca em uma jornada psicodélica — Foto: Reprodução/Steam

The Artful Escape

Na trama, os jogadores acompanham a jornada psicodélica do jovem Francis Vendetti, um prodígio da guitarra. Em suas viagens, ele tenta confrontar o legado de uma falecida lenda do folk e inspirar a sua própria persona. Dito isso, o protagonista atravessa cenários cheios de cores, música, alienígenas, criaturas gigantes e belezas do cosmos. O título está disponível para compra no PlayStation 4 (PS4), PlayStation (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (Steam).

The Artful Escape tem a música como um dos seus principais atrativos — Foto: Divulgação/Steam

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

A Riot Games, responsável pelo MOBA League of Legends (LoL), também possui um jogo de ritmo para chamar de seu. Hextech Mayhem: Uma História de League of Legends tem como protagonista o yordle Ziggs, o Especialista em Hexplosivos. O objetivo do pequeno ser é espalhar o caos por Piltover enquanto evita obstáculos, elimina inimigos e segue em frente com muita música. Você pode comprar o jogo no Nintendo Switch, PC (Steam e Epic Games Store) ou jogar de graça pela Netflix Games.

Ziggs e Heimerdinger são as estrelas de Hextech Mayhem, o jogo de ritmo da Riot Games — Foto: Divulgação/Riot Force

Beat Saber

Beat Saber é um jogo de realidade virtual inédito: os jogadores utilizam dois "sabres de luz", um em cada mão, para cortar cubos que se aproximam deles. É preciso acompanhar o ritmo para obter uma boa pontuação e realizar os objetivos. Em um ambiente neon, o título reúne diversos artistas e gêneros musicais como pop, rock e eletrônica. O game é pago e está disponível para PS4, Oculus Rift e PC (via Steam).

Beat Saber é um popular jogo de ritmo onde os jogadores usam "sabres de luz" para completar os objetivos — Foto: Reprodução/Steam

Metal: Hellsinger

Assim como Beat Saber, Metal: Hellsinger é um jogo incomum: o jogo é um FPS de ritmo, que valoriza tanto a mira quanto a habilidade de ficar em sintonia com a música. No título, você controla Enigmata, que é parte humana e parte demônio. Obcecada por vingança, ela deve enfrentar hordas de inimigos que a levarão até o confronto épico contra a Juíza Vermelha.

A trilha sonora de Heavy Metal, que possui faixas escritas, produzidas e executadas exclusivamente para o jogo, conta com nomes como Serj Tankian (System of a Down), Alissa White-Gluz (Arch Enemy) e Matt Heafy (Trivium). Além disso, o título é narrado por Troy Baker, o Joel do game The Last of Us. Você pode comprar Metal: Hellsinger no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Steam.

Metal: Hellsinger traz uma incrível combinação de tiro FPS e ritmo com ícones do Heavy Metal na trilha sonora — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Sayonara Wild Hearts

Publicado pela Annapurna Interactive, responsável também por Outer Wilds e Stray, e desenvolvido pela Simogo, Sayonara Wild Hearts é descrito como um "jogo arcade de sonhos sobre andar em motos e skates". Na trama, quando o coração de uma jovem é partido, o equilíbrio do universo é quebrado. Em cenários cheios de cores e música, ela encontra seu outro eu: o motociclista mascarado The Fool.

Se você se interessou, o título está disponível para compra nas plataformas PS4 (com reprodução para PS5), Xbox One (reproduzível nos Xbox Series X e Xbox Series S), Nintendo Switch, celulares iPhone (iOS) e PC (através da loja digital Steam).

Sayonara Wild Hearts é um game rítmico com grande foco em suas músicas e repleto de estilo — Foto: Reprodução/PlayStation Store