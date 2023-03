5 medidas da Netflix para impedir o compartilhamento de senhas

As ações da Netflix para acabar com o compartilhamento de senhas têm chamado a atenção de assinantes da plataforma. Estudado desde 2019, o assunto ganhou força nos últimos meses, com o anúncio de novas diretrizes a respeito da divisão de contas com não assinantes. No texto "Novidades sobre compartilhamento", publicado pela diretora de inovação Chengyi Long em fevereiro deste ano, são apontadas cinco mudanças relacionadas ao fim do compartilhamento de senhas, já aplicadas em países como Canadá, Nova Zelândia, Portugal e Espanha.

Vale lembrar que apenas duas destas medidas estão disponível no Brasil, que são a Transferência de Perfil e Gerenciamento de Acesso e Aparelhos. Segundo dados da Netflix, cerca de 100 milhões de residências pelo mundo compartilham gratuitamente senhas - o que estaria prejudicando a criação de novas produções, segundo a companhia. Para acompanhar os detalhes de cada uma destas atualizações, confira os tópicos a seguir.

Definir o local principal de acesso da assinatura

Ao contratar o serviço da Netflix, o assinante só poderá ter acesso à plataforma em apenas uma residência. Esta foi a principal medida recente para coibir o compartilhamento de senhas, mas ainda sem previsão de implementação no Brasil. Na atualização, será necessário configurar a localização principal da conta, conectando os aparelhos da residência (como celulares, computadores, smart TVs e demais telas com disponibilidade para o serviço) no Wi Fi da casa. Não foi informado, entretanto, se será permitido o acesso em 4G ou 5G em tablets e smartphones.

O assinante pode criar também mais de um perfil dentro da conta principal, mantendo sempre o consumo do serviço dentro da residência. A Netflix utiliza dados como endereço de IP, ID de dispositivo e registros de acessos na casa do assinante para determinar o endereço principal. Caso haja tentativa de acesso fora dessa localização, o assinante será notificado e poderá encerrar a entrada não autorizada bem como alterar a senha.

Cobrança extra por até dois membros fora do local principal

Em fevereiro deste ano, a Netflix anunciou que os assinantes Padrão e Premium do Canadá, Espanha, Portugal e Nova Zelândia podem inserir até duas contas adicionais fora do endereço principal. Ao pagar pelo serviço, cada uma dessas contas possui os mesmos benefícios de um assinante comum, como o próprio perfil, recomendações personalizadas, dados de início de sessão e senha. Até o momento, o Brasil não está incluído na nova modalidade.

Nos países citados acima, os valores estão em 7.99 dólares canadenses (cerca de R$ 31 em cotação atual), 7.99 dólares neozelandeses (cerca de R$ 31), além de €3.99 (R$ 22) em Portugal e cerca de € 5,99 (R$ 33) na Espanha. Anteriormente, em julho de 2022, a Netflix já havia anunciado testes da taxa extra em parte dos países da América Latina, como Honduras, Costa Rica, Chile e Peru. A experiência fazia parte da extensão Netflix Homes, cuja finalidade era também cobrar por acessos fora da casa do assinante.

Gerenciamento dos membros da casa

Para que o usuário possa ter controle sobre os acessos feitos com sua conta, a Netflix disponibilizou o recurso "Gerenciar acesso e aparelhos", disponível para clientes no Brasil. Nesta aba, o assinante pode acompanhar todos os acessos recentes realizados dentro ou fora da residência principal, podendo deslogar em qualquer um dos aparelhos localizados pela plataforma ou alterar a senha.

A medida pode ser feita por qualquer um dos perfis registrados na conta. Para verificar o local de gerenciamento de acessos, o usuário deve ir até no menu do perfil, clicar em Conta e em seguida na opção "Gerenciar acesso e aparelhos", na seção Segurança e Privacidade.

Transferência de perfil

Outro recurso também disponível no Brasil é a transferência de perfil para outra conta. A medida foi aplicada em outubro de 2022 e era uma demanda antiga dos assinantes, de acordo com a Netflix. Com a transferência, o usuário pode migrar seu perfil para uma outra conta e ainda manter dados como recomendações personalizadas, histórico de acesso e demais listas de conteúdo. A cópia de backup, no entanto, não inclui jogos salvos pelo assinante.

O usuário pode encontrar o recurso ao clicar no ícone do perfil no canto superior direito da tela. Entre as opções, aparecerá o item Transferir Perfil. A função possui três passos, onde o assinante deve seguir todas as instruções. A transferência pode ser encerrada quando o assinante quiser.

Usar Netflix em outras conexões em caso de viagem

Ao anunciar as novas medidas para proibir o compartilhamento de senhas, a Netflix informou em comunicado que os assinantes ainda podem acessar a plataforma em viagens. No texto "Novidades sobre compartilhamento", a empresa afirmou que este tipo de acesso seria possível, mas não explicou como.

Antes do anúncio, o site americano The Streamable publicou no começo de fevereiro uma possível atualização da FAQ da Central de Ajuda da Netflix - atualmente indisponível no site da plataforma. Entre as questões presentes no texto, é informado que, em caso de viagem, o assinante pode solicitar à Netflix um código com validade de sete dias corridos para ter acesso ao conteúdo em outros aparelhos fora da residência principal.

Até o momento, este recurso não está disponível no Brasil. Na versão brasileira da Central de Ajuda da Netflix, é informado apenas que o assinante pode assistir "sem problemas" os conteúdos da plataforma em aparelhos celular ou nos televisores do hotel em que estiver hospedado. Já em caso de viagens internacionais, a empresa informa que a mudança pode alterar a seleção de séries e filmes e a classificação etária, uma vez que estes dois tópicos variam de acordo com o país. Logo, certos downloads feitos no aplicativo podem não estar disponíveis na região onde está o assinante.