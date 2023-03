5 truques do Google Tradutor que vão te transformar em um poliglota

O Google Tradutor oferece diversos recursos grátis para quem deseja aprender novos idiomas. A ferramenta pode ser usada para traduzir documentos ou páginas da Internet, além de permitir salvar palavras e frases importantes, que você sempre utiliza em suas conversas internacionais. O programa ainda permite alternar e identificar idiomas com apenas um clique, sendo útil para quem gosta de ler notícias ou artigos em outras línguas ou quer praticar os conhecimentos linguísticos. A seguir, o TechTudo listou cinco truques do Google Tradutor que vão te transformar em um poliglota.

Vale lembrar que o uso do app para fins de aprendizado não substitui um professor e/ou cursos de idiomas. A ideia é que a lista seja usada apenas para finalidade de prática das línguas.

1. Traduzir uma página da web

O Google tradutor (ou Google Translate) pode ser usado para traduzir páginas inteiras da web - o que é muito útil para quem gosta de ler notícias em outras línguas para praticar. É possível tanto traduzir conteúdos em outros idiomas para português quanto o contrário. Essa possibilidade de variar entre as línguas pode te ajudar a entender textos em idiomas diferentes e, consequentemente, te ajudar a se tornar um poliglota.

Para traduzir uma página da web, acesse o site que deseja traduzir e copie a URL. No Google Tradutor, selecione a opção “Site” no menu superior e, em seguida, selecione o idioma de origem (à esquerda) e o de tradução (à direita). Caso não tenha certeza do idioma, recomendamos selecionar “Detectar idioma”. Agora, basta inserir a URL do site no campo indicado e tocar na seta. O resultado será aberto em uma nova aba e, no menu localizado na parte de cima da tela, é possível alterar o idioma de tradução ou alternar entre o site original e o traduzido.

2. Traduzir um documento

Pelo site do Google Tradutor, é possível também traduzir documentos. O usuário pode importar arquivos de até 10 MB em qualquer um dos seguintes formatos: .docx, .pdf, .pptx e .xlsx. Essa ferramenta pode ser útil para traduzir currículos, contratos corporativos, outros documentos oficiais ou simplesmente para praticar. Além disso, o recurso pode ajudar para estudantes universitários, que constantemente se deparam com artigos que não tem tradução para português.

Para usar, acesse o Google Tradutor e selecione a opção “Documentos” na parte de cima. Escolha o idioma de origem (à esquerda) e o de tradução (à direita). Caso não tenha certeza do idioma, selecione “Detectar idioma”. Em seguida, toque no botão “Procurar no computador”, selecione o arquivo e confirme em “traduzir”. Ao finalizar o procedimento, vá em “Fazer o download da tradução” — dependendo do formato do arquivo, essa frase pode mudar para “Ver tradução”.

3. Detectar idiomas

O Google Tradutor é capaz de descobrir em qual idioma uma palavra ou frase está escrita com a opção “Detectar Idioma”. O recurso pode ser interessante, por exemplo, para descobrir em qual língua internautas estão se comunicando na Internet. Para poliglotas, a função ajuda a treinar a identificação. de diferentes idiomas.

Para utilizar a função, selecione “Texto” no menu superior e, no campo indicado, digite ou cole o texto que deseja traduzir. Em seguida, selecione a opção de “Detectar Idioma” de origem (à esquerda) e o idioma de tradução (à direita). A opção de detectar será substituída pelo idioma identificado e a palavra ou frase traduzida será exibida na caixa de texto à esquerda.

4. Alternar idiomas

Outra função importante é a possibilidade de alternar idiomas. O recurso é útil para descobrir possíveis sinônimos ou outras formas de falar a mesma coisa. Por exemplo, se você traduzir um texto no Google Tradutor do português para o inglês e, depois, traduzir novamente para português, o resultado final provavelmente não será idêntico ao texto original.

Para alternar idiomas, basta tocar no botão “Alterar idiomas” — ícone de duas setas entre os idiomas — e a tradução será invertida. Atualmente, o Google Tradutor funciona traduzindo textos para mais de 100 idiomas. Além da tradução, a página também oferece exemplos de sinônimos.

5. Salvar palavras importantes

É possível salvar palavras ou frases que você traduz regularmente para diferentes idiomas. No Google Tradutor, selecione a opção “Texto” no menu superior e digite ou cole o texto que deseja traduzir. No lado direito, toque em “Salvar tradução”, representado pelo ícone de estrela.

Para consultar suas traduções salvas, vá até o fim da página e toque em “Salvas”, também disponível no ícone de estrela. O resultado aparecerá do lado esquerdo da tela. É possível classificar por data ou ordem alfabética, ou ainda, exportar para o Google Planilhas.

