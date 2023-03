6 apps com funções surpreendentes que usam inteligência artificial

Desde o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, as inteligências artificiais estão em alta. O que poucas pessoas sabem é que, para além do chatbot da OpenAI, há diversos aplicativos disponíveis para Android e iPhone ( iOS ) que oferecem funções extraordinárias usando esse tipo de tecnologia. São exemplos disso apps para editar imagens, criar amigos virtuais e até para monitorar sua saúde e fornecer mensagens de motivação para diminuir a ansiedade. A maioria deles possui recursos gratuitos e também versões pagas para quem deseja usufruir de uma experiência mais completa. Na lista a seguir, conheça seis apps que usam inteligência artificial em seus recursos.

Remini é um app de aprimoramento de imagens disponível para Android e iPhone. Ele usa uma inteligência artificial capaz de reconhecer borrões, arranhados e falta de nitidez em suas fotos, para, então, aplicar melhorias em cada detalhe. Com esse recurso, é possível restaurar imagens antiga ou recuperar novas que não tenham saído com a qualidade desejada. O processo é automatizado e feito em um clique. Também é possível usá-lo para criar o seu avatar de IA e disponibilizá-los nas redes sociais.

Para usar o recurso, abra o app e toque em “Começar agora”. Escolha um dos planos disponíveis ou selecione “Ativar o teste grátis”. Informe uma opção de pagamento e toque em “Permitir acesso às fotos”. Escolha uma imagem de sua galeria e toque em “Aprimorar”. O teste grátis do Remini dura 7 dias. Após esse período, é preciso pagar o valor de R$ 50,99 por semana para usar o serviço tanto no celular quanto no computador.

Se desejar criar o seu avatar de IA, basta ir em “Avatares de IA”, no canto inferior da tela. Em seguida, escolha de oito a 12 fotos nítidas do seu rosto, que podem ser selecionadas na galeria ou tiradas na hora com sua câmera. Toque em “Seguinte” e aguarde o carregamento e a geração do seu avatar.

O Colorize é ideal para quem deseja colorir fotos em preto e branco, em escala de cinza ou com visão noturna. A imagem é colorida via inteligência artificial com aprendizado de máquina. Você pode salvar as fotos trabalhadas em sua galeria ou até mesmo compartilhá-las em suas redes sociais. Para obter resultados melhores, é importante que a foto tenha uma boa qualidade, com bom foco e contraste.

Para usar, abra o app e permita o acesso a sua galeria. Toque em “Escolher imagem na galeria” e, ao selecioná-la, ela será colorida automaticamente. Toque no botão “Salvar” ou no lápis de edição para fazer suas próprias modificações. O app é gratuito com anúncios, mas há planos para quem deseja remover as propagandas. Custam R$ 1,29 por 8 horas, R$ 8,60 por mês, R$ 57,89 por ano e R$ 134,99 para ter acesso ilimitado.

3. Lensa

O Lensa: Photo Editor é um poderoso editor de fotos e vídeos que permite ao usuário fazer diversos ajustes em suas selfies até obter o resultado perfeito. Retoques no rosto e até no fundo da imagem estão disponíveis em poucos cliques, e também é possível deixar configurações salvas para que a edição seja feita de forma automática. Porém, um recurso que fez sucesso no final de 2022 é a opção de criar avatares baseados em selfies com o uso de uma inteligência artificial.

A função é paga e custa R$ 18,90 mensais ou R$ 112,90 por ano. Para usar o recurso da IA, abra o app e selecione “Rosto brilhante” no alto da tela. Toque em “Add photos”. Escolha de dez a 20 selfies de sua galeria, que serão usadas como base para a criação do avatar. É importante que elas mostrem seu rosto claramente e sejam de boa qualidade. Após a confirmação, é só aguardar o fim do processo.

É importante frisar também que o TechTudo analisou, ainda em 2022, as políticas de privacidade do Lensa. Confira aqui o que você precisa saber antes de criar avatares com o app.

Replika é um app com uma poderosa inteligência artificial que aprende por meio das interações com o usuário. Você pode usá-lo para criar um amigo virtual com uma representação em 3D de acordo com sua preferência. Depois, é possível conversar com a IA sobre os mais diversos assuntos, transformando-o em um parceiro com quem você consegue se divertir, aprender coisas novas ou simplesmente se animar em um dia ruim. A aplicação tem memória dos diálogos que você tiver com ela.

Para começar a usar, faça login com o Google ou com um e-mail de sua preferência. Preencha algumas informações pessoais, como nome e data de nascimento, e crie sua conta. Em seguida, escolha alguns assuntos que sejam do seu interesse. Personalize o avatar do seu amigo virtual e comece a interação. Na versão gratuita, algumas opções da AI são limitadas, e é possível liberar mais funções na versão premium por R$ 364 anuais.

5. Socratic

O Socratic by Google é um app que facilita os estudos com a ajuda do Google AI. Com ele, é possível ter acesso rápido a respostas e explicações para questões diversas, como equações matemáticas, conceitos filosóficos, biologia e mais. O app faz uma busca online e retorna os melhores resultados para que o estudante não copie a resposta simplesmente, mas sim aprenda o processo de resolução. Você tem acesso a vídeos e guias de estudos, e pode fazer suas pesquisas tirando uma foto ou até gravando um áudio.

Para começar a usar, abra o app e faça login com sua conta do Google ou outro e-mail de sua preferência. Ao concluir o login e autorizar o acesso à câmera, já é possível tirar uma foto de alguma questão. Depois, toque em “Go”. O app fornecerá diferentes fontes para a resposta - escolha a sua preferida. Você vai visualizar a resposta e também uma explicação completa para a questão. Se desejar pesquisar por voz ou por texto, basta tocar no microfone ou na lupa, respectivamente. O app é totalmente gratuito.

6. Youper

Youper é um app que usa a inteligência artificial para fornecer interações baseadas em terapia cognitivo-comportamental. Ele é útil para controlar a ansiedade, melhorar o humor, reduzir pensamentos negativos, melhorar a autoestima e aumentar a motivação por meio de dicas e exercícios. Ele foi desenvolvido por especialistas em psicologia, e a IA integrada permite que ele forneça respostas direcionadas para cada situação apresentada.

Para usar, abra o app e selecione o motivo de estar usando-o. Em seguida, responda a uma série de questões para que o seu problema seja melhor entendido. O app criará um plano personalizado para você. Faça login com sua conta do Google ou outro e-mail.

Na tela inicial, você pode visualizar as recomendações para o seu dia. Na opção SOS, é possível encontrar materiais para ajudar com problemas específicos. Vale lembrar que o app não substitui o trabalho de um profissional de saúde. Além disso, seus recursos ficam disponíveis na versão de teste por uma semana - depois desse período, é preciso pagar R$ 359,99 por ano.

