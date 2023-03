6 câmeras de segurança resistentes à água a partir de R$ 239

Outra opção é a Steck SMBC2BS1, que vem equipada com sensor de movimento, permite gerenciamento via comando de voz e pode ser encontrada por aproximadamente R$ 279. Já a Intelbras Mibo iM7 possibilita gravar vídeos em resolução Full HD, conta com função de visão noturna e é vista por cerca de R$ 609. Acompanhe a lista com seis câmeras para comprar no Brasil em 2023.

1 de 4 Câmera de segurança: acompanhe seis modelos para proteger estabelecimentos comerciais e residências — Foto: Divulgação/Intelbras Câmera de segurança: acompanhe seis modelos para proteger estabelecimentos comerciais e residências — Foto: Divulgação/Intelbras

Comprar câmera de segurança: qual modelo devo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Ekaza T2233 – a partir de R$ 239

A T2233, da Ekaza, é uma alternativa que pode agradar aos que procuram um equipamento barato. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo possui 3 megapixels (MP), pode exibir imagens com resolução de 2304 x 1296 pixels (chamado de 2K Ultra HD), vem com visão noturna de até 20 metros, sensor de movimento e áudio bidirecional. O item é indicado para uso externo e promete ser à prova de chuva, com proteção IP66. É possível adquirir o dispositivo a partir de R$ 239.

A fabricante também destaca que a câmera é capaz de realizar movimentos de até 135° na diagonal e 85° na horizontal. Além disso, o modelo possui compartimento para cartões micro SD de 128 GB. No site da Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas. Até a data de publicação desta matéria, nenhum consumidor realizou comentários positivos ou negativos a respeito deste dispositivo.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: movimentação em ângulo da câmera é limitada, se comparada a outros modelos da lista

Gostou do produto? Compre aqui IP66 Ekaza T2233 R$ 235 IR À LOJA

Todas as ofertas de Ekaza T2233 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. IP66 Ekaza T2233 R$ 235 IR À LOJA

2. Wyze Cam Pan V3 – a partir de R$ 252

2 de 4 A Wyze Cam Pan V3 possui rotação de 360° e inclinação de 180° — Foto: Divulgação/Wyze A Wyze Cam Pan V3 possui rotação de 360° e inclinação de 180° — Foto: Divulgação/Wyze

A Wyze Cam Pan V3 é mais uma opção abaixo dos R$ 300. Segundo as especificações da marca, a câmera pode se movimentar para esquerda e para a direita em um ângulo de 360°, enquanto a inclinação vertical pode chegar aos 180°. A fabricante ressalta que o dispositivo pode exibir imagens em Full HD e conta com função de visão noturna colorida. O equipamento está disponível a partir de R$ 252.

O aparelho traz classificação IP65, que garante proteção contra chuva ou jatos de água, pode ser conectado por Wi-Fi ou por fio e ainda permite gravar vídeos e armazená-los em cartões microSD. O produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores se mostram satisfeitos com o desempenho da câmera. No entanto, alguns criticam que é preciso pagar para armazenar os vídeos na nuvem.

Prós: modelo oferece rotação de 360° e inclinação de 180°

modelo oferece rotação de 360° e inclinação de 180° Contras: alguns compradores se queixam que é preciso pagar para usar a função de armazenamento em nuvem

Gostou do produto? Compre aqui FULL HD WYZE Cam Pan V3 R$ 279 IR À LOJA

Todas as ofertas de WYZE Cam Pan V3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FULL HD WYZE Cam Pan V3 R$ 279 IR À LOJA

3. Steck SMBC2BS1 – a partir de R$ 279

3 de 4 A Steck SMBC2BS1 é compatível com Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/Steck A Steck SMBC2BS1 é compatível com Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/Steck

A SMBC2BS1, da Steck, pode ser interessante para os donos das telas smart da linha Echo Show, já que o dispositivo permite gerenciamento via comando de voz, tanto pela Alexa como pelo Google Assistente. De acordo com a fabricante, a câmera possui funções de visão noturna, áudio bidirecional, alcance visual de até 10 metros e certificação IP65, resistindo a calor e chuvas. O produto é ofertado pela economia de R$ 279.

A marca também destaca que o aparelho é capaz de gravar localmente, em resolução HD, e armazenar até 384 horas de vídeo ou em um cartão microSD de até 128 GB, ou na nuvem. Na Amazon, o item é avaliado com 4,4 de 5 estrelas, e os compradores elogiam a praticidade na hora da instalação e a qualidade da imagem. Contudo, alguns relatam que a função de gravação no cartão microSD deixa a desejar.

Prós: compatível com Alexa e Google Assistente

compatível com Alexa e Google Assistente Contras: alguns consumidores se queixam da função de gravar no cartão microSD

Gostou do produto? Compre aqui IP65 Steck SMBC2BS1 R$ 375 IR À LOJA

Todas as ofertas de Steck SMBC2BS1 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. IP65 Steck SMBC2BS1 R$ 375 IR À LOJA

4. TP-Link Tapo C310 – a partir de R$ 400

4 de 4 TP-Link Tapo C310 apresenta resistência à água com certificação IP66 — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Tapo C310 apresenta resistência à água com certificação IP66 — Foto: Divulgação/TP-Link

A Tapo C310, da TP-Link, pode ser mais uma escolha para quem busca por segurança. De acordo com a fabricante, o modelo se comunica diretamente com o smartphone e envia notificações sempre que detecta algum movimento. Além disso, ela também é equipada com alarmes de som e efeitos de luzes, que visam assustar os visitantes indesejados. O selo IP66 promete resistência à chuva no dispositivo que é vendido a partir de R$ 400.

Este modelo dispõe de 3 MP, visão noturna com alcance de até 30 metros, áudio bidirecional, entrada para cartão de memória microSD de até 128 GB, conectividade via Wi-Fi ou cabo e compatibilidade com a Alexa. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, e os compradores elogiam a praticidade na hora de instalar, a qualidade de imagem e o sensor de movimentos. Porém, alguns apontam que o som deixa a desejar.

Prós: modelo vem equipado com sistema de alarmes e luzes

modelo vem equipado com sistema de alarmes e luzes Contras: alguns consumidores se queixam da qualidade do som

Gostou do produto? Compre aqui ALCANCE DE 30M TP-Link Tapo C310 R$ 429 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link Tapo C310 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALCANCE DE 30M TP-Link Tapo C310 R$ 429 IR À LOJA

Outra alternativa é o modelo ESC-WB3F, da Elsys. Segundo as especificações da marca, o dispositivo possui resolução Full HD, sistema de detecção inteligente para movimentos humanos, visão noturna, áudio bidirecional, alcance de até 30 metros e também permite gerenciamento pelo aplicativo Elsys Home, disponível no Android e no iOS. A proteção IP66 permite que seja exposta ao sol e à chuva. O item é visto por aproximadamente R$ 459.

O aparelho pode ser conectado tanto por fio, quanto por Wi-Fi e também vem com um compartimento para cartão microSD, de até 128 GB. A câmera é avaliada com 4 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores destacam positivamente a iluminação e o fato de ela ser feita de metal. No entanto, alguns reclamam que o aplicativo Elsys Home é bastante limitado e apresenta alguns bugs.

Prós: câmera conta com sistema de detecção inteligente para movimentos humanos

câmera conta com sistema de detecção inteligente para movimentos humanos Contras: compradores relatam problemas com o aplicativo de gerenciamento

Gostou do produto? Compre aqui COM MICROFONE Elsys ESC-WB3F R$ 451 IR À LOJA

Todas as ofertas de Elsys ESC-WB3F × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM MICROFONE Elsys ESC-WB3F R$ 451 IR À LOJA

6. Intelbras Mibo iM7 – a partir de R$ 609

A Mibo iM7, da Intelbras, é o item mais caro desta lista. Segundo as especificações, o modelo é capaz de exibir imagens em Full HD, tem ângulo de visão em 360° e também permite gerenciamento remoto via celular. Assim como outros itens selecionados, este também possui função de visão noturna e permite armazenamento de vídeos em cartões microSD ou na nuvem. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 609.

A marca ressalta que o equipamento é resistente à chuva, com selo IP66, o que o torna ideal para ambientes externos. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores afirmam que a câmera é fácil de configurar, possui uma instalação prática e oferece boa qualidade de imagem. Por outro lado, alguns reclamam que o dispositivo não vem com um microfone.

Prós: equipamento oferece uma visão em 360°

equipamento oferece uma visão em 360° Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui FULL HD Intelbras Mibo iM7 R$ 688 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras Mibo iM7 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FULL HD Intelbras Mibo iM7 R$ 688 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart