1 de 7 6 dicas muito úteis que vão ajudar você a manter o seu PC organizado — Foto: Reprodução/Pexels/Ling App 6 dicas muito úteis que vão ajudar você a manter o seu PC organizado — Foto: Reprodução/Pexels/Ling App

📝 Qual o melhor Windows de todos os tempos? Opine no Fórum do TechTudo

1. Organizar os arquivos em pastas e subpastas

Ter uma hierarquia de pastas e subpastas pode economizar bastante tempo, especialmente se você tiver muitos dados armazenados no seu computador. Caso seus arquivos não estejam organizados, encontrar um documento antigo pode ser um verdadeiro desafio. Portanto, a dica é fazer uma pasta principal para cada tipo de arquivo e, dentro dela, criar subpastas para segmentar ainda mais.

É preciso tomar cuidado porque o excesso de pastas também pode se tornar um problema — e o que era para economizar o seu tempo pode acabar te atrasando. Por isso, o ideal é analisar todos os arquivos que você possui e pensar na melhor forma de organizá-los.

2 de 7 Crie uma hierarquia de pastas e subpastas para segmentar os documentos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Crie uma hierarquia de pastas e subpastas para segmentar os documentos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

2. Criar um sistema para nomear arquivos

Além de separar os arquivos em pastas, você precisa se dedicar para nomeá-los de forma otimizada – afinal, é necessário saber quais informações estão armazenadas em cada endereço apenas pelo seu nome. O ideal é evitar ideal criar documentos com nomes sem sentido, como “Documento1.doc”, ou pastas chamadas “Nova Pasta (1)”. Por isso, na hora de salvar um arquivo, dedique uns segundos extras e crie um nome significativo para eles — que passe a mensagem do que se trata o seu conteúdo sem a necessidade de abri-los.

A nomenclatura deve ser concisa. Não se esqueça de que o Windows pode mostrar muitos metadados úteis, como data de modificação, tipo e autores. Isso significa que você não precisa incluir essas informações nos nomes dos arquivos. Além disso, certifique-se de que a ortografia está correta e não use abreviações — afinal, você provavelmente esquecerá o que elas significam.

3 de 7 Crie um sistema de classificação de arquivos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Crie um sistema de classificação de arquivos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

3. Remover arquivos duplicados e usar atalhos

Não há necessidade de manter todos os programas e arquivos que você já baixou, especialmente se eles já não forem mais utilizados. Geralmente, existem toneladas de arquivos duplicados, como currículos e cópias de arquivos de trabalho/estudo escondidos em pastas do computador, ocupando espaço sem motivo. Remover essas cópias regularmente melhora a eficiência e a velocidade do seu PC, já que o permite operar com mais memória.

Documentos duplicados podem ser difíceis de encontrar manualmente, por isso, o recomendado é usar um programa para identificá-los. As cópias geralmente surgem quando você salva o arquivo duas vezes em pastas diferentes. Para evitar que isso ocorra, use atalhos. É bem simples: toque com o botão direito do mouse e escolha “Novo”. Em seguida, vá em “Atalho” e selecione “Procurar” para encontrar o local de destino do atalho.

4 de 7 Elimine arquivos duplicados e use atalhos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Elimine arquivos duplicados e use atalhos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

4. Limpar a pasta de downloads periodicamente

Quem trabalha ou estuda pelo computador baixa diariamente todos os tipos de arquivos. Por isso, é fundamental apagar os downloads de vez em quando, ou até mesmo usar um programa de limpeza. Se for limpar manualmente, abra a pasta “Downloads” e visualize seu conteúdo, depois arraste os arquivos desnecessários para a Lixeira ou clique com o botão direito do mouse e selecione “Excluir”. Além disso, como sempre há uma chance de obter um vírus junto com um download, é muito importante usar um software de antivírus para garantir que o computador esteja em segurança.

5 de 7 Exclua arquivos da pasta de downloads — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Exclua arquivos da pasta de downloads — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

5. Manter a área de trabalho limpa e com poucos ícones

Atalhos e pastas de fácil acesso na área de trabalho são convenientes, mas podem se tornar um problema em grandes números. Como se sabe, o propósito da área de trabalho é armazenar arquivos e aplicativos que precisam ser acessados rapidamente. No entanto, se houver muitos ícones, a tela ficará poluída e atrasará a identificação dos documentos e apps que você quer acessar.

Para manter a organização, você também pode criar uma única pasta para armazenar arquivos no seu desktop, bem como fixar os aplicativos que mais usa em sua barra de tarefas. Além disso, é possível definir vários desktops com diferentes pastas e aplicativos — por exemplo, um pessoal e outro de trabalho — e alternar entre eles a qualquer momento.

6 de 7 Crie mais de uma área de trabalho com diferentes pastas e aplicativos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Crie mais de uma área de trabalho com diferentes pastas e aplicativos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

6. Esvaziar a lixeira de tempos em tempos

A Lixeira fornece uma segurança quando arquivos ou pastas são excluídos no Windows, pois os itens permanecem nela até que você decida excluí-los permanentemente do computador. No entanto, esses arquivos ainda ocupam espaço no disco rígido. Por isso, após localizar os documentos desnecessários em seu dispositivo e excluí-los, é importante esvaziar a lixeira para abrir caminho para novos itens.

7 de 7 Esvazie a lixeira do Windows de tempos em tempos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Esvazie a lixeira do Windows de tempos em tempos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Veja também: Como não receber mensagem no WhatsApp com a internet ligada?