6 fones de ouvido sem fio baratos por até R$ 189

Comprar um fone de ouvido barato pode ser um desafio em meio a tantos modelos diferentes. Empresas como Philips , Edifier , i2Go e Webookers WB oferecem opções tanto para esportes, uso pessoal, para quem é apaixonado por música ou até mesmo para trabalhos. A lista a seguir reúne dispositivos por preços a partir de R$ 99 , como é o caso do TAH1205BK/00, da Philips, que traz tem duração de até 15 horas e botões de controle na lateral. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já os esportistas podem investir valores a partir de R$ 180 no Edifier W100T GRBK para ouvir música enquanto se exercitam sem medo de danificar o fone com suor. Outra opção é o Webookers WB Noma, que conta com tecnologia TWS e som estéreo 3D por cerca de R$ 189. Veja a seguir seis fones de ouvido baratos para comprar no Brasil.

1 de 1 6 fones de ouvido sem fio por até R$ 189 — Foto: Divulgação/Philips 6 fones de ouvido sem fio por até R$ 189 — Foto: Divulgação/Philips

Fone de ouvido gamer: qual modelo comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O TAH1205BK/00, da Philips, pode ser uma opção para os que querem um headphone com funções de destaque sem precisar investir muito. O acessório possui formato dobrável, em volta das orelhas, conta com botões que permitem alterar músicas, chamadas e até mesmo pausar vídeos, além de também prometer uma bateria com duração de até 15 horas. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 99.

O modelo dispõe de um microfone embutido e pode ser conectado via Bluetooth ou cabo USB. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam que o fone é confortável, possui boa autonomia de bateria e o preço pedido está dentro do esperado. No entanto, alguns reclamam que a estrutura em plástico pode tornar o equipamento delicado.

Prós: custo-benefício e confortável

custo-benefício e confortável Contras: não possui um material resistente

Produto desta matéria | TechTudo BLUETOOTH Philips TAH1205BK/00 R$ 94 IR À LOJA

Todas as ofertas de Philips TAH1205BK/00 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH Philips TAH1205BK/00 R$ 94 IR À LOJA

2. i2Go Air Sound Go 2.0 - a partir de R$ 169

O TWS Air Sound Go 2.0, da i2GO, é um fone intra-auricular compacto e com conexão Bluetooth 5.2. A autonomia de bateria é de até 20 horas de música e chamadas. Este modelo permite conexão com até 10 metros de alcance, permitindo uma maior liberdade durante o uso. O dispositivo vem com estojo recarregável magnético e a superfície externa dos fones é sensível ao toque. O produto pode ser adquirido na Amazon por preços que partem de R$ 169.

Ele promete som alto e nítido e para recarregá-lo, basta guardá-los no estojo. Além disso, oferece frequência entre 20 Hz a 20.000 Hz. Avaliado com nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacaram a boa emissão de som. Porém, alguns relatam que os fones demonstram erro na compatibilidade entre eles.

Prós: estojo recarregável magnético e alcance em até 10 m

estojo recarregável magnético e alcance em até 10 m Contras: erro na conexão entre os fones

Produto desta matéria | TechTudo SEM FIO i2GO Air Sound Go 2.0 R$ 169 IR À LOJA

Todas as ofertas de i2GO Air Sound Go 2.0 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEM FIO i2GO Air Sound Go 2.0 R$ 169 IR À LOJA

O TAH4205WT/00, da Philips, também é um headphone sem fio e possui um botão de reforço de graves para que o usuário desfrute de um som mais intenso com controle. O modelo promete autonomia de até 29 horas de tempo de reprodução, além de carregamento rápido. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 178.

O modelo possui emparelhamento Bluetooth inteligente que faz com que seu fone lembre-se dos últimos dispositivos com os quais foi emparelhado. Além disso, os botões de fácil acesso permitem que você ajuste o volume, pule ou pause faixas e atenda ou rejeite chamadas de um jeito simples e fácil. Ele foi avaliado em 4,4 de 5 estrelas na Amazon. Os consumidores destacaram a qualidade do som, custo-benefício e detalhes do modelo, mas ressaltam problemas na hora do emparelhamento com os celulares.

Prós: custo-benefício e qualidade sonora

custo-benefício e qualidade sonora Contras: problemas no emparelhamento

Produto desta matéria | TechTudo BATERIA DE 29H Philips TAH4205WT/00 R$ 178 IR À LOJA

Todas as ofertas de Philips TAH4205WT/00 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA DE 29H Philips TAH4205WT/00 R$ 178 IR À LOJA

4. i2Go Air Pro Go - a partir de R$ 179

O i2Go Air Pro Go é um fone intra-auricular compacto e com conexão Bluetooth. A autonomia de bateria garante três horas ininterruptas de música e chamadas e até 30 horas em repouso. O dispositivo vem com estojo recarregável e a superfície externa dos fones é sensível ao toque. Ele é encontrado na Amazon por cerca de R$ 179.

O produto promete som alto e nítido e para recarregá-lo, basta guardá-los no estojo. Ele oferece frequência entre 20 Hz a 20.000 Hz. Avaliado com nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiaram a boa emissão de som. No entanto, o microfone tende a desejar durante as ligações.

Prós: sem fio e compacto

sem fio e compacto Contras: microfone pode não funcionar bem em ligações

Produto desta matéria | TechTudo TWS i2Go Air Pro Go R$ 179 IR À LOJA

Todas as ofertas de i2Go Air Pro Go × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TWS i2Go Air Pro Go R$ 179 IR À LOJA

5. Edifier W100T GRBK - a partir de R$ 180

O W100T GRBK, da Edifier, é um modelo de fone de ouvido que promete conquistar quem busca maior liberdade de movimentos, tanto para caminhadas, treinos e outras atividades. O modelo é equipado com drivers de 13 mm e promete uma experiência de áudio imersiva. Ele também conta com proteção IP54, que oferece certa resistência à poeira e respingos de água, aumentando a durabilidade dos fones. O produto é visto por valores a partir de R$ 180.

A opção ainda conta com função de cancelamento de ruídos para promover uma comunicação clara e nítida durante as chamadas e tem autonomia de até 28 horas — sendo sete delas nos fones. No site da Amazon, a opção é classificada com nota 4,6 de 5 estrelas. Os compradores que adquiriram o modelo destacam a qualidade dos fones, mas ressaltam que, por não ter as borrachinhas na ponta, ele não vedar completamente os sons externos, além de ser um pouco desconfortável.

Prós: a proteção IP54 é um diferencial que pode aumentar a vida útil do modelo

a proteção IP54 é um diferencial que pode aumentar a vida útil do modelo Contras: ele não é capaz de vedar completamente o som devido à falta de borrachas

Produto desta matéria | TechTudo BATERIA DE 7H Edifier W100T R$ 199 IR À LOJA

Todas as ofertas de Edifier W100T × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA DE 7H Edifier W100T R$ 199 IR À LOJA

6. Webookers WB Noma - a partir de R$ 189

O Noma, da Webookers WB, é um modelo TWS e de acordo com a fabricante, ele possui encaixe auricular além de ser leve e compacto, permitindo um uso confortável por tempo indeterminado. O modelo contém som estéreo 3D e alto-falante de 13 mm, dual channel stereo para potencializar a imersão e autonomia de bateria em até 28 horas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 189 para comprar o produto.

Para quem procura um fone para atividades externas, o Webookers WB conta com proteção IPX5, impedindo que o acessório sofra com adversidades externas e sendo resistente a líquidos. Além disso, ele possui controle ao toque, permitindo que você troque a música, play/pause e altere o volume. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacaram o áudio 3D e a bateria.

Prós: custo-benefício e áudio 3D

custo-benefício e áudio 3D Contras: problemas no carregamento

Produto desta matéria | TechTudo BATERIA DE 28H WB Noma R$ 189 IR À LOJA

Todas as ofertas de WB Noma × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA DE 28H WB Noma R$ 189 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?