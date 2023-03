6 monitores com 165 Hz para comprar em 2023 por a partir de R$ 1.212

Monitores com 165 Hz de taxa de atualização são interessantes para os gamers que procuram uma experiência mais rápida e fluida na hora da jogatina. Os modelos prometem transições mais suaves e ainda podem fornecer vantagem em jogos competitivos. Empresas como Acer , AOC , Warrior, Samsung e ViewSonic oferecem opções que partem de R$ 1.212 , como é o caso do Acer QG241Y, que conta com uma tela de 23,8 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já o Samsung Odyssey G3 apresenta uma tela de 24 polegadas e tempo de resposta de 1 ms por valores a partir de R$ 1.590. Outra opção é o ViewSonic VX2718, que promete fluidez visual e melhor desempenho com transições de pixels por cerca de R$ 3.647. Veja a seguir seis monitores com taxa de atualização 165 Hz para comprar no Brasil.

1 de 1 6 monitores com 165 Hz para comprar em 2023 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo 6 monitores com 165 Hz para comprar em 2023 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Qual monitor comprar? Opine no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O Acer QG241Y é uma boa opção para procura uma tela para jogos. Sua tela de 23,8 polegadas Full HD de 1920x1080 pixels é capaz de deixar a qualidade da tela mais nítida e com cores mais intensas. O formato do dispositivo possui bordas finas e foi desenvolvido para uma imersão maior de tela. O produto é vendido por cerca de R$ 1.212.

A taxa de atualização é de 165 Hz e promete uma resposta aos comandos de apenas 1 ms. O monitor dispõe de duas entradas HDMI e base ajustável para controle da altura. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, os compradores destacaram o visual e a taxa de atualização.

Prós: taxa de atualização

taxa de atualização Contras: não contém HDR10

Gostou do produto? Compre aqui GAMER Acer QG241Y R$ 1.258 IR À LOJA

Todas as ofertas de Acer QG241Y × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GAMER Acer QG241Y R$ 1.258 IR À LOJA

2. AOC Viper 24G2SE - a partir de R$ 1.249

O Viper 24G2SE, da AOC, conta com uma tela de 24 polegadas Full HD de 1920 x 1080 pixels e tempo de resposta de 1 ms, disponibilizando uma jogabilidade mais fluida que comum, livre de rasgos e efeito fantasmas. De acordo com a marca, o monitor oferece vantagem em jogos de tiro em primeira pessoa, corridas, estratégia em tempo real e e-sports. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 1.249.

O modelo oferece FreeSync Premium Pro, função que eleva o nível para monitores para jogos, permitindo uma experiência de usuário excepcional ao jogar jogos com tecnologia HDR de atualização da placa de vídeo e do monitor para eliminar. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, o produto se destaca pelo custo-benefício e pela tecnologia FreeSync Premium Pro. No entanto, compradores relatam vazamento de luz após um determinado tempo de uso.

Prós: FreeSync Premium Pro

FreeSync Premium Pro Contras: monitor apresenta vazamentos de luz

Gostou do produto? Compre aqui GAMER AOC VIPER 24G2SE R$ 1.248 IR À LOJA

Todas as ofertas de AOC VIPER 24G2SE × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GAMER AOC VIPER 24G2SE R$ 1.248 IR À LOJA

3. Warrior Shin Kai MN103 - a partir de R$ 1.271

O Warrior Shin Kai MN103 traz um formato diferente para monitores que prometem imersão. O modelo, indicado para gamers, traz uma tela curva 1800R e promete realismo total para a gameplay, trazendo um conforto com o amplo ângulo de visão. Sua tela é 24 polegadas com resolução Full HD. O produto é vendido por valores que partem de R$ 1.271.

O modelo conta com um painel VA de alto contraste e entrada HDMI, Display Port, USB e para fone de ouvidos. De acordo com a fabricante, o monitor também é indicado para games como Valorant, League of Legends e Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Com uma avaliação de 4,2 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores afirmam que o monitor tende a decepcionar nas cores, trazendo uma tela mais fria.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: costuma apresentar dead-pixels

Gostou do produto? Compre aqui GAMER Warrior Shin Kai MN103 R$ 1.271 IR À LOJA

Todas as ofertas de Warrior Shin Kai MN103 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GAMER Warrior Shin Kai MN103 R$ 1.271 IR À LOJA

4. Samsung Odyssey G3 - a partir de R$ 1.590

O Odyssey G3, da Samsung, apresenta uma tela de 24 polegadas, resolução de imagem Full HD e até uma taxa de atualização de 165 Hz. Entretanto, o tempo de resposta fornece maior eficiência com apenas 1 ms, além de uma interface de conexão com opções para cabos HDMI, DP e VGA. De acordo com a marca, também é possível alterar a altura do monitor, o que deve ser uma qualidade para a maioria dos públicos, tanto para pessoas altas ou baixas. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 1.590.

As dimensões conferem números de 49 cm de largura por 26 cm de altura. Com sistema elétrico bivolt entre 110 V e 220 V, os usuários gamers ou com alta produtividade podem fazer melhor uso deste equipamento. Isso porque o tempo de resposta pode ser útil durante games que exigem alto FPS. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários relatam uma melhora expressiva na experiência de entretenimento. Porém, reclamam que não acompanha cabo HDMI.

Prós: alteração de altura

alteração de altura Contras: ausência de cabo HDMI

Gostou do produto? Compre aqui GAMER Samsung Odyssey G32 R$ 1.599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung Odyssey G32 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GAMER Samsung Odyssey G32 R$ 1.599 IR À LOJA

5. Mancer Valak UZ31 - a partir de R$ 1.695

O monitor Mancer Valak UZ31 pode ser interessante para quem procura uma experiência imersiva durante o uso. O modelo possui uma tela curva de 1500R e 31,5 polegadas Full HD, além de um painel VA. A união da taxa de atualização de 165 Hz e um tempo de resposta de 1 ms promete deixar a jogatina mais fluida e rápida. Em conectividade, ele conta com 2 x HDMI e 1 x DisplayPort para garantir que não se preocupe com a falta de conexões em seu monitor. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 1.695.

O modelo vem equipado com as tecnologias Flicker-Free e Low Blue Light, resultando em uma grande diminuição da cintilação e da emissão de luz azul da tela, função capaz de não causar um cansaço após um período prolongado de uso. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício e a tela curva que promete uma imersão maior durante as partidas.

Prós: tela curva

tela curva Contras: monitor apresenta black smearing

Gostou do produto? Compre aqui GAMER Mancer Valak UZ31 R$ 1.695 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mancer Valak UZ31 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GAMER Mancer Valak UZ31 R$ 1.695 IR À LOJA

O ViewSonic VX2718 oferece uma experiência de visualização imersiva panorâmica. Sua qualidade QHD 1920 x 1080 pixels promete uma visão mais fluida e limpa. Devido à taxa de atualização de 165 Hz, o monitor oferece fluidez visual, independentemente da rapidez com que a ação ou o conteúdo sendo apresentado se desenrola. O tempo de resposta de 1 ms oferece melhor desempenho com transições de pixels suaves de cor para cor e fantasmas reduzidos. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.647 para comprar o produto.

O modelo conta com o recurso Black Stabilization da ViewSonic e quando ativado, as cenas mais escuras são iluminadas para maior visibilidade para que o usuário possa identificar os detalhes mais sutis. Suas conectividades contam com uma saída de áudio de 3,5 mm e 2 HDMI 2.0, além de um DisplayPort. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, os compradores relatam que o monitor possui um valor elevado.

Prós: QHD e visualização panorâmica

QHD e visualização panorâmica Contras: preço alto

Gostou do produto? Compre aqui TELA CURVA ViewSonic VX2718 R$ 3.071 IR À LOJA

Todas as ofertas de ViewSonic VX2718 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TELA CURVA ViewSonic VX2718 R$ 3.071 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?