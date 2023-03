6 novidades 'escondidas' de Counter-Strike 2 que você não conhecia

Em meio à tantas alterações grandiosas que impressionam de cara -- como a remodelação dos mapas --, alguns detalhes podem passar despercebidos, ainda que façam toda a diferença. Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista de 6 novidades que ficaram "escondidas" e você não sabia. Confira a seguir:

1 de 6 Counter-Strike 2 (CS2) foi anunciado na última quarta-feira e trouxe atualizações para o FPS da Valve — Foto: Reprodução/Valve YouTube Counter-Strike 2 (CS2) foi anunciado na última quarta-feira e trouxe atualizações para o FPS da Valve — Foto: Reprodução/Valve YouTube

1. Iluminação na ponta da arma durante disparos

No Counter-Strike 2 (CS2), a iluminação na ponta da arma ao fazer disparos está mais bonita e detalhada, com dois pontos a destacar. O primeiro é o reflexo que a luz faz na arma, pois, se prestar atenção, verá o brilho do tiro emanando no metal. O segundo está no silenciador, já que, ao utilizá-lo, a ponta da arma mostra "faíscas" saindo durante o disparo.

2. Velocidade do escopo maior do que em CS:GO

A scope, ou escopo, da Scout e da AWP, também recebeu alterações. A primeira, notada por muitos jogadores, é o som no momento da mudança de perspectiva da visão normal para o zoom da scope. Além disso, se pular para atirar com a scope ativada, a precisão do tiro será superior à do CS:GO.

A mudança mais interessante, porém, está na velocidade de movimento com a scope na tela, que é um pouco maior do que a do antecessor. Vale lembrar que essa velocidade de movimento no CS:GO era superior, mas recebeu nerf da Valve em 2015.

3. Mudanças no menu principal e no de configurações

2 de 6 Novo menu no Counter-Strike 2 — Foto: Reprodução/fREQUENCYCS Twitter Novo menu no Counter-Strike 2 — Foto: Reprodução/fREQUENCYCS Twitter

O menu principal de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) já era, de certa forma, bastante moderno -- e isso graças à atualização de 2018, que levou ao jogo a interface Panorama UI. Na primeira versão de testes do CS2, há algumas semelhanças em relação à interface atual do CS:GO, como a lista de amigos na lateral direita.

Contudo, o personagem está mais centralizado e o background do fundo não tem o desfoque visto em CS:GO, além de estar muito maior e detalhado. Ainda, as opções no menu estão menores e localizadas na parte superior. Em relação às configurações em geral, o CS2 apresenta novas opções para deixar o jogo mais confortável para seu estilo.

Inclusive, o recurso que mais chamou a atenção da comunidade nesse sentido, causando reações mistas, foi o "Follow Recoil". Essa configuração, quando ativada, faz com que a mira siga o recuo da arma ao realizar um spray. Ou seja, o Follow Recoil tornará seu spray muito mais preciso. Não se sabe, no entanto, se esse recurso ficará disponível em modos competitivos.

3 de 6 "Follow Recoil" em Counter-Strike 2 — Foto: Reprodução/fREQUENCYCS Twitter "Follow Recoil" em Counter-Strike 2 — Foto: Reprodução/fREQUENCYCS Twitter

4. Melhorias de itens úteis

Um dos pontos mais interessantes no CS2 é a nova smoke, muito mais detalhada e realista. Diferentemente do CS:GO, ela se expande para preencher os espaços ao seu redor. Além disso, ela também possui interações novas com disparos de armas, capazes de abrir pequenos buracos nela, e com a granada explosiva (HE), que pode sumir com sua fumaça.

Como a smoke é uma utilitária de enorme relevância no Counter-Strike, essa alteração pode proporcionar novas estratégias para os jogadores -- principalmente em futuros torneios profissionais de CS2.

5. Jogo rodando com mais suavidade

O Counter-Strike 2 também surpreendeu por estar rodando com bastante suavidade. Inclusive, segundo informações do player Elias "fREQUENCYCS", o game em sua fase de testes roda com excelência nas configurações máximas, embora sofra pequenas quedas de FPS com o uso de smokes e molotovs. Para a jogatina, ele utilizou um computador com processador Ryzen 9 5950X e RTX 3070.

4 de 6 Teste CS2 nas configurações máximas — Foto: Reprodução/fREQUENCYCS Twitter Teste CS2 nas configurações máximas — Foto: Reprodução/fREQUENCYCS Twitter

Com o mesmo PC, fREQUENCYCS também fez testes com as configurações gráficas no mínimo. O resultado o surpreendeu, sendo melhor do que imaginava. A taxa de FPS ficou muito mais consistente, mesmo com a utilização constante de utilitárias na tela. No entanto, o jogador lembrou que a qualidade gráfica não fica muito boa.

De qualquer forma, vale ressaltar que o Counter-Strike 2 (CS2) está em sua primeira fase de testes, ainda de forma limitada, e deve receber mais otimizações até ser lançado oficialmente pela Valve no inverno brasileiro -- ou no verão do hemisfério norte.

5 de 6 Teste do CS2 em configurações mínimas — Foto: Reprodução/fREQUENCYCS Twitter Teste do CS2 em configurações mínimas — Foto: Reprodução/fREQUENCYCS Twitter

6. Novos sons e ruídos incluídos

Com a utilização do motor gráfico Source 2, a Valve também pôde fazer mudanças nos sons. Por exemplo, todo o áudio foi re-equalizado, a fim de torná-lo muito mais confortável para o jogador. Outro destaque foi a preocupação da empresa em deixar os ruídos mais realistas e distintos -- como o eco em áreas mais fechadas. Apesar de serem detalhes, esses barulhos são muito significativos, pois ajudam jogadores a detectar adversários.

Outra grande novidade está no radar. Assim como em Valorant, FPS da Riot Games, CS2 trará na ferramenta um indicativo a respeito do alcance do som de seus passos. Ou seja, se acreditar que um adversário está em determinada posição, é possível calcular a distância e fazer silêncio até chegar no local.

6 de 6 Os sons no Counter-Strike 2 também tiveram um tratamento especial — Foto: Divulgação/Counter-Strike.net Os sons no Counter-Strike 2 também tiveram um tratamento especial — Foto: Divulgação/Counter-Strike.net