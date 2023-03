1 de 1 6 PCs gamer completos para comprar em 2023 por a partir de R$ 1.916 — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach) 6 PCs gamer completos para comprar em 2023 por a partir de R$ 1.916 — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach)

O 3Green Expert conta com um processador AMD A8 7600, que é um chip de quatro núcleos e threads que entrega frequências que podem chegar aos 3,8 GHz. O equipamento conta ainda com 8 GB de memória RAM e traz uma placa de vídeo AMD Radeon R7 com 2 GB de memória dedicada. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 1.916.

O armazenamento é em SSD de 256 GB, em uma solução SATA, que não é a que oferece o maior desempenho. O sistema operacional é uma distribuição Linux e o monitor que acompanha o kit é de 20 polegadas com resolução HD e taxa de atualização de 75 Hz. A proposta deste produto é ser uma porta de entrada para os jogos de PC, sendo assim indicado para jogos em resoluções mais baixas.

Prós: placa de vídeo dedicada e SSD

placa de vídeo dedicada e SSD Contras: desempenho limitado e sistema Linux não é o mais adequado para jogos

O 3Green Play é um equipamento com processador Intel Core i5 3470, que é um chip quad-core lançado em 2012. O desktop conta ainda com 8 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 256 GB. Já o sistema operacional é o Linux. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 2.359.

A placa de vídeo dedicada é uma GT 610 de 2 GB, que é uma solução de entrada da Nvidia, que assim como outros modelos do segmento, é indicada para jogos apenas na resolução HD. O equipamento conta ainda com um monitor de 20 polegadas HD com taxa de atualização de 75 Hz.

Prós: SSD, placa de vídeo dedicada e monitor grande

SSD, placa de vídeo dedicada e monitor grande Contras: desempenho limitado e sistema Linux não é o mais adequado para jogos

O desktop da Chip7 tem como diferencial o sistema operacional, que é o Windows 10, mas diferente de outras soluções da lista, o modelo não conta com uma placa de vídeo dedicada. O equipamento traz um processador Intel Core i5 de 6ª geração e 16 GB de RAM DDR3 com frequências de até 1.600 MHz, o que é uma combinação que pode fazer bonito em títulos competitivos mais leves. O produto é vendido por preços a partir de R$ 2.650.

O armazenamento combina um SSD de 120 GB a um HD de 1 TB, o que acaba proporcionando mais versatilidade ao equipamento, que conta ainda com monitor de 18,5 polegadas. 92% dos consumidores que adquiriram o desktop da Chip7 na Amazon deram 5 estrelas, destacando as opções de gabinete e oferta de periféricos.

Prós: SSD e HD, mais memória RAM e Windows 10

SSD e HD, mais memória RAM e Windows 10 Contras: sem placa de vídeo dedicada e RAM DDR3

O PC da Mancer é uma solução que promete oferecer mais desempenho que os modelos apresentados. Ele é equipado com processador Intel Core i7 de 3ª geração, com quatro núcleos e oito threads. O desktop traz ainda 16 GB de RAM DDR3 e armazenamento em SSD de 480 GB, o que é um volume interessante quando consideramos o desempenho do SSD. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 4.019.

O grande diferencial do MKT-35808 é sua GPU dedicada, a GTX 1650 da Nvidia, que é uma placa de vídeo que conta com 4 GB de memória e promete ser uma solução capaz de encarar até mesmo alguns jogos mais leves em Full HD. O monitor do equipamento é de 21 polegadas e o sistema operacional oferecido é o Windows 10 em uma versão de avaliação, o que vai exigir que o usuário invista na aquisição de uma licença após o período de teste. 80% dos consumidores que adquiriram o Mancer MKT-35808 na Amazon o avaliaram com 5 estrelas.

Prós: boa GPU, volume maior de RAM, monitor grande e Windows 10

boa GPU, volume maior de RAM, monitor grande e Windows 10 Contras: CPU antigo e versão de avaliação do Windows

O Thargon Tecnology conta com um processador Intel Celeron, que é uma solução de entrada da Intel. O equipamento também traz 8 GB de memória RAM DDR3 e 1 TB de armazenamento em HD. O produto aparece na Amazon por cerca de R$ 4.690.

Além de sistema operacional Windows 10, o kit conta ainda com monitor de 19 polegadas e placa de vídeo GTX 1050 Ti da Nvidia, que apesar de ser uma GPU de entrada que já tem um certo tempo de mercado, oferece 4 GB de memória, o que tende a ser o suficiente para jogos em resolução HD com níveis gráficos entre baixo e médio.

Prós: Windows 10, placa de vídeo dedicada com 4 GB

Windows 10, placa de vídeo dedicada com 4 GB Contras: sem SSD, processador não é o ideal para jogos e baixo volume de RAM

O desktop gamer da Amorim pode ser uma opção interessante quando consideramos sua GPU dedicada. O computador é equipado com processador Intel Core i7 de 4ª geração, o que sinaliza que a RAM do sistema é DDR3. Ele traz 16 GB de memória RAM, o que é um volume interessante, assim como os 480 GB de armazenamento em SSD. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 6.290 para comprar o produto.

A placa de vídeo é a GTX 1650 da Nvidia, com 4 GB, que pode até ser o suficiente para alguns jogos em Full HD, tendo que abrir mão de níveis de detalhes para conseguir mais desempenho. O monitor do kit é de 27 polegadas.

Prós: boa GPU dedicada, SSD de grande capacidade, monitor grande

boa GPU dedicada, SSD de grande capacidade, monitor grande Contras: preço elevado

