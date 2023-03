Os teclados compactos são ideais para quem não tem muito na mesa do computador ou até mesmo para uma facilidade de transporte. Além de deixar o setup menor, pode ser uma opção para quem não curte modelos chamativos com aparência robusta. Empresas como Vinik, Redragon e Logitech oferecem opções por preços a partir de R$ 116 , como é o caso do Vinik GTH120B7, que traz luzes RGB e padrão brasileiro ABNT2 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já para quem busca alternativas mais aprimoradas e de alta resistência, o Redragon Kumara ‎K552-RGB pode interessar pelo investimento de aproximadamente R$ 300. Outra opção é o ,Logitech MX Keys Mini, que promete autonomia de bateria por até cinco meses por cerca de R$ 459. Para conhecer mais opções, confira a lista que o TechTudo preparou com seis teclados compactos para ocupar pouco espaço à venda no Brasil.

1 de 1 Lista reúne 6 teclados compactos para montar um computador em espaço pequeno — Foto: Divulgação/Pexels (Yan Krukov) Lista reúne 6 teclados compactos para montar um computador em espaço pequeno — Foto: Divulgação/Pexels (Yan Krukov)

1. Vinik GTH120B7 - a partir de R$ 116

O GTH120B7, da Vinik, pode ser interessante para quem procura um teclado semi mecânico. O periférico retroiluminado possui luzes RGB com sete cores. De acordo com a fabricante, o modelo conta com teclas antiderrapantes e curvadas, para uma maior precisão e conforto ao utilizar. O modelo pode ser adquirido por preços que partem de R$ 116.

Além disso, ele utiliza padrão brasileiro ABNT2, com 107 teclas e mais multimídias por meio da função (Fn). Sua conexão é USB e compatível com Windows, MacOS e Linux. Avaliado em 4,1 de 5 estrelas, os compradores destacaram o conforto e a variedade de cores. No entanto, ressaltam que a retroiluminação é muito alta, o que pode causar um desconforto.

Prós: confortável e modelo semi-mecânico

confortável e modelo semi-mecânico Contras: retroiluminação é muito forte

2. Redragon K617 Fizz - a partir de R$ 249

O Redragon K617 Fizz se destaca pelo visual compacto com uma redução de 60% em comparação ao tamanho clássico da linha. As cores branco e cinza podem deixar o setup mais clean e com um ar retrô. O switch não é a opção mais indicada para quem procura ação, devido ao som das teclas, porém, promete ser uma boa escolha em outras ocasiões e quem procura custo-benefício.

A função double-injection faz com que as letras durem mais tempo. Além disso, as teclas coloridas prometem facilitar na visualização de cada símbolo do teclado durante o uso. A iluminação RGB é em formato de rainbow e com apenas uma opção de cor. Sua conectividade é feita por meio de cabo USB-C removível, o que deixa o modelo mais compacto. Para comprar este teclado mecânico pequeno é necessário desembolsar cerca de R$ 249. Os usuários destacam a qualidade do teclado e dão 4,6 de 5 estrelas para o modelo, destacando o conforto e o visual.

Prós: double-injection e visual retrô

double-injection e visual retrô Contras: preço mais elevado da lista e iluminação RGB com apenas uma opção

3. Redragon Kumara ‎K552-RGB - a partir de R$ 300

O Kumara ‎K552-RGB faz parte de uma linha que promete mais resistência e tempo de resposta. O teclado da Redragon é produzido com switches Outemu Blue, apresenta resistência média e clique audível. O produto conta com iluminação RGB e sistema anti-ghosting em 100% das teclas, prometendo uso mais confortável.

Avaliado com uma média de 4,7 das 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tem nota máxima em 83% de suas avaliações. O modelo se destaca por ser robusto e confortável. Porém, outros usuários relatam que o acessório apresentou problemas com pouco tempo de uso, além de ser um pouco barulhento. É possível adquirir o teclado Kumara por valores a partir de R$ 300 na Amazon.

Prós: alta resistência e durabilidade, com bom tempo de resposta

alta resistência e durabilidade, com bom tempo de resposta Contras: não conta com teclado numérico

4. Logitech G Pro - a partir de R$ 379

O Logitech G Pro é um modelo desenvolvido para profissionais. O modelo Switches GX Blue Clicky é capaz de oferecer um som de clique de nítido e um feedback tátil para obter um pressionamento de tecla sólido, representando o switch mecânico de partidas tradicionais. Para facilitar o transporte, ele utiliza o cabo destacável composto por três pontas diferentes para uma conexão fácil, além de ser removível. Ele pode ser encontrado por preços que partem de R$ 379.

Já o suporte emborrachado mantêm a estabilidade mesmo durante ação intensa nas partidas. Além disso, ele permite o usuário personalizar até 12 botões (F1ao F12) em meio as disputas acirradas. No entanto, a iluminação RGB requer o software Logitech G HUB para personalização. Avaliado em 4,7 e 5 estrelas, o periférico se destaca pelo conforto e pela alta performance. No entanto, ressaltam que as teclas desgastam com facilidade.

Prós: alta performance e software atualizado

alta performance e software atualizado Contras: teclas desgastam com facilidade

5. Logitech Pop Keys - a partir de R$ 399

O teclado Pop Keys se destaca pela visual colorido e moderno. Ele possui teclas mecânicas arredondadas que estalam a cada pressionamento de tecla, remetendo a um estilo e visual retrô, similar ao de máquinas de escrever. O modelo ainda possui oito teclas de emoticon personalizáveis, que podem ser removidas e customizadas da forma como o usuário preferir. O produto é visto por valores a partir de R$ 399.

O modelo é compatível com diversos sistemas, e pode ser usado em Windows e macOS. Ele é alimentado por pilhas com durabilidade de até três anos, e pode ser pareado com até três dispositivos simultaneamente. Ele é classificado com nota 4,8 de 5 e consumidores que adquiriram o modelo destacaram o conforto da peça e a aparência do teclado.

Prós: visual retrô com teclas de emoji personalizáveis, além de compatibilidade com PCs e Macs

visual retrô com teclas de emoji personalizáveis, além de compatibilidade com PCs e Macs Contras: é o teclado mais caro da lista

6. Logitech MX Keys Mini - a partir de R$ 459

O MX Keys Mini é um teclado minimalista da Logitech. O modelo conta com teclas de bordas arredondadas e superfície côncava que oferece mais conforto e rapidez ao teclar. O teclado é retroiluminado e conta com um sistema de iluminação, que é ativado sempre que o usuário aproxima as mãos do periférico, facilitando o uso. Além disso, a intensidade das luzes se adéquam às condições do ambiente, oferecendo maior conforto visual durante o uso. As três cores do modelo, sendo rosa, preto e branco, é vendido por preços que partem de R$ 459.

O teclado promete autonomia de bateria por até cinco meses se as luzes estiverem desligadas. Ele ainda possui teclas inteligentes de ditado e emoji, que podem facilitar a escrita de textos. O modelo também pode ser conectado via Bluetooth em até três dispositivos simultaneamente e é compatível com PCs e Mac. Na Amazon, o periférico é avaliado com nota 4,8 de 5, e consumidores destacam que o modelo possui teclas macias e confortáveis. Entretanto, criticam o fato do acessório não vir acompanhado de hardlock para conexão via USB - sendo assim, só é possível utilizá-lo pelo Bluetooth.

Prós: sistema de iluminação e teclas macias

sistema de iluminação e teclas macias Contras: não acompanha hardlock para conexão USB, portanto, só pode ser conectado ao PC via Bluetooth

