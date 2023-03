6 truques muito úteis do ChatGPT que vão ajudar você a estudar melhor

A própria OpenAI alerta que o chatbot pode, eventualmente, produzir informações erradas, prejudiciais e até tendenciosas. Além disso, a base de dados do ChatGPT está limitada a 2021, o que faz com que ele não consiga responder a questionamentos sobre eventos posteriores a essa data ou gere respostas incorretas. Por isso, é importante checar todas as informações produzidas pela inteligência artificial. A seguir, confira seis formas de usar o ChatGPT para estudar melhor.

1 de 7 ChatGPT possui funções que podem ajudar a estudar para provas e concursos; veja como utilizá-las — Foto: Reprodução/Unsplash/Emiliano Vittoriosi ChatGPT possui funções que podem ajudar a estudar para provas e concursos; veja como utilizá-las — Foto: Reprodução/Unsplash/Emiliano Vittoriosi

📝 É possível criar uma inteligência artificial em casa? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Pedir ao ChatGPT para fazer paráfrase de fichamentos

Uma forma bastante eficiente de estudar é fazer fichamentos para destacar os principais tópicos de um assunto. Em vez de copiar integralmente o trecho de um artigo ou livro, muitos estudantes preferem parafraseá-lo, o que ajuda a entender melhor o conceito expresso pelo autor e também é útil para resumir trechos muito longos.

O ChatGPT pode ser um bom aliado nessa tarefa. Se fornecer comandos como “resuma este texto mantendo todas as informações importantes” para o chatbot da OpenAI, você vai conseguir criar paráfrases de forma fácil e rápida. Depois de digitar o prompt, basta colar o texto original e aguardar a resposta.

2 de 7 É possível criar paráfrases facilmente com o auxílio do ChatGPT — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves É possível criar paráfrases facilmente com o auxílio do ChatGPT — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Se não gostar do resultado, é só pedir para que o chatbot refaça o trabalho. Além disso, também é importante conferir se a ferramenta não deixou de fora algum assunto crucial. Se for o caso, você pode adicionar manualmente as informações que faltaram ao texto do ChatGPT.

2. Pedir ao ChatGPT para explicar um conceito ou ideia

Durante os estudos, é comum encontrar conceitos e termos que, à primeira vista, são difíceis de entender. Uma solução para essas situações é buscar uma explicação mais simples em outras fontes, o que pode ser feito no ChatGPT. Para isso, basta pedir ao chatbot para explicar o conceito de forma fácil.

3 de 7 ChatGPT pode ser usado para explicar conceitos difíceis — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves ChatGPT pode ser usado para explicar conceitos difíceis — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

É importante lembrar, contudo, que a ferramenta pode gerar informações incorretas, então é preciso conferir a veracidade dos dados. Mais uma vez, se você achar que a explicação foi muito sucinta ou insatisfatória, você pode pedir para o chatbot refazer o trabalho.

3. Pedir ao ChatGPT para montar um cronograma de estudos

Se você tem muitos temas para estudar e não sabe como se organizar, o ChatGPT pode te dar uma forcinha. O primeiro passo é separar todos os assuntos que você quer aprender. Depois, cole os temas no prompt do chatbot e peça para ele montar um cronograma de estudos. Para uma resposta completa, não se esqueça de informar o período pelo qual você pretende estudar e qual é a sua disponibilidade diária.

No exemplo abaixo, pedimos ao ChatGPT que criasse um cronograma de estudos de Língua Portuguesa para um aluno que precisa dominar determinados assuntos em duas semanas e com uma hora de estudo por dia. O chatbot separou os tópicos a serem estudados diariamente e sugeriu que exercícios de fixação fossem feitos ao fim de cada assunto. A inteligência artificial ainda reforçou a importância de fazer pausas, dormir bem e se alimentar adequadamente durante os estudos.

4 de 7 O ChatGPT pode adaptar a sua demanda de estudos à sua disponibilidade diária — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves O ChatGPT pode adaptar a sua demanda de estudos à sua disponibilidade diária — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. Pedir ao ChatGPT para montar a estrutura de um artigo

Um dos maiores desafios ao escrever um artigo costuma ser montar a sua estrutura. Com o ChatGPT você pode ganhar tempo nessa tarefa. Basta explicar ao chatbot, com o máximo de detalhes possível, sobre o que é o artigo que você quer escrever e pedir para que ele sugira uma estrutura para o documento. Lembrando que você não precisa se restringir ao roteiro criado pela inteligência artificial: a ideia é apenas utilizar o esboço do ChatGPT como ponto de partida.

5 de 7 Criar uma estrutura de artigo com o ChatGPT pode te ajudar a ter ideias para escrever — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Criar uma estrutura de artigo com o ChatGPT pode te ajudar a ter ideias para escrever — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

5. Pedir ao ChatGPT para fazer um “simulado” do assunto estudado

Uma das melhores formas de fixar o assunto estudado é resolvendo questões. Então, depois de estudar certo tema, você pode pedir para o ChatGPT desenvolver um simulado com diferentes perguntas para ratificar o aprendizado. É possível personalizar o pedido, determinando o formato das questões – de múltipla escolha e com quatro alternativas, por exemplo. Depois você ainda pode pedir para o chatbot gerar uma resposta comentada sobre cada item do gabarito. Não se esqueça de consultar outras fontes para confirmar se as respostas compartilhadas estão realmente certas.

6 de 7 Simulado com o ChatGPT pode ajudar a fixar o conteúdo das matérias estudadas — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Simulado com o ChatGPT pode ajudar a fixar o conteúdo das matérias estudadas — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

6. Pedir ao ChatGPT para gerar referências no formato ABNT

Muitos estudantes têm dificuldades para formatar as referências de artigos e outros trabalhos acadêmicos segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Este é mais um trabalho que o ChatGPT pode facilitar. Basta que você informe à ferramenta da OpenAI os detalhes sobre as fontes consultadas, como nome do autor, título da obra, ano de lançamento, página consultada e número da edição. Depois, peça ao chatbot para organizar os dados no formato da ABNT.

7 de 7 Também é possível formatar as suas referências segundo as normas da ABNT com o ChatGPT — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Também é possível formatar as suas referências segundo as normas da ABNT com o ChatGPT — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Veja também: Como usar o ChatGPT no seu celular sem instalar aplicativos