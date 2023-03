7 fones de ouvido ideais para os ciclistas por a partir de R$ 139

Fones de ouvido para ciclistas são ideais para quem busca um dispositivo para ouvir música enquanto anda de bicicleta . Empresas como JBL , Samsung , Philips , Motorola , Huawei , LG e Sennheiser oferecem modelos por preços a partir de R$ 139 , como é o caso do Sennheiser PMX70 Sport, que traz sensibilidade de 121 db. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

1. Sennheiser PMX70 Sport - a partir de R$ 139

PMX70 Sport, da marca alemã Sennheiser, é um modelo com foco em atletas. O fone é bastante leve, com apenas 16 g, e resiste ao suor e à umidade, viabilizando uma rotina intensa de exercícios. Nas características de som, o PMX70 possui sensibilidade de 121 db, resposta de frequência de 19 Hz a 20 kHz e impedância de 64 Ohms.

Seu cabo mede 1,2 m e, assim como os demais modelos da lista, o conector é no padrão P2 (3,5 mm). Na Americanas, os fones de ouvido da Sennheiser são vendidos por R$ 139. Possuindo 50% de aprovação pelos usuários, eles pontuam que pelo modelo ser entrada P2, não é compatível com muitos aparelhos atuais.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: entrada P2

O TAT2206WT/0, da Philips, é um modelo com conexão Bluetooth e seis drivers de 6 mm, o que permite a execução de boa qualidade, ideal para quem procura uma qualidade som mais potente para atividades ao ar livre. Com o Modo Mono, o usuário pode direcionar o som para apenas um dos fones e assim poupar a bateria do outro, caso precise. O carregamento é em até duas horas e a duração da bateria é de seis horas de reprodução com uma única carga e 12 horas extras com o estojo de carregamento. O fone é visto por valores a partir de R$ 249 na Americanas.

O formato em haste confortável se encaixa na orelha, além de trazer uma segurança maior. As almofadas auriculares de silicone de três tamanhos proporcionam um nível extra de conforto durante a reprodução. O emparelhamento promete ser fácil, assim como o controle e configuração do item. Conta ainda com proteção IPX4 contra respingos e suor. Na Americanas, ele foi classificado com nota 4 de 5.

Prós: Modo Mono

Modo Mono Contras: relatos de que o som perde qualidade com facilidade

3. Huawei Freebuds 4i - a partir de R$ 545

O Freebuds 4i, da Huawei, é um modelo intra-auricular com foco em atividades esportivas devido à proporção imersiva. Ele conta com cancelamento de ruído e Awareness Mode, função que ruídos externos são amplificados para uma melhor audição. A função é interessante para manter a atenção ao redor ao caminhar na rua, por exemplo. Também é possível usar o acessório sem esses recursos, situação em que a autonomia promete chegar em até 22 horas de uso – somados estojo carregador e earbuds, que, sozinhos, devem chegar em 10 horas, de acordo com a Huawei. O modelo ainda traz recarga rápida, sendo 10 minutos na case suficientes para até 4 horas de música.

Ele conta com ponteiras de silicone em três tamanhos e hastes menores. O novo modelo da Huawei fica disponível em três opções de cor: preto, vermelho ou branco. São dois microfones trabalhando na captação de voz durante chamadas, posicionados em design que promete favorecer o cancelamento de ruídos na hora de falar. Além disso, o acessório traz sensores para parar a reprodução caso o usuário tire um dos lados do ouvido – ao colocá-lo de volta, a música continua a tocar imediatamente. Na Americanas, ele recebe uma avaliação de 4.8 devido a sua qualidade sonora e a fácil conexão. Os interessados precisam investir R$ 545 para adquirir o modelo.

Prós: fácil conexão e cancelamento de ruído

fácil conexão e cancelamento de ruído Contras: bateria acaba rápido

4. Motorola Vervebuds 200 - a partir de R$ 643

O Vervebuds 200, da Motorola, é um fone de ouvido que pode ser usado em diversos momentos do dia a dia. O modelo deve ser uma boa opção para trabalhar, treinar ou mesmo para usar durante passeios mais radicais. Seu formato intra-auricular e ponteiras de silicone promete que o dispositivo fique preso no ouvido sem risco de quedas, além de oferecer isolamento passivo de ruídos externos. O dispositivo ainda apresenta resistência a líquidos. Ele é vendido por cerca de R$ 643.

O fone de ouvido da Motorola promete autonomia de 10 horas de uso. Com superfície sensível ao toque, é possível controlar a mídia em reprodução e também atender chamadas diretamente pelo fone de ouvido. O viva-voz com o microfone embutido e receba suporte total dos assistentes de voz compatíveis Siri, Google Assistente e Alexa. Avaliado em 4,2, o periférico se destaca pela qualidade do som e pela duração da bateria. No entanto, ressaltam o preço elevado do produto.

Prós: autonomia de bateria duradora

autonomia de bateria duradora Contras: preço elevado

5. Galaxy Buds Live - a partir de R$ 719

O Galaxy Buds Live, da Samsung, é um fone intra-auricular sem fio com funcionamento via Bluetooth, disponível na versão 5.0. De acordo com a marca sul-coreana, ele é compatível com Android e iOS. Além da versatilidade, ele se destaca pela função de cancelamento de ruído ativo, que otimiza a experiência do usuário ao impedir que sons ambientes interfiram na audição de músicas, ideal para atividades em áreas externas. As especificações mencionam alto-falantes de 12 mm, bem como drivers e dutos destinados à reprodução de graves intensos. Os 5,6 g dos fones sugerem uma estrutura compacta e ergonômica, de modo a encaixá-los em totalidade dentro da orelha. O produto pode ser visto por valores a partir de R$ 719.

Para facilitar os comandos durante o treino, ele conta com um touchpad que pode controlar funções de reprodução de áudio, por exemplo, com um toque. A autonomia da bateria oferece seis horas de música ininterrupta, enquanto o estojo dispõe de 21 horas de autonomia para repor a bateria. Por fim, também é válido mencionar que o dispositivo é compatível com a Bixby, assistente virtual da Samsung. As 4.4 estrelas de 5 estrelas na Americanas, somada aos comentários sobre o produto, os compradores destacam o conforto e a qualidade sonora. No entanto, ressaltam que a conexão Bluetooth acaba falhando com facilidade.

Prós: compatível com iOS

compatível com iOS Contras: a conexão Bluetooth acaba falhando com facilidade

6. JBL Club Pro+ TWS - a partir de R$ 799

O Club Pro+ TWS, da JBL, é um fone de ouvido Bluetooth com som profissional. O modelo promete áudio profissional com drivers de 6,8 mm, além da bateria para até 32 horas de música, sendo oito horas nos earbuds e 24 horas na caixa. Ele conta com cancelamento adaptativo de ruídos e compatibilidade com assistentes de voz como Siri e Google Assistente.

Criado para todos os tipos de público, o periférico conta com certificação IPX4, que dá ao produto resistência a respingos d'água. O modelo também conta com o modo AmbientAware em que o áudio é reduzido em 80% e amplia sons altos do ambiente, o que promete ser ideal para ouvir músicas sem deixar de ficar atento ao que acontece na rua. Ele pode ser encontrado por preços que partem de R$ 799. Possuindo 100% de aprovação pelos últimos compradores, o periférico se destaca pela qualidade e resistência.

Prós: resistente e alta autonomia de bateria

resistente e alta autonomia de bateria Contras: não há

7. LG Tone Free FN6 - a partir de R$ 1.048

O Tone Free FN6, da LG, é compátivel com sistemas Android e iOS. Ele é indicado para atletas e a marca promete um encaixe perfeito na orelha proporcionando equilíbrio e conforto durante as atividades físicas. O som fica para a Tecnologia Meridian, para uma experiência de áudio direta e mais limpa. Além disso, ele conta com UVnano, função que promete eliminar até 99,9% de bactérias em até 10 minutos. Na Americanas, ele pode ser adquirido por R$ 1.048.

Seu silicone é hipoalergênico, ou seja, fabricado com materiais não tóxicos. O Free FN6 possui microfones duplos embutidos, proporcionando uma experiência em ligações com maior clareza e nitidez para quem está escutando. Em autonomia, ele promete até 18 horas de duração da bateria e permite reproduzir uma hora de música com apenas 5 minutos de carregamento.

Prós: bom encaixe

bom encaixe Contras: preço elevado

