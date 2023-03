7 fontes de alimentação para montar seu computador em 2023

A fonte é a peça responsável por levar corrente elétrica a todos os componentes do PC e o modelo escolhido deve estar de acordo com a configuração da máquina. Empresas como EVGA , C3Tech, Fortrek, Redragon , Thermaltake, Gigabyte e Corsair oferecem modelos por preços a partir de R$ 56 , como é o caso da Fortrek PWS-2003, que possui potência de 200 W e é compatível com tomadas de 115 V e 230 V. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já a Gigabyte P750GM é indicada para equipamentos mais robustos, conta com 750 W de potência e é encontrada por aproximadamente R$ 739. Outra opção é a Corsair CX650M, que possui ventoinhas de 120 mm, padrão de distribuição de energia ATX e pode ser adquirida por cerca de R$ 741. Acompanhe a lista com sete fontes de alimentação disponíveis no Brasil.

1 de 1 Fonte de alimentação: veja sete modelos para montar um PC em 2023 — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Fonte de alimentação: veja sete modelos para montar um PC em 2023 — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

A Fortrek PWS-2003 é a opção mais em conta desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo é indicado para computadores mais básicos, que não consomem grandes quantidades de energia elétrica. O modelo possui padrão ATX e potência de 200 W, com picos que podem chegar até a 450 W. A fonte está disponível a partir de R$ 56.

A peça acompanha dois conectores ATX, um para a placa-mãe e outro para o processador, dois cabos SATA e dois pino IDE. Por ser bivolt, a fonte é compatível com tomadas de 115 V e 230 V. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores apontam que o componente é silencioso e o classificam como bom custo-benefício.

A C3Tech PS-G500B pode ser uma alternativa para computadores mais potentes. Segundo as especificações da marca, o modelo oferece 500 W de potência, frequência que varia entre 50 Hz e 60 Hz, ventoinha de 120 mm e função bivolt automático, que reconhece a voltagem da tomada. A fonte acompanha conectores Serial ATA e PCI Express, ideais para processadores Intel ou AMD e placas de vídeo da Nvidia. O dispositivo é ofertado a partir de R$ 313.

A fabricante ressalta que o produto conta com dimensões de 90 mm x 160 mm x 150 mm e peso de 1.400 g. Este modelo não acompanha o cabo de energia (AC). Avaliada com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, os compradores apontam que a fonte é funcional e trabalha de maneira silenciosa.

3. EVGA 400 N1 – a partir de R$ 379

A EVGA 400 N1 pode ser outra escolha na hora de montar o computador. De acordo com a fabricante, o produto dispõe de 400 W de potência e acompanha um conector ATX de 24 pinos, 1 EPS para o processador, quatro cabos SATA para HDs e um PCI Express para placas de vídeo. Este equipamento conta com tamanho de 85 mm x 150 mm x 140 mm. O modelo é visto por preços que partem de R$ 379.

Outro destaque é que o produto possui uma ventoinha inteligente, que promete trabalhar de maneira silenciosa. Na Amazon, a peça é avaliada com 4,6 de 5 estrelas e os compradores comentam que receberam o item conforme o prometido. Porém, alguns relatam que o equipamento não acompanha o cabo AC.

A Redragon GC-PS002 é uma opção indicada para computadores com configurações mais avançadas, que utilizam placas de vídeos mais poderosas. Segundo as especificações da fabricante, a fonte possui 600 W de potência e um ventilador de 140 mm. A marca ressalta que o modelo conta com dimensões de 160 mm x 150 mm x 86 mm. O equipamento pode ser encontrado por cifras aproximadas de R$ 449.

O modelo trabalha em uma frequência que varia entre 47 Hz e 63 Hz. Assim como outros itens desta lista, este também não acompanha o cabo AC. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores listam que a fonte atende às expectativas.

A Thermaltake PS-SPD-0600NPCWBZ-W é mais uma fonte no padrão ATX. De acordo com a fabricante, o modelo conta com 600 W de potência, ideal para computadores com configurações mais elevadas, com placas de vídeo da Nvidia ou AMD. A marca também destaca que o produto consegue manter a performance, mesmo em usos constantes. A peça é comercializada por cerca de R$ 489.

Além disso, a fonte também promete uma ventoinha de controle inteligente, que visa garantir a velocidade e trabalhar de maneira silenciosa. Este item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a potência e o desempenho oferecidos pela peça. No entanto, alguns reclamam do preço cobrado.

6. Gigabyte P750GM – a partir de R$ 739

A Gigabyte P750GM é mais uma opção voltada para computadores potentes. Segundo a fabricante, este modelo conta com padrão ATX e se destaca por ser a fonte mais potente desta lista, com 750 W e frequência que varia entre 60 Hz e 50 Hz. Já a ventoinha possui um tamanho de 120 mm. O item é visto por valores que se iniciam em R$ 739.

A fabricante ressalta que esta fonte possui dimensões de 150 mm x 140 mm x 86 mm. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e os compradores elogiam a grande quantidade de cabos e apontam que ela é ideal para PCs gamers.

7. Corsair CX650M – a partir de R$ 741

A Corsair CX650M é outra alternativa para PCs gamer. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com padrão ATX, possui 650 W de potência e frequência que varia entre 47 Hz e 63 Hz. A marca reforça que a fonte é compatível com o cabo de alimentação de 12 pinos das placas de vídeo atuais. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 741.

A fonte também acompanha um cabo ATX de 24 pinos, dois EPS de oito pinos, um PCI Express de oito pinos, dois SATA de 15 pinos e um PATA de quatro pinos. Avaliado com 4,9 de 5 estrelas na Amazon, os compradores afirmam que o produto é silencioso e destacam que ele é capaz de aguentar as placas de vídeo atuais.

